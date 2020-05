Polovina českých školáků už chce zpátky do lavic

U všech dětí zásadním způsobem stoupl čas věnovaný elektronické komunikaci – pětina tráví čtyři a více hodin denně na mobilu a tabletu. Vyplývá to z unikátního výzkumu společnosti Samsung. Rodiče českých školáků v něm uvedli, že 53 % dětí by už nejraději šlo znovu do školy. Naopak čtvrtině dětí se po školním vyučování vůbec nestýská.

„Děti se kvůli vládním opatřením dostaly do zajímavé situace, kdy buď ony nebo jejich rodiče museli komunikovat se školami a učiteli takřka výhradně elektronicky. Ať už jde o zasílání úkolů e-mailem nebo vyučování a konzultace formou hromadných videokonferencí. Na začátku celostátní karantény jsme zaznamenali zvýšený zájem o nákup elektroniky, ať již šlo o mobilní telefony, monitory, paměťová média nebo televizory,“ říká Tomáš Balík, ředitel divize mobilních zařízení ve společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. Například počítač nebo notebook se stal nezbytnou učební pomůckou pro téměř osm z deseti českých školáků (78 %), polovina (53 %) z nich používá pro učení a plnění domácích úkolů mobil a třetina tablet nebo televizor.

Úkoly chodí nejčastěji e-mailem

Pro polovinu rodičů je podle výzkumu trochu problém zkombinovat péči o děti a pracovní povinnosti, naopak pro třetinu se prakticky nic nezměnilo a fungují jako před vyhlášením stavu nouze. Tři čtvrtiny rodičů se musí po uzavření škol starat o děti samo, ale každé desáté dítě hlídá jeho starší sourozenec. Jak se rodičům daří zabavit děti během doby, co jsou uzavřené školy? Nejčastěji jim zadají domácí úkoly (65 %), nebo je nechají hrát hry na mobilech, tabletech a konzolích (62 %).

Nejčastějším způsobem, jakým učitelé zadávají školákům učení a domácí úkoly, je e-mail. Využívají ho tři čtvrtiny dětí respondentů výzkumu. 54 % dětí dostává úkoly prostřednictvím internetových stránek školy a téměř třetina (32 %) využívá videokonferenční hovory. Nejčastěji takto komunikují s učiteli žáci v Pardubickém a Ústeckém kraji, kde tuto možnost uvedla hned polovina respondentů. Používání videokonferencí rovněž stoupalo s počtem členů domácnosti, nejčastěji je užívali školáci žijící se třemi dalšími sourozenci.

„Ačkoliv české školství díky koronaviru bylo donuceno ke skokové digitalizaci, přesto panují mezi školami a učiteli obrovské rozdíly. Posílat úkoly e-mailem je například dosti omezená pasivní forma vyučování, zatímco třeba videokonference pomáhají udržet i potřebný sociální kontakt a umožňují mnohem interaktivnější výuku. Především je ale třeba upozornit na fakt, že díky uzavření škol vzrostly nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Podle nedávného celorepublikového šetření České školní inspekce má všechny své žáky s online připojením jen přibližně 30 % ZŠ a 60 % SŠ,“ říká Miroslav Hřebecký, programový ředitel informačního centra o vzdělávání EDUin.

Děti během doby, co jsou uzavřené školy, využívají elektronická zařízení nejčastěji pro příjem zadání domácích úkolů od učitelů (83 %). Šest z deseti dětí jejich prostřednictvím hledá informace pro splnění domácích úkolů. Speciální školní vysílání v televizi jako např. pásmo UčíTelka na programu ČT 2, sleduje podle výsledků výzkumu zhruba třetina školáků, kteří se dívají na televizi. Více než polovina (56 %) dává přednost pohádkám a animovaným seriálům na volně dostupných televizních programech.

Mobil místo kamarádů

Velmi výrazně však vzrostla celková doba, kterou děti tráví na mobilu, tabletu nebo počítači. Pětina školáků takto denně „prosurfuje“ čtyři a více hodin. Nejčastěji jim to však rodiče umožní na dvě až tři hodiny denně (v 28 % případů). Ruku v ruce s vyšším využíváním elektroniky roste i riziko plynoucí z jeho nadměrného či nevhodného užívání. Přitom pouze polovina rodičů používá na zařízeních, ke kterým mají přístup děti, nějaký způsob rodičovské kontroly.

„Je pochopitelné, že za současné situace je mobil a další elektronika pro děti mnohdy jediným způsobem, jak mohou komunikovat se svými prarodiči nebo kamarády. Rodiče by však neměli spoléhat na to, že jsou jejich děti schopné správně vyhodnotit veškerá rizika, která na ně v elektronickém světě mohou číhat. Proto je potřeba je aktivně před nerozvážným užíváním elektroniky chránit,“ říká Tomáš Balík ze Samsungu a doporučuje: „Řešení je přitom snadné. Existují různé aplikace a programy, například Google Family Link, Samsung Kids nebo Kids Place, které upraví a usnadní uživatelské prostředí pro děti, aby se jim snáze ovládalo, ale také nastaví limity užívání, zamezí spouštění nevhodných aplikací nebo návštěvy nebezpečných stránek, apod.“

Výzkum provedla společnost Samsung Electronic Czech and Slovak prostřednictvím služby Instant Research výzkumné agentury Ipsos ve dnech 23. až 25. dubna 2020 na vzorku 337 rodičů dětí, kteří chodí do základní školy a žijí s nimi ve společné domácnosti.