Persil podporuje mladé talentované fotbalistky

Značka Persil se v letošním roce rozhodla spojit síly s ženským fotbalem a podpořit mladé talentované hráčky

v jejich cestě za snem. Ve spojení s tématem aktuální kampaně „Vždy dokážete to nejlepší!“ nabídne dívkám nejen finanční a materiální podporu, ale také inspiraci a motivaci od ambasadorek, které už ve fotbalovém světě něco dokázaly.

Do projektu zaměřeného na dívčí fotbal v České republice a na Slovensku se zapojily známé hráčky – české reprezentantky Barbora Votíková, Kateřina Svitková, Tereza Krejčiříková a slovenská hvězda Mária Korenčiová. Cílem této iniciativy je ukázat mladým talentům, že tvrdá práce, odhodlání a vášeň pro sport mohou vést k naplnění jejich snů.

„Ženský fotbal si zaslouží stejnou podporu jako mužský. Chceme mladým dívkám ukázat, že mohou dokázat vše, co si vysní, a být nejlepší ve svém oboru. Těší nás, že Persil může být součástí jejich cesty,“ říká Barbora Votíková, ambasadorka kampaně.

„Věříme, že spolupráce se značkou Persil posílí zájem partnerů o ženský tým Slavie. Partnerství je zaměřeno na rozvoj mládežnických dívčích kategorií a prostřednictvím různorodých aktivit motivuje mladé dívky ke vstupu do fotbalového prostředí a zapojení se do akademie Slavie. Nabízí bezplatnou příležitost k individuálnímu i týmovému rozvoji hráček napříč celou Českou republikou a zároveň otevírá prostor pro objevování talentovaných fotbalistek pro klubovou akademii. Díky finanční podpoře značky Persil se mohou trenéři akademie více věnovat tréninku i rozvoji hráček. Situace ženského fotbalu v České republice se postupně zlepšuje – a věříme, že právě toto partnerství pomůže přivést k fotbalu více dívek a zároveň podpoří dlouhodobý růst a popularitu ženského fotbalu,“ vysvětluje komerční ředitelka a členka představenstva SK Slavia Praha Kateřina Vavrlová.

Tato iniciativa jde ruku v ruce s hodnotami značky Persil, která je synonymem pro dokonalou čistotu a dlouhotrvající svěžest. „Persil vždy usiluje o to, aby nejen poskytoval prvotřídní péči o prádlo, ale také podporoval pozitivní změny ve společnosti. Naše angažovanost v dívčím fotbale je důkazem, že čistota a preciznost nejsou jen otázkou prádla, ale i principů, které podporujeme,“ říká Michal Tomšů, senior brand manažer značky Persil. „Navíc se můžou zapojit úplně všichni. Každým zakoupeným produktem Persil přispějete na podporu mladých talentovaných fotbalových hráček,” dodává.

Každým zakoupeným produktem Persil pomáháte českým holkám splnit si svůj fotbalový sen!

Persil Universal Gel, klíčový produkt značky, přináší hluboké čištění vláken díky inovativní technologii Deep Clean, je účinný i při nižších teplotách a zachovává zářivost barev i kvalitu tkanin. Navíc má dlouhotrvající svěží vůni, která podtrhuje pocit dokonale čistého prádla.

Persil Discs Expert Stain Removal, nejlepší prací kapsle od Persilu, poskytuje skutečnou hloubkovou čistotu pro vaše prádlo a hygienickou svěžest pro vaši pračku – nyní se zesílenými čisticími složkami pro boj s nejodolnějšími skvrnami.