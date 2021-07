Počesku: Objevte překrásné výhledy Zlínského kraje

Další díl seriálu Počesku z produkce Toyoty, který přináší tipy na výlety v různých částech České republiky, vás provede po Zlínském kraji. Najdete zde nejvýznamnější poutní místo na Moravě a můžete si užít romantiku v Luhačovicích. Co však nabízí hlavně, to je nekonečná krása přírody.

Svatý Hostýn

Proč se vydat na Hostýn a do mariánské svatyně? Toto nejnavštěvovanější poutní místo na Moravě je také místem nejpamátnějším. Hostýnské vrchy pojmenované podle památné hory Hostýn jsou výběžkem Moravskoslovenských Karpat, a tedy i západní částí Vsetínských vrchů. Horu Hostýn tvoří dva vrchy a archeologické průzkumy prokázaly, že toto místo obývali lidé už v době kamenné. Místo, kam byste se měli určitě vydat, je poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie, která je obklopená ambity s kaplemi. Zajímavá je ale také Vodní kaple s vývěrem zázračné vody a Jurkovičova křížová cesta s Kohlerovými mozaikami. Pokud se zde budete pohybovat, neměli byste minout ani kruhovou kapličku Božího hrobu u lesního hřbitova. Zde jsou pochování ti, kteří svůj život se Svatým Hostýnem spojili. Pokud byste se chtěli dozvědět více, zamiřte do svatohostýnského muzea.

Lázně Luhačovice

Čtvrté největší lázně v Česku mají 300letou tradici a jsou nejnavštěvovanějšími lázněmi na Moravě s řadou léčivých pramenů. K nejznámějším patří Vincentka, Aloiska a Ottovka. Lázně nabízejí relaxační programy pro seniory a ženy, ale odpočinout si zde může každý, Luhačovice mají v nabídce i wellness pobyty a pokud holdujete spíše aktivnímu odpočinku, v okolí si užijete sport, ale i kulturní akce.

Rozhledna na Skalce

Dřevěná rozhledna s krásným výhledem na Pálavu, Chřiby a Bílé Karpaty se nachází necelých 40 kilometrů od Uherského Hradiště. Stavbu oficiálně otevřeli před deseti lety. Půlkruhový výhled z plošiny ve výšce osmi metrů je kvůli vysokým stromům omezený pouze západním směrem k Bojkovicím, ale i tak stojí za to. Rozhledna je otevřená každý den bez omezení.

Kurovický lom

Přírodní památku Kurovický lom najdete na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů. Za horkých letních dní je toto místo k nezaplacení a koupání v mléčně modré vodě je zážitek sám o sobě. Ještě nedávno bylo ale koupání v lomu zakázané, nyní zaplatíte za celý den padesát korun. Ale pozor, ačkoli se lom nachází kousek od města Kroměříž, které byste na toulkách po Zlínském kraji také neměli minout, autem se přímo k němu nedostanete. Za zmínku stojí, že bývalý vápencový lom se stal přírodní památkou (Natura 2000) a je domovem pro 247 rostlin, 21 druhů ptáků a 60 druhů brouků včetně největšího vodního brouka na světě vodomila černého.

Skanzen Rýmice

Místo, které vám dá nahlédnout na život hanáckého venkova během 18. a 19. století, najdete ve vesnici na úpatí Hostýnských vrchů. Ve skanzenu však nejsou pouze usedlosti, ale také kovárna, sedlářská dílna, větrný mlýn a tvrz, která nabízí zájemcům expozici věnovanou větrným mlýnům na Moravě a ve Slezsku. Všechny domy v areálu jsou postaveny tradiční technologií dřevěného srubu opatřeného hliněnou omítkou, nebo z nepálených cihel, střechy mají krytinu ze slaměných došků, přístupné jsou samozřejmě také interiéry vybavené nejen tradičním kuchyňským náčiním.

Zlín

Pokud milujete funkcionalismus, je Zlín městem přesně pro vás. Byl vystavěn obuvnickou firmou Tomáše Bati podle amerického vzoru. Ve 30. letech 20. století vznikla tovární i obytná čtvrť i 21. správní budova Baťových závodů, která se stala jednou z prvních výškových staveb v Evropě. Další zajímavostí je kancelář ve výtahu, která ovšem nesloužila jen jednomu člověku, ale používali ji všichni manažeři, kteří jím cestovali za svými podřízenými, aby jim šetřili čas. Legendární obchodník tu dnes má i svůj nedávno inovovaný památník, který patří k vrcholným dílům zlínského funkcionalismu. Za návštěvu stojí také zoologická zahrada, jedinečná rozdělením areálů podle jednotlivých kontinentů, renesanční zámek či obuvnické muzeum.

Vodní nádrž Fryšták

Rozvoj města Zlín si v letech před druhou světovou válkou žádal i výstavbu nádrže. Hlavním účelem vodního díla bylo zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Zlín. Značný pokles potřeby vody během 90. let však způsobil, že roku 1996 bylo vodárenské využití zrušeno. Nádrž je však nadále vedena jako vodárenská s tím, že odběry mohou být obnoveny v případě budoucí potřeby, a proto ji bohužel není dovoleno využívat k rekreačním účelům. Vodní dílo ležící na Fryštáckém potoce bylo v roce 1997 prohlášeno za kulturní památku jako významná ukázka pozdní éry zlínského „Baťova“ funkcionalismu.

