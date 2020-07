Počesku: Jak strávit prodloužený víkend na jižní Moravě

Další díl seriálu Počesku z produkce Toyoty, který přináší tipy na výlety v různých částech České republiky, vás tentokrát vezme na jižní Moravu. Za dalekou i nedávnou historií a především krásnou krajinou Pálavských vrchů a jejich okolí.

Po stopách historie

Svoji cestu začněte v Brně. Nejen proto, že se tohle město stává čím dál modernějším, ale protože je tu jedna ze zásadních staveb české historie a světové architektury. Vilu Tugendhat navrhl slavný architekt Mies van der Rohe. Přijeďte obdivovat dokonale světlý prostor, který jako by neměl hranice mezi interiérem a krásnou zahradou.

Kdybyste chtěli objevovat ještě starší historii, namiřte své kroky ke zřícenině hradu Děvičky. Tyčí se nad krásnou krajinou Pálavských vrchů už od 13. století. Výstup sem je sice trochu náročnější, ale o to víc vás nadchne ten výhled na Pavlov a Novomlýnskou nádrž. Ze samotného hradu se do-chovaly povětšinou jen silné obvodové zdi a část polozasypaných sklepení.

Na výlety z Pálavy

Právě na Pálavě je nejlepší udělat si základnu. Už proto, že právě z této oblasti pocházejí ta nejlepší česká vína. Zajděte třeba do Rodinného vinařství Kateřiny Šílové. Ubytujte se buď přímo v jednom z vinařství, které kromě sklípků dnes už nabízejí velmi moderní prostory, anebo v Mikulově, který vám připomene kouzlo italských městeček a je tu krásně ve všech ročních obdobích. Ne nadarmo se místnímu okolí přezdívá Moravské Toskánsko.

Na výlet pak určitě vyrazte do areálu Bukovanský mlýn, který je celý vystavěný v tradičním stylu moravského Slovácka se stylovými rustikálními interiéry navozujícími neopakovatelnou atmosféru. Zamilují si to tu určitě i děti – mají tu totiž spoustu zvířat a kromě prohlídky si tu lze zahrát třeba minigolf.

Nejen kvůli pověstnému vínu se vydejte do Velkých Bílovic. Jen kousíček za nimi je vrch Hradištěk, na němž stojí romantická kaplička. Zvlášť při západu slunce je to tu velká romantika. Neměli byste si nechat ujít ani Valtice. Rozhodně vás nadchne kolonáda Reistna, která funguje i jako vyhlídka.

S ohledem na přírodu

Abyste zvládli cesty úzkými uličkami, ale i kopcovitou krajinou a žádný terén vás nezaskočil, je fajn mít auto, které tyto vlastnosti kombinuje. Přesně takový je Lexus NX, který byl stvořen jako inteligentní SUV do města i do přírody. Pokud si navíc zvolíte hybridní pohon, budete díky nízké spotřebě šetřit peníze za benzín, a díky nízkým emisím i životní prostředí.

Autory seriálu Počesku, v němž Toyota a Lexus představují různé části České republiky, jsou Da-vid Broda a Jonáš Mejtský.