Podzim bez nachlazení? Fermentované potraviny pomůžou imunitě i střevům

Ochutnali jste už kimchi? Je to víc než jen křupavá příloha s výraznou chutí. Je to fermentovaný poklad plný probiotik, vitamínů a chuti, který posílí vaše trávení a imunitu. S příchodem podzimu, kdy tělo potřebuje extra ochranu před chladem a viry, je kimchi ideálním parťákem na každý talíř. „Stačí malá mistička kimchi ke každému jídlu,“ radí Kamila Lhotáková, spolumajitelka české značky Beavia.
Fermentace je dnes doslova módní záležitostí. Kimchi, kombucha nebo miso se staly kultovními položkami wellness kultury, v rámci které lidé dbají na zdravý životní styl a správnou funkci střev. Že nejde jen o trend, potvrzují i čísla – spotřeba probiotických a prebiotických potravin, jako je kimchi nebo miso, vzrůstá v zahraničí o více jak 50 %.
„Kimchi je tradiční korejský fermentovaný salát z pekingského zelí, mrkve, ředkve, česneku a zázvoru. Jedná se o superpotravinu nabitou přírodními probiotiky, vitamíny (C, A, K), minerály a enzymy. Díky tomu podporují zdraví střev, posilují imunitu a pomáhají tělu bojovat proti sezónním neduhům,“ vysvětluje spolumajitelka české společnosti Beavia.
Co dělá kimchi tak výjimečným?
Při fermentaci kimchi vznikají přírodní probiotika a prospěšné bakterie, které udržují střevní mikrobiom v rovnováze.
Tato rovnováha je klíčová nejen pro trávení, ale i pro imunitu, náladu a celkovou energii. Kimchi od české značky Beavia, vyrobené z lokálních surovin bez konzervantů a cukru, obsahuje navíc protizánětlivý česnek, zázvor pro podporu imunity a chilli jako antioxidant, který zrychluje metabolismus. Výsledek? Nízkokalorický salát, který nejen chutná, ale také pomáhá tělu lépe vstřebávat živiny a snižuje pocit těžkosti po jídle.
„Malá mistička kimchi ke každému jídlu je jednoduchý způsob, jak doplnit probiotika a podpořit zdraví, zvlášť na podzim, kdy je tělo náchylnější k nachlazení,“ říká Kamila Lhotáková, spolumajitelka Beavia. Tento tip je snadný, ale účinný.
Ať už jíte pečené maso, polévku nebo sendvič, lžíce kimchi přidá nejen chuť, ale i funkční benefity.
S podzimem řídne jídelníček, doplnit ho může kimchi
V našich zeměpisných šířkách se na podzim často přirozeně ubíráme k méně pestrému jídelníčku, saháme po výživnějších jídlech, často bez přirozeného zdroje vitamínů a probiotik. Fermentované saláty přitom tradičně patřily
do jídelníčků našich předků, díky kterým si zachovávali vitalitu.
Přidejte lžíci do polévek před podáváním pro křupavou texturu, použijte ho jako přílohu k pečenému masu nebo zelenině, nebo si ho vychutnejte v sendviči či tacos s avokádem a limetkovou šťávou. Skvěle doplní i vegetariánská jídla s grilovaným tofu nebo halloumi, saláty i wrapy. Pro děti je ideální nepálivá varianta nebo kvašená červená řepa, která láká svou barvou a jemnou sladkostí.
10 hlavních benefitů kimchi:
1. Posiluje imunitu – Kimchi je bohaté na vitamín C a přírodní probiotika, která podporují obranyschopnost těla v období zvýšeného rizika nachlazení.
2. Podporuje trávení – Fermentace vytváří enzymy a bakterie, které pomáhají lepšímu zpracování potravy a snižují pocit těžkosti po jídle.
3. Udržuje zdravý mikrobiom – Prospěšné bakterie v kimchi přispívají k rovnováze střevní mikroflóry, což ovlivňuje nejen trávení, ale i náladu a celkovou energii.
4. Zlepšuje vstřebávání živin – Díky obsahu vlákniny a fermentačním procesům dokáže tělo lépe využít vitamíny
a minerály z potravy.
5. Působí protizánětlivě – Česnek, zázvor a chilli obsažené v kimchi mají přirozené protizánětlivé účinky a pomáhají organismu bojovat proti zátěži.
6. Dodává energii – Kombinace vitamínů skupiny B a antioxidantů podporuje vitalitu a snižuje únavu během náročných dnů.
7. Pomáhá detoxikaci – Kimchi stimuluje činnost střev a jater, čímž přirozeně podporuje odvádění škodlivin z těla.
8. Je nízkokalorické – Jedná se o lehký salát plný vlákniny, který zasytí, aniž by zatížil organismus nadbytečnými kaloriemi. „Kimchi je skvělé jako chuťovka, když vás večer a v noci honí mlsná!,“ dodává Lhotáková z Beavia.
9. Je vhodné pro děti, těhotné i kojící – Nepálivá varianta je jemná na chuť a zároveň zachovává všechny zdravotní benefity fermentace.
10. Chrání před sezónními viry – Pravidelná konzumace pomáhá posílit přirozenou obranyschopnost, což oceníte hlavně na podzim a v zimě.
TIP: Beavia Kimchi klasik pálivé
Kimchi od české značky Beavia je tradiční fermentovaný salát z čerstvého pekingského zelí, mrkve, ředkve, jarní cibulky, česneku a zázvoru. Díky pečlivému kvašení bez konzervantů a přidaného cukru si zachovává vysoký obsah přírodních probiotik, vitamínů a minerálů.
Jeho jemně pikantní chuť se hodí k teplým i studeným jídlům. Jako příloha k masu či rýži,
do sendvičů, burgerů, salátů i polévek. Kimchi je nízkokalorické, přesto zasytí a dodá tělu energii, zároveň podpoří trávení a posílí imunitu.
www.beavia.cz