Podíl kojených dětí je stále vysoký, poslední 4 roky se pohybuje okolo 90 %

Procento novorozenců, kteří jsou kojení při odchodu z porodnice, je poslední roky ustálený. Letos je to 91 %, což je prakticky stejný počet jako v předchozích letech. Stejně tak podíl dětí kojených v šesti měsících je poslední roky stabilní a pohybuje se okolo 60 %. Ukázal to pravidelný průzkum Nadačního fondu 1000 dní do života.

„Benefity kojení jsou nezpochybnitelné jak pro dítě, které v mateřském mléce získává všechny potřebné živiny, vitamíny, minerály a protilátky, tak pro matku, u níž urychluje rekonvalescenci po porodu a snižuje pravděpodobnost některých závažných nemocí. V neposlední řadě je důležité i pro vzájemný vztah matka-dítě. Kojit doporučujeme, i dle WHO, plně do šesti měsíců věku dítěte, pokud samozřejmě neexistuje nějaká relevantní překážka. Mezi 4. a 6. měsícem na základě alergologických studií hovoříme o tzv. imunologickém oknu, během kterého by měla miminka začít ochutnávat i jinou stravu pro snížení pravděpodobnosti případné pozdější citlivosti na alergeny v potravě. Neznamená to ale ukončení kojení u dobře prospívajících kojenců. Plnohodnotné příkrmy doporučujeme zavádět od ukončeného 6. měsíce. Matka může i při nich dále pokračovat v kojení, v doporučení se říká do dvou let i déle, v podstatě tak, jak to vyhovuje dítěti i matce, ovšem za předpokladu příjmu ostatní pestré stravy,“ vysvětluje MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Průzkum Nadačního fondu 1000 dní do života dále ukázal, že možnosti nechávat ochutnat nemléčnou stravu už ve čtyřech měsících využívá 52 % rodičů. Mezi nejčastější nedostatky ve výživě dětí, se kterými se čeští pediatři setkávají, patří zejména podávání nevhodné stravy nebo nezdravých solených, uzených či konzervovaných potravin a polotovarů (11,3 %), příliš dlouhé kojení nebo podávání mléka a neochota nasazovat příkrmy (12 %), podávání sladkostí (9 %), překrmování (6 %) nebo obecné nerespektování doporučení lékaře ohledně stravování dítěte (5 %).

Z průzkumu také vyplynuly určité rozdíly mezi českými kraji. Premiantem v kojení při propuštění z porodnice je Vysočina (95 % novorozenců), následovaná Olomouckým a Zlínským krajem (oba 94 %). V šesti měsících je nejvíce dětí kojeno v Karlovarském kraji (80 %), nejméně naopak v Ústeckém (56 %).

„Úkolem Nadačního fondu 1000 dní do života je zlepšovat stravovací návyky u nejmenších dětí v prvních 1000 dnech jejich života, protože to vede ke zlepšení jejich zdraví v pozdějším věku i dospělosti. Zaměřujeme se na edukaci jak rodičů, tak pediatrů a zdravotních sester. Všichni společně máme totiž důležitý úkol – postarat se o zdraví budoucích generací,“ vysvětluje Monika Ihnatková, členka správní rady Nadačního fondu 1000 dní do života.

O průzkumu

Průzkum provedla společnost NIQ na reprezentativním vzorku 150 českých lékařů pro děti a dorost. Jednalo se o kvantitativní telefonický průzkum, který probíhal od 31. května 2024 po dobu dvou týdnů.