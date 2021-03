Pečlivá volba potravin dokáže zázraky. Jak začít?

Kdo rozhoduje o tom, jak kvalitní, čerstvé a chutné budeme mít potraviny v obchodech? Nebo třeba jakou uhlíkovou stopu zanechají některé produkty? Přece my! Jaká je poptávka, taková je nabídka. Pojďme začít více přemýšlet o tom, podle čeho vybíráme potraviny. Sledujme obaly, kde zjistíme původ či složení. Podpoříme tím navíc lokální výrobce a přírodu. S výběrem pomohou i značky kvality Klasa, Regionální potravina, Bio.

Podle čeho vybíráte v obchodě výrobky? Hraje v tom roli síla zvyku? Cena? Akce? Chuť? Kupujete stále to samé, nebo dáváte šanci i jiným produktům? Až půjdete příště do obchodu, zkuste se zamyslet nad důsledky svého nákupního rozhodování. Pečlivým výběrem potravin totiž můžeme dokázat veliké věci! Ovlivníme tím nejen zaměstnanost a rozvoj ekonomiky, ale také můžeme přispět ke zlepšení životního prostředí.

Odpovězte si s námi na následující otázky:

Co očekáváme od potravin?

Když si koupíme něco k jídlu, rozhodně si na něm chceme co nejvíce pochutnat. A co si budeme povídat, nejlepší je voňavé, křehké, svěží a chutné. To nám potvrzuje také výzkum agentury STEM/MARK z roku 2020, který se zabýval nákupními zvyklostmi Čechů. Při výběru potravin zohledňuje čerstvost a kvalitu totiž naprostá většina, tedy 90 % dotázaných. Velmi dobrou pověst mají u nakupujících české potraviny. Podle průzkumu je považuje za kvalitnější 75 % dotázaných.

„Pokud je to možné, je vždy logicky dobrou volbou preferovat lokální potraviny. Podpoříme tak naše zemědělce, ekonomiku a životní prostředí. Třeba místní ovoce a zelenina se totiž sklízí až tehdy, kdy jsou opravdu zralé. Jakmile se něco dováží, sklízí se to s předstihem. To nejčerstvější se zkrátka narodilo u nás,“ upozorňuje Ing. Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR.

Rizika dovážených potravin ze třetích zemí spočívají např. v přítomnosti nepovolených pesticidů, nepovolených veterinárních léčiv v EU, těžkých kovů, případně dalších kontaminantů, nebo třeba v zavlečení nepůvodních druhů hmyzu. Navíc nic se nevyrovná chuti a vůni jablek, švestek, hrušek, ale i rajčat či okurek, které teprve před chvílí někdo sklidil.

Pochází výrobek z našeho sousedství?

Každý kraj má své lokální speciality. Vyrábějí se podle tradiční receptury a většinou je nikde jinde neochutnáte. Regionální dodavatelé jsou také pravidelně kontrolováni, proto jsou jejich produkty opravdu kvalitní. Navíc krátká vzdálenost od dodavatele k zákazníkovi zaručuje menší dopad na životní prostředí. A také příznivější cenu, protože se neplatí za drahý ochranný obal nezbytný při dlouhém transportu. Nákupem od místních zemědělců samozřejmě podpoříme i zaměstnanost v našem kraji. Poznávat kraje skrze místní uzeniny nebo pečivo je naprosto originální zážitek.

Jakou vzdálenost musel produkt urazit?

Zamysleli jste se někdy nad tím, jaký kus světa absolvují některé potraviny, než se objeví u vás na stole? S tím souvisí nejen náklady na dopravu a skladování, ale také vyprodukované množství uhlíkové stopy, které se odvíjí od počtu najetých kilometrů. Např. česnek z Číny musí překonat vzdálenost přes 20 000 km, hovězí z Argentiny urazí téměř 12 500 km, vepřové maso z Chile necelých 15 000 km, rajčata z Maroka přes 3 000 km a jablka z Itálie více než 1 300 km. Naše produkty máme na dosah. Sklízí se až tehdy, kdy jsou opravdu zralé, což se projeví na jejich chuti a celkové kvalitě. Není nad mléko nebo sýr od lokálního výrobce.

Zdroj a fotografie: Akademie kvality