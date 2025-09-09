Nejčastější mýty v péči o dětskou pokožku

Péče o dětskou pokožku je pro mnoho rodičů každodenní výzvou. Kvůli množství rad, které kolují mezi generacemi i na internetu, však často dochází k šíření mýtů. Ty mohou jemné dětské kůži spíše uškodit než pomoci. Přinášíme přehled těch nejčastějších omylů a rady zkušené pediatričky MUDr. Lenky Chudomelové.
1. mýtus: Dětská pokožka se musí mýt každý den mýdlem
Fakt: U dospělých může být každodenní mytí zcela běžné, ale u dětí – zejména kojenců a batolat – může být příliš časté používání mýdla naopak nevhodné. Dětská pokožka má přirozený ochranný film tvořený lipidy a mikrobiomem, který pomáhá udržovat správné pH a chrání ji před vnějšími vlivy. Příliš časté mytí může tento film narušit, což vede k vysušení, podráždění, nebo dokonce k rozvoji ekzému.
MUDr. Lenka Chudomelová: „U novorozenců doporučuji mytí pouze čistou vodou. Pokud používáte mýdlo nebo mycí gel, zvolte přípravek, který je jemný a určený přímo pro dětskou pokožku. Doporučuje se také zkrátit dobu koupání na 5-10 minut a používat vlažnou, nikoli horkou vodu.
Po koupeli pokožku jemně osušte a do tří minut aplikujte hydratační krém nebo tělové mléko, čímž zajistíte, že vlhkost opravdu pronikne až do hlubších vrstev kůže.“
2. mýtus: Přírodní produkty jsou vždy bezpečnější. Olivový olej je nejlepší na suchou dětskou kůži
Fakt: I přírodní složky mohou být alergenní. Například esenciální oleje nebo výtažky z bylin mohou u dětí vyvolat podráždění. Důležitější než „přírodní původ“ je dermatologické testování a vhodnost pro dětskou pokožku.
Olivový olej je sice přírodní, ale obsahuje vysoký podíl kyseliny olejové, která může narušovat kožní bariéru. Pro citlivou nebo suchou pokožku je vhodnější například olej s vyšším obsahem kyseliny linolové.
MUDr. Lenka Chudomelová: „Při výběru přípravků na dětskou pokožku je důležité sledovat složení. Ne každý přírodní produkt je automaticky vhodný. Vybírejte pouze produkty, které podporují přirozenou ochrannou funkci pokožky.“
3. mýtus: Dětská pokožka je přirozeně odolná a nepotřebuje zvláštní péči
Fakt: Ve skutečnosti je dětská pokožka velmi jemná, lehce se podráždí a je až třikrát citlivější a pětkrát tenčí než pokožka dospělých. Ochranná kožní bariéra, která zamezuje podráždění pokožky a vzniku nepříjemných projevů, jako je citlivost, vyrážka, alergická reakce a ekzém, se totiž začíná vytvářet postupně až po narození a dozrává ve věku šesti let. Kůži je proto potřeba věnovat speciální a pravidelnou péči. Můžete tak předejít řadě kožních problémů nebo je alespoň zmírnit.
MUDr. Lenka Chudomelová: „Rodiče často podceňují, jak citlivá dětská pokožka skutečně je. Díky dosud nevyzrálé bariérové funkci je přitom mnohem náchylnější ke vstřebávání škodlivých látek a následnému podráždění. Pro přímý styk s pokožkou volte vždy pouze produkty dermatologicky testované, bez parfemace a alkoholu.“
4. mýtus: Na dětské prádlo stačí běžný prací prostředek – vždyť se to stejně vypere
Fakt: Běžné prací prostředky často obsahují parfemaci, enzymy a další látky, které mohou na oblečení zůstat i po vyprání. U dětí, které mají pokožku mnohem citlivější a náchylnější k podráždění, to může způsobit nemalé kožní problémy. Zodpovědným přístupem si můžete ušetřit spoustu starostí v budoucnu.
MUDr. Lenka Chudomelová: „Dětská pokožka je velmi citlivá na zbytky chemických látek, které ulpívají na prádle. Proto na praní používejte přípravky dermatologicky testované, hypoalergenní. Vyhněte se rozjasňovačům, enzymům a umělým barvivům. Nevhodně zvolené přípravky totiž mohou odstartovat dlouhodobé potíže nebo alergie.“
Volte hypoalergenní produkty bez parfemace, barviv a navíc dermatologicky testované, ty, které jsou vhodné pro děti
od prvního dne života a děti s atopickým ekzémem.