Pár lákadel do kaváren

Léto je pryč, ale nemusíme zoufat, podzim hraje všemi barvami a zatím i slunné dny si můžeme užívat. Podzimní procházky pak jistě rádi okořeníme třeba posezením v kavárně u novinek kávových nápojů, čajů či dortů.

SLADKÝ BONBÓNEK Z KANADY

Pro ty, kdo se ještě nechtějí rozloučit s létem, ale už vyhlížejí barevný podzim, je tu Javorové caffè latte s oříšky od Costa Coffee. Kávový nápoj dostal jméno po javorovém sirupu v kávě. Ten svou jemnou, ale sladkou chuti v souhře s oříškovými tóny výborně doplňuje kávovou směs Mocha Italia. Ke kávové siestě si dopřejte i porci domácí šlehačky se sladkým posypem. Ten je z mixu barevných sušenek a při troše představivosti se dá přirovnat k podzimnímu listí.

Nemůžete nebo nechcete kravské mléko? Do Javorového caffè latte s oříškem vyzkoušejte mandlový nápoj, který se s ním chuťově doplňuje nejlépe. Mandlový nápoj obsahuje velké množství vitaminů a minerálů. Skvěle pomáhá při překyselení organizmu. Neobsahuje sóju. V nabídce jsou i další rostlinné alternativy mléka např. sójový, kokosový či ovesný nápoj. Všechny bez přidaného cukru.

DEJTE SI ČERSTVÉ BYLINKY NA IMUNITU A RELAX

Bylinné čaje umí tělu pomoct, když to potřebuje nejvíc. Důležitá je správná kombinace směsi a čerstvé bylinky. Díky tomu bude mít čaj sílu a výrazné aroma. Síť kaváren Costa Coffee nově přišla s nabídkou dvou druhů vynikajícího bylinného čaje.

Aromatea Immunity obsahuje šalvěj, mátu a oregano. Čaj ze tří bylinek, který se vyplatí zařadit do pitného režimu. Zrovna na podzim byste měli věnovat přirozené obranyschopnosti organizmu hodně pozornosti. Tato směs dá tělu vše, co v boji proti nachlazení a chřipkám potřebuje.

Aromatea Relax s obsahem tymiánu, meduňky a majoránky. Voňavější čaj snad ani nenajdete, navíc vás příjemně zklidní a i dýchacími ústrojí svědčí. Hotový balzám na tělo i duši.

CRÈME BRÛLÉE CAPPUCCINO

Opravdový skvost mezi novinkami v nabídce kaváren Costa Coffee je Crème brûlée cappuccino. Svůj název získala tato kávová kreace z oblíbeného francouzského dezertu ze smetany, vaječných žloutků a vanilkového lusku s křupavou karamelovou čepičkou. A teď si představte, jak bude asi chutnat ve variantě cappuccino! Výčitky svědomí snad nebudete muset mít. Jeho pitím totiž přispíváte do nadace Costa Foundation.

Více na www.costa-coffee.cz.