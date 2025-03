Pečujte o svá játra a detoxikační kúry mohou jít stranou

S blížícím se jarem zaznívá éterem čím dál častěji slovo „detox“. Detox vnímáme jako jakousi očistnou kúru, pomocí které se zbavíme všeho špatného, co se nám v těle nahromadilo. Detox ale za nás neustále dělají naše játra, pokud ovšem správně pracují. Tento důležitý orgán nepřetržitě provádí očistné i další procesy, věnujte proto pozornost trvalé péči o něj namísto dočasného opatření, které nemůže napravit „hříchy“ páchané po zbytek roku.

Proč jsou játra důležitá?

Játra vykonávají řadu důležitých procesů v našem těle. Podílejí se na metabolismu (zpracování) spousty látek, které přijímáme – od těch potřebných, které správně distribuuje do našeho organismu, až po odbourávání těch škodlivých, které se snaží vyloučit ven. Játra jsou jakousi „čističkou“ našeho organismu, která navíc zastává i takové procesy, jako

je hospodaření s tuky v těle nebo regulaci některých hormonů.

Co negativně ovlivňuje činnost jater

Játra jsou velice činorodý orgán. Jejich nadměrné zatěžování je může značně opotřebovat a oslabit, čímž se naruší i další procesy v našem těle. Jak je známo, k zatížení jater dochází především nevhodnou (vysoce zpracovanou) stravou, konzumací alkoholu, drog i dlouhodobým užíváním některých léků. A mohou to být jak léky volně prodejné (např. léky na mírnění bolesti), tak i léky předepisované lékařem na recept. Proto se při vývoji nových léků dbá zvýšeně o jejich co nejvyšší bezpečnost.

Příkladem může být hormonální antikoncepce, jejíž vývoj prošel velkou změnou. Dříve se kvůli možným zdravotním rizikům prováděly ženám jaterní testy, které měly upozornit na možnost obtíží spojených s užíváním hormonální antikoncepce. To měly tabletky ale jiné složení a vyšší dávky hormonů než dnes. „V poslední době je posun od chemicky vyrobených estrogenů k přirozeným estrogenům. Nejnovější přípravky obsahují přirozený estrogen, který umí zabránit těhotenství stejně účinně jako starší typy antikoncepce, ale navíc není podstatněji metabolizován játry na úrovni cytochromu (= nižší pravděpodobnost rozvoje možných lékových interakcí) a má i jiné bezpečnostní benefity. Pro játra ženy tak nepředstavuje výraznější zátěž, a může tak i do určité míry pomoci snižovat riziko vzniku jaterních onemocnění“, vysvětluje doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., farmakolog.

Cesta ke zdravým játrům

Zdravý přístup k prevenci onemocnění jater by měl zahrnovat vyváženou stravu bohatou na rostlinné potraviny a měl by eliminovat příjem škodlivých látek pro naše tělo – jde například o aditiva, ale také zmiňovaný alkohol a další návykové látky.

Aditiva – takzvaná „éčka“ v potravinách – jsou obsažena především ve vysoce průmyslově zpracovaných produktech. Řada těchto látek není pro naše tělo vůbec přirozená, resp. není přítomna v přirozené stravě člověka, a játra se musí těžce vypořádat s jejich zpracováním a vyloučením.

Snažte se co nejvíce pobývat na čerstvém vzduchu a vyhledávejte aktivní pohyb po celý den. Pohybem se myslí nejen pravidelné cvičení, ale i běžné činnosti jako je úklid, cestování do práce atd.

Často podceňovaný je spánek a pitný režim. Mějte ideálně pravidelnou spánkovou rutinu, která by měla dosahovat alespoň 7 hodin. Co se týče hydratace, pijte ideálně nesycenou vodu, která nezatíží vaše trávení.

Jestliže se o svá játra a celostní zdraví staráte během celého roku, není sebemenší důvod snažit se dohnat vše na jaře. Pokud však přeci jen chcete játrům věnovat pozornost nad standard běžné rutiny a posílit je, vybízí se k tomu právě jaro. Dle tradiční čínské medicíny jsou játra na vrcholu své energie a jejich sílu můžeme povzbudit kopřivovými čaji, ostropestřcem i jinými dostupnými bylinkami.

Fotografie: Christopher Campbell (Unsplash)