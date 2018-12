Pod stromečkem hračky

Někde rozdává dárky Ježíšek, někde Santa, někde rodiče… Jedno je však jisté: vše, co miminka, malé či větší děti z vánoční atmosféry vnímají a vstřebají, zanechá v nich nezapomenutelné vzpomínky. K takovému vánočnímu kouzlení patří samozřejmě dárky.

Co kupují rodiče

Kupovat dárky pro děti je pro rodiče radost. Dítě znají a vědí, co potřebuje v tom kterém věku a určitém vývojovém stadiu. Někdy se inspirují u známých s dětmi podobného věku. Obvykle kladou důraz na to, aby to byla hračka „výchovná“, ale ani estetická stránka jim není lhostejná.

Co kupují prarodiče

Je dárek (auto či domeček pro panenky) trochu předimenzovaný ve všech ohledech? Nevadí, prarodičům je dovoleno svá vnoučata rozmazlovat i tímto způsobem. Od nich je vhodný právě i nějaký nevšední a drahý dárek. Pravda, je lepší, když se s rodiči dítěte domluví a respektují jejich představy o dárcích.

Co kupují příbuzní

Hlavně bezdětné tetičky či strýčkové, bratranci či sestřenice vymýšlejí originální dárky, které nejspíše nesplňují očekávání nikoho. Možná to ani nebylo cílem. Příbuzní zpravidla neznají dítě tak dobře a obvykle darují něco, co se líbí jim samotným. Buďme tedy shovívaví, vždyť překvapivé dárky mohou znamenat i nevšedné, zcela nové podněty!