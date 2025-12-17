Pohádkové Vánoce v České televizi

Těšíte se každým rokem a štědrovečerní televizní pohádku? Ano, i letos je připravena a čeká, aby do rodin spolu s kouzlem Vánoc vnesla radost, pohodu a zábavu. Na Štědrý den bude mít premiéru výpravná pohádka Záhada strašidelného zámku, poté na Boží hod pak uvedena slovenská pohádka Největší zázrak. To však zdaleka není vše, na co se můžete těšit.
Na zámku Strašperk se královský rozpočet místo zvyšování daní vylepšuje strašidelnými prohlídkami, které má ve své režii vynalézavá princezna Elvíra. Jenže se ukáže, že kouzelné bytosti nemůžete mít jen tak snadno pod kontrolou. Nejen o tom bude vyprávět letošní štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku. „Štědrovečerní pohádkové poselství tentokrát zní: každý by si měl uvědomit, že všechny problémy se řeší lépe, když na to člověk není sám. Druhým, skrytějším poselstvím scenáristy a autora Tomáše Syrovátka je, že my lidi obecně rádi věříme lžím, ale pravdu, kterou máme přímo před sebou, nevidíme,“ zamýšlí se režisér Ivo Macharáček, v jehož režii tato nová pohádka vznikla.
Velmi zdařilé je herecké obsazení pohádky, ať už jde o ústřední dvojici v podání Sofie Anny Švehlíkové a Oskara Hese, ministra Jiřího Mádla a generála Pavla Kříže, nebo o princezninu vychovatelku, kterou hraje Jana Plodková. Nejzajímavější na pohádce je pak prolínání kouzelného a reálného světa. Protože jak říká jedna z postav pohádky, nikdo neví, kdy se další kouzelná bytost narodí. V dalších rolích diváci uvidí Tomáše Maštalíra, Jaromíra Dulavu, Gabrielu Heclovou a další.
Na Boží hod uvede Česká televize slovenskou pohádku
Největší zázrak, jíž je koproducentem. Hlavními hrdiny napínavého pohádkového příběhu o lásce, zradě a také oběti, která je tím největším zázrakem, jsou nepovedený kouzelník Láb, krásná princezna a nespokojený pekař. V pohádce scenáristky Hany Lasicové si zahráli i čeští herci Jan Budař a Michal Isteník,
a to pod vedením režiséra Tomáše Janči. Ten k příběhu prozrazuje: „Budou tam kouzla, čáry, efekty i triky. Co by to bylo za čaroděje – bez těchto atributů? Láb je nešikovný a sobecký čaroděj, který sice má kouzelnou moc, ale neumí ji nijak rozvíjet ani využít. Je to takový kšeftař s kouzlem. Podle mě je Láb hlavní postavou filmu – nese v sobě poselství naší pohádky. Právě na něm divák pochopí, jak je pro každého člověka existenčně důležité si přiznat chybu a najít odvahu ji napravit. Jen tak se člověk může posunout dál.“
Tato pohádková novinka bude vysílána v duálním provedení.
Ani v letošním vánočním čase nebude chybět televizní pohádka pro neslyšící v českém znakovém jazyce doprovázeném dabingem pro slyšící diváky. U pohádky Ke všem čertům hledali autorka Jana Ozoráková a režisér Jan Bártek inspiraci
u klasického a oblíbeného příběhu Čertův švagr Boženy Němcové s přihlédnutím k dalším jeho literárním převyprávěním. Režisér Jana Bártek nejenže při natáčení spojil český znakový jazyk s nesmírně originálním a poetickým jazykem filmovým, ale navíc ve spolupráci se scenáristkou Janou Ozorákovou a dramaturgyněmi Markétou Hoskovcovou a Klárou Vlasákovou vdechl známému pohádkovému příběhu nový život připomínající nápadně ten, který sami žijeme tady a teď. Režisér Bártek pak dodává: „Byl bych moc rád, kdyby tato pohádka napomohla tomu, že se slyšící lidé budou o neslyšící komunitu víc zajímat. Z mé zkušenosti jsou neslyšící fantastičtí a neuvěřitelně pohodoví lidé. Já si to vykládám tak, že je to tím, že neslyší ten brajgl kolem. A ten fokus, klid, jim v určitém směru závidím. Neslyšící navíc hovoří nádherným znakovým jazykem a ten si diváci budou moci prohlédnout právě v naší nové pohádce. Hluboce věřím, že zpříjemní letošní vánoční svátky jak neslyšícím, tak slyšícím.“ Pohádku Ke všem čertům, stejně jako celý festival pohádek pro neslyšící, uvede program ČT2.