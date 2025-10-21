POÉCILE: Prémiové parfémy s vůní přírody

Společnost BIOBAY představuje ve svém portfoliu francouzské parfémy, které obsahují organický pšeničný alkohol, jsou veganské a unisex. Magické vůně probudí vaše smysly a podpoří vaši vnitřní harmonii.
Emoce a pocity se pojí s vjemy, které cítíme. Občas okolo nás někdo projde a cítíte vůni, na kterou nezapomenete. Zanechte dojem i vy. V nabídce najdete pečlivě vybrané přírodní parfémy, které vás okouzlí svou autentičností, originalitou a kvalitou použitých surovin. POÉCILE působí příznivě na psychiku, zmírňuje stres, podporuje sebevědomí
a navozuje stav naprostého uvolnění. Každý parfém je pečlivě dermatologicky testován, což zaručuje, že neobsahuje žádné toxické látky. Díky použití přírodních ingrediencí mají tyto parfémy jemnější a originální vůni, která se postupně rozvíjí v závislosti na tělesné chemii nositele. Každá vůně je tak jedinečná a často se mění i v průběhu dne. Přírodní parfémy jsou ideální volbou pro ty, kteří hledají šetrnější variantu bez zbytečné chemie, mají citlivou pokožku nebo dávají přednost ekologickému životnímu stylu.
Tato francouzská parfémová značka vznikla s cílem přenést zákazníky skrze vůně do různých koutů Francie. Založila ji Léa Chonier a filozofie značky je inspirovaná francouzskou přírodou, kulturou a řemeslnou tradicí. Pro Léu byla karanténa příležitostí k návratu ke kořenům v jejím rodném regionu Auvergne. Během těchto měsíců znovuobjevovala vůně z dětství, jako například dubového mechu z procházky lesem, ranní rosy na zahradě či zeleniny ze zahrady své babičky. Právě tak se začala rodit značka POÉCILE.
POÉCILE jsou non-toxic parfémy, které vás nesou krajinou konkrétních regionů (Normandie, Bretaň, Provence, Paříž, Auvergne, Alpy a Francouzská Riviéra). Každá vůně je navržena jako zážitek, cesta za objevováním i návrat ke kořenům. Značka si zakládá na originalitě, udržitelnosti a kvalitním zpracování.
Parfém zakoupíte 50ml za cenu 1895 Kč a v cestovním balení 15ml za cenu 895 Kč na oficiálních stránkách www.biobay.cz