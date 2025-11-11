Plánujete nebo máte elektromobil? Co byste měli vědět?

Trendem nejen tuzemských silnic jsou elektromobily. U nás jich jezdí už přes 52 tisíc s meziročním nárůstem
41 procent. Máte nebo zvažujete tento ekologický vůz? V tom případě by vám neměly uniknout následující řádky ohledně autopojištění či zimního provozu.
Cena povinného ručení elektromobilů u nás do velké míry kopíruje vývoj cen běžných vozů, tedy těch se spalovacími motory. Zachovává si růst 8 % ročně a aktuálně činí v průměru 5 070 Kč, u běžných vozů jde v průměru o částku
4 692 Kč.
„Pojišťovny používají odlišná hodnoticí kritéria a nabízejí různé slevy či bonusy, rozdíl v konečné ceně pojištění tak může být poměrně výrazný. Některé pojišťovny elektromobily zvýhodňují, jiné naopak. Rozdíly se mohou projevit především
u asistenčních služeb, které jsou uzpůsobeny specifickým potřebám elektromobilů – například v oblasti nabíjení nebo odtahu při vybití baterie. Vyplatí se proto porovnat si více nabídek, například skrze online srovnávače, které dokážou vyhledat nejvýhodnější variantu řidiči na míru. Srovnávače běžně pracují i s neveřejnými nabídkami, speciálními akcemi
a sezonními slevami, díky čemuž lze ušetřit i stovky korun ročně při zachování stejných pojistných limitů a parametrů,“ radí Karel Šultes, odborník na autopojištění srovnávačů Skupiny Klik.cz.
Havarijní pojištění elektrovozů pozvolna zlevňuje
Zpočátku bylo havarijní pojištění elektrovozů velmi drahé. Pojišťovny měly jen omezené zkušenosti s náklady na opravy těchto vozů a v tuzemsku chyběla širší síť servisů. Nebylo vyjímkou, že se auta vozila na opravu například do Německa. S rozvojem trhu i servisu se havarijní pojištění postupně zlevňuje. Dnes je v podobné cenové hladině jako u běžných vozů, přičemž případné rozdíly vyplývají hlavně z vyšší pořizovací hodnoty elektromobilů, nikoli z jejich pohonu.
„Obecně platí, že cenu povinného ručení určuje míra rizikovosti řidiče, protože z této pojistky se hradí škody způsobené ostatním účastníkům silničního provozu. Cenu havarijního pojištění naopak řídí především hodnota a stáří vozu, protože kryje škody na vlastním voze“, dodává Šultes.
Specifika provozu v zimních měsících
Důležitým tématem u elektromobilů je sezónnost provozu. V zimních měsících mají elektromobily nižší dojezd, a to kvůli chladnému počasí a zapínání topení. Oboje výrazně zvyšuje spotřebu energie. Baterie se navíc v mrazu pomaleji nabíjejí a jejich kapacita může být dočasně snížena. Tyto faktory sice nemají přímý vliv na cenu pojištění, ale mohou ovlivnit rozhodování řidičů například o rozsahu asistenčních služeb.
Co se týče údržby, platí pro elektromobily stejné povinnosti jako pro ostatní vozy – včetně přezouvání pneumatik podle sezóny. Vzhledem k vyšší hmotnosti elektromobilů je však vhodné volit pneumatiky s vyšším indexem nosnosti a nižším odporem, které lépe zvládají jejich specifické jízdní vlastnosti.
