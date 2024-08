Pilot FriXion v limitované edici Naruto Shippuden hitem nového školního roku

Do nového školního roku pošlete své ratolesti ve společnosti ninja bojovníka Naruta. Hlavní hrdina japonské šónen mangy se spolu s dalšími postavami populárního komiksu zabydlel na oblíbených gumovacích perech Pilot FriXion Ball a Clicker.

Japonská značka Pilot si pro letošní rok připravila opravdovou bombu! Oblíbená pera Pilot FriXion Ball a FriXion Ball Clicker zahalila do epického hávu celosvětově populární mangy od japonského komiksového tvůrce Masaši Kišimota. Příběh chlapce Naruta Uzumakiho, který se snaží stát nejmocnějším ninjou své rodné vesnice, přichází v limitované edici i do českých penálů. Posbírejte všech šest rollerů v modré, červené a černé barvě ve variantě FriXion Ball a FriXion Ball Clicker. Oblíbené postavy Naruto, Itachi, Sakura, Kakashi a Sasuke přinesou i oblíbené benefity, na které jste u gumovacích per zvyklí: plynulé a přesné psaní, ergonomický úchop, možnost gumování či odolnou konstrukci a zdravotní nezávadnost.

Gumovací pera Pilot FriXion Ball a FriXion Ball Clicker mají vyměnitelnou náplň. Nekupujte tak pera nová, pořiďte pouze náhradní náplně a hrdinové z příběhů Naruto Shippuden vám zůstanou. Pero jen tak nedopíše a ještě minimalizujete dopad na životní prostředí. Recyklujte, naučte to i své děti a planeta vám i za tato malá, ale významná gesta poděkuje. Jakou náplň přesně zvolit najdete na www.pilotpen.cz.

Pilot a Naruto ctí stejné hodnoty

Propojení japonské značky Pilot se světoznámým anime, které rovněž pochází

z Japonska, není náhodné. Pilot se se svými gumovacími pery snaží o efektivní edukaci a dodání sebedůvěry malým i větším školákům, což je také odkazem mangy Naruto. Příběhy nejsou jen zábavné, mají předat i vyšší poselství, že s pílí, důvěrou a pomocí přátel lze dosáhnout svých cílů. To je vlastní i značce Pilot – pokud něco opravdu chceme, dokážeme překonat sami sebe a čelit i sebevětším výzvám.

Kdo je vlastně Naruto?

Naruto Shippuden je japonská manga, kterou vymyslel a nakreslil Masaši Kišimoto. Zároveň jde o celosvětově známé anime v produkci Studia Pierrot. Jedná se o čtvrté nejsledovanější anime na světě za rok 2022, které atakuje 10 milionů zhlédnutí. Na svět se vynořilo téměř 1 000 epizod, 11 filmů a 65 různých videoher. Chlapec z Listové vesnice, který navštěvuje ninja akademii, prostě dobyl svět stejně jako ikonická gumovací pera Pilot FriXion.