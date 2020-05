Plavková sezóna se blíží…

Důležité je vybrat si model plavek takový, který bude lichotit vaší postavě. Podle názoru profesionálních stylistek z Trioly, jsou korpulentní a šťastné ženy ke své postavě mnohem více benevolentnější, než mladé dívky s mnohem souměrnější a krásnější postavou. Jak je to možné? Nu, asi je to v naší hlavě, v hodnotách, které vyznáváme.

V létě bude jedno, zda se svlékneme do plavek u bazénu, u rybníku či na pláži. Musíme se v plavkách prostě cítit dobře. Nebojte se a vyberte si takový model plavek, který schová vše, co chcete ukrýt. Plavky vybírejte u výrobců, kteří umí šít pro kypré slovanské tvary. A můžete si u nich nakombinovat plavkovou podprsenku a kalhotky sama podle velikosti své postavy – tedy zvlášť.

I letos má Triola v nabídce chytré modely plavkových podprsenek, které zformují svůdný dekolt, pozvednou prsa do ideální výšky 6/8 vaší postavy a opticky vaši postavu zeštíhlí. Speciální střihy kalhotek decentně schovají problematické partie, zpevní boky a zkrotí bříško…

U plavkových podprsenek sledujte, zda mají koše tenké vyztužení, zda jsou hladké, formovací, řasené, nevyztužené či ve střihu bandeau. Plavkové kalhotky si například u Trioly můžete vybrat klasické, bokové, pasové či variabilní s nastavitelnou výškou. Vždy záleží na typu vaší postavy, představě a odvaze každé ženy.

Velká i malá prsa usaďte vždy v ideální výšce

Prsa bychom měly mít v šesti osminách své výšky – a plavková podprsenka je na tom místě musí udržet. Takže při výběru plavek rozhodně záleží na vaší postavě a na velikosti prsou.

1. Pro malá a pevná prsa můžete vybrat nevyztužené koše – např. pojíždějící či pevné trojúhelníčky na vázací šňůrce. Lepší oporu prsům poskytnou nevyztužené košíčky s kosticemi v koších, všité již do pevného obvodu. Ty dokážou zkrotit prsa i při plážových aktivitách.

2. Pro menší a střední velikosti (B až E) jsou nejlepší a nejoblíbenější fazónou plavkové podprsenky s tence vyztuženými koši a s kosticemi. Dokážou vyzdvihnout prsa do očekávané výšky a díky kosticím a tenkému vyztužení zformují prsa do svůdného dekoltu. „Současným hitem jsou plavkové podprsenky střihu bandeau. Můžete je nosit s ramínky nebo bez. Ta můžete uvázat vzadu za krkem nebo asymetricky nosit jen jedno. Bandeau jsou ideální pro malá a střední prsa, pro velká už volte jiné střihy,“ radí stylistka Alena.

3. Jak zkrotit velká prsa (F – K) v plavkách a udržet je v oné ideální výšce bývá někdy problém. Ale i to se dá s dobrými radami zvládnout. Vybírejte ideálně vyztužené plavkové podprsenky s „uzavřenými střihy“, tedy takovými, kde jsou košíčky protaženy výše k linii ramínek. Ty dobře fixují a máte-li model s nižším středem, tak se váš dekolt krásně prohloubí a prsa se nerozlívají do podpaží. Nápomocné vám mohou být také střihy s řasením. Volte raději tence vyztužené modely s kosticemi – dobře udrží krásnou linii dekoltu.

Nechte promluvit své boky!

1. Máte-li výrazný pas, rovné bříško a krásné boky, tak je opravdu ukazujte a noste nízké plavkové kalhotky: bokové s vázáním, bokové, nízké klasické.

2. Máte-li na bříšku tukovou vrásu či jizvy po operacích a po strijích, asi uvítáte elegantní způsob, jak tyto problematické partie schovat. „V nabídce TRIOLY naleznete vedle klasických a bokových kalhotek také kombinovaný střih kalhotek s nastavitelnou výškou. Mají ozdobnou pasovou légu a jejím ohrnutím získáte kalhotky bokové. Existují také tzv. variabilní pasové kalhotky vhodné pro větší velikosti. Dvě symetrická řasení na předním díle ukryjí problémové partie bříška i boků.

