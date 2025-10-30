Philips Avent přináší pomocníka do rodiny

Péče o miminko je krásná, ale velmi náročná disciplína zejména, když většinu povinností zastává maminka. Existují však i chytří pomocníci, kteří usnadňují každodenní péči a umožňují, aby se do ní snadno zapojil i tatínek nebo další členové rodiny. Jedním z nich je ohřívač a sterilizátor Philips Avent 2v1, spolehlivý, intuitivní a bezpečný přístroj, který připraví každé krmení rychle a bez starostí.
S ohřívačem a sterilizátorem Philips Avent 2v1 je příprava mléka zcela jednoduchá. Stačí stisknout jedno tlačítko a během tří minut je láhev připravená. Šetrný ohřev ve vodní lázni zachovává důležité živiny a zajišťuje rovnoměrnou teplotu mléka bez horkých míst. Díky chytrému senzoru se přístroj po ohřevu automaticky vypne a udrží teplotu lahve až po dobu
60 minut, takže ani nemusíte nic hlídat.
Potřebujete rychle a bezpečně vydezinfikovat láhev, dudlík nebo malé hračky? Vše snadno vyčistíte pomocí praktického sterilizačního nástavce. Funkce přirozené sterilizace párou odstraní až 99,9 % bakterií bez použití chemie. Po použití stačí přístroj otřít hadříkem, sterilizační nástavec můžete případně umýt i v myčce nádobí.
Kompaktní design ohřívače a sterilizátoru Philips Avent 2v1 zajistí, že se snadno vejde do každé domácnosti. Díky kompatibilitě s většinou lahví a nádob na dětskou výživu navíc poroste s vaším dítětem. Přináší tak nejen praktičnost,
ale i větší pohodu.
Značka Philips Avent dlouhodobě podporuje sdílení péče o miminko v rodině. Řídí se heslem Pečujme spolu – boří mýty
a tabu, motivuje k vzájemné otevřené komunikaci patrnerů, spravedlivému zapojení do rodinného života a vyvíjí technologie a produkty, které společnou péči usnadňují. Jakmile se totiž starost o miminko rozdělí mezi více členů rodiny, každý získá prostor pro sebe a společné chvíle se stanou ještě krásnějšími.
Více informací najdete na webu www.philips.cz/avent