Péče o pleť v zimě – pro maminku i miminko

Každá máma ví, že miminka i větší děti musí za každého počasí ven. Ale i maminky potřebují čerstvý vzduch a dostatek kyslíku! Uvědomělý a hluboký výdech a nádech působí přímo zázračně při stresu a vyčerpání. Ale v zimním období je třeba myslet i na to, že právě dlouhé procházky znamenají zároveň zátěž pro pleť.

Péče pro maminku

V zimě je pleť obzvláště suchá, často až praská, zejména v oblasti úst, kde jsou drobné mazové žlázky. Pokožka je bledší než v létě, citlivější, často zarudlá a svědí. Na vině je metabolizmus, který je v zimně zpomalený. Tím pádem je pokožka hůře prokrvená v místech, kam krev a kyslík dopravují jen drobné žilky a kapiláry. Kromě toho v tomto období pokožka ztrácí asi čtvrtinu své schopnosti udržet si vlhkost – to znamená, že nejméně 25 % ochrany musí přijít zvenku.

Kdo se chce o svou pleť dobře postarat, musí znát příčiny jejího vysoušení. Pleti buďto mohou chybět faktory udržující vlhkost (NMF = natural moisturizing factor), což je například močovina, alantoin nebo aminokyseliny, anebo se pleti nedostává lipidů. Tak suchá pokožka ztrácí svůj přirozený obsah zvlhčujících látek a potřebuje dodat vlhkost stejně jako látky, které tuto vlhkost udrží.

Jak je na tom právě vaše pokožka, zjistíte malým testem na tvářích. Posuňte prstem pokožku na tváři zlehka nahoru – pokud se objeví po stranách jemné vodorovné vrásky, je čas na hydrataci a tudíž budete potřebovat více pěsticích prostředků v tomto směru. Test s úsměvem pak může prokázat nedostatek lipidů: Pokud se usmějete a na zadní části tváří směrem k uším objevíte jemné svislé vrásky, pak bude vaše pleť velmi vděčná za mastný výživný krém.

Optimální péče však začíná již při čištění. Volte čisticí oleje, ty nejenže umějí odstranit make-up a nečistoty, ale pleti vlastní ochranný mastný film nechávají nedotčený.

Tip pro zvýšení hydratace pleti: dopřejte pleti masku z vajíčka, olivového oleje a medu. Oddělte žloutek od bílku, žloutek dejte do mixéru a po kapkách přilévejte olej, až vznikne hustá majonéza, pak přidejte lžíci medu a bílek a míchejte, až je směs krémovitá. A teď už jen poslat tátu a děti na vzduch a vy můžete relaxovat s porcí extra péče.

Péče pro miminko

I když je dětská pokožka ihned po narození již plně vyvinutá, přece jen to s její „funkčností“ trochu pokulhává. Je ještě stále mnohem tenčí než pokožka dospělého člověka, a proto i mnohem citlivější vůči chladu. Rychleji ztrácí teplo a špatně se brání vůči vysoušení.

Navíc na ni působí všichni nepřátelé dětské pokožky. Ze suchého tepla domova se prudkými přechody dostává do chladu, mrazu a větru a zase naopak. A právě v takovém počasí dochází snadno k dehydrataci pokožky obličeje. V zimě proto platí jedna základní zásada – mazat, mazat a zase mazat. Na trhu je velký výběr mastných ochranných krémů s dostatečným obsahem lipidů. Neuděláme chybu, když použijeme krémy určené spíše pro citlivou pokožku, protože krémy s vyšším obsahem nenasycených mastných kyselin kromě své ochranné funkce dokážou také obnovovat kožní bariéru.

Nejvíce pozornosti při ochraně pokožky věnujeme těm částem těla, které jsou vystaveny přírodním vlivům, tedy obličeji dítěte. Jenže mnoho maminek zapomíná často na ošetření rtů, kdy slinami trpí pokožka pod ochranným kroužkem dudlíku. Důležitá je především prevence, a pokud při koupání myjeme obličej miminka, neopomeneme okolí rtů ošetřit ochranným krémem, který na kůži vytvoří mastnou vrstvu zabraňující dalšímu dráždění. Za slunných dní bychom neměli podceňovat ani vlivy UV záření, a to nejen na horách.

S tím souvisí i určité omezení koupání v zimě jen na několik minut. I když má naše miminko koupání rádo, při delším koupání ztrácí pokožka svou přirozenou vlhkost a vysušuje se. Po krátké koupeli ošetřujeme pokožku dětskými krémy a mléky.

Pečlivě před vycházkou volíme i oblečení. Mnohem vhodnější jsou přírodní materiály a raději našemu miminko oblékneme více vrstev volnějšího oblečení. Nikdy dítě neoblékáme do těsného oblečení a i v botičce musí mít nohy pohodlně. Menší botička muže zamezovat správné cirkulaci krve. Jasným signálem pro nás, že to tak je, mohou být studené ruce, chodila a uši.