Pekařství PAUL se připojilo ke kampani #dostbyloplastu

Přemýšleli jste o tom, kolik kelímků, brček nebo jednorázových sáčků vyhodíte do koše každý den? Francouzské pekařství PAUL se připojilo ke kampani, která si klade za cíl snížit objem plastového odpadu a přináší novou řadu znovupoužitelných obalů. Nejenže budete mít lepší pocit z nákupu, ale také ušetříte!

Podle odborníků mohou být plasty pro ekologii větším nebezpečím, než globální oteplování. I když patří Česká republika k přeborníkům v recyklování a dalšímu zpracování plastů, důležitější a účinnější je postarat se o to, aby plastový odpad vůbec nevznikal.

10% sleva na kávu, pokud si přinesete vlastní hrnek

Na kamenných prodejnách pekařství PAUL si můžete zakoupit nový sortiment obalů pro opakované použití, který využijete při každé návštěvě. Káva ze stylového termohrnku chutná mnohem lépe, než z papírového kelímku a navíc získáte i další příjemný bonus – při zakoupení jakéhokoli teplého nápoje do termohrnku PAUL dostanete vždy 10% slevu a k tomu dalších 7 % z útraty zpět, pokud vlastníte Mercicard.

Stylovou látkovou tašku si můžete také pořídit do kabelky a využít ji, když si budete kupovat své oblíbené pečivo. Termohrnek i tašku můžete také darovat svým přátelům a známým, kteří často chodí do pekařství PAUL.