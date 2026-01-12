Pomocník proti chřipce a virózám? Dostatečný pitný režim

Kolik toho v zimě vypijete? Nejspíš moc ne, že… Protože si možná říkáte: ‚Skoro se nezapotím, proto nepotřebuju tolik pít.‘ Jenže chladné počasí nás často klame. Přestože tělo nevysílá tolik pokynů, že je žíznivé, potřebuje dostatek tekutin. Pravidelné doplňování ideálně vody je tedy klíčové i v zimě. Díky tomu podpoříte imunitu, metabolismus i pocit, že máte více energie.
Tušíte, co se všechno děje, když je vaše tělo nedostatečně zavlažené? Zhoršuje se kvalita vlasů, kůže, tělo je unavené, mysl nesoustředěná, jako by člověk nebyl ve své kůži.
„Přiměřená hydratace nejen během zimy je důležitá především proto, že nedostatek tekutin může oslabit schopnost těla bojovat s viry a bakteriemi, a to je zvláště nebezpečné v čase chřipkové sezóny. Navíc dehydratace způsobuje únavu. A pokud málo pijete, trpí tím také vaše pleť i vlasy. Kvůli suchému vzduchu mohou být vysušené a poničené,“ vysvětluje MUDr. Jana Ježková, vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP.
Kolik toho denně vypít v zimě?
Také v zimě platí, že bychom měli optimálně vypít kolem 1,5-2 litrů tekutin denně, nicméně určitě bychom měli zohledňovat naše individuální potřeby, tedy např. množství pohybu i čas strávený venku v chladném počasí.
„Ideální je pít po menších dávkách, a ne více než 200 ml najednou, abychom organismus nepřetížili. Optimálně bychom
si příjem tekutin měli rozdělit mezi nápoje, přibližně dvě třetiny, a jednu třetinu mezi potraviny bohaté na tekutiny. Také bychom měli zohlednit svůj aktuální zdravotní stav, míru zatížení i okolní klima,“ pokračuje MUDr. Ježková a doplňuje: „Dostatečný příjem tekutin navíc pomáhá udržovat vlhké sliznice, což je důležité pro prevenci respiračních infekcí, které jsou v zimním období častější. Vysušené sliznice mohou usnadnit pronikání virů do těla.“
Jak pít v zimním období?
1. Teplé nápoje, s kávou a černým čajem opatrně
Vyzkoušejte třeba teplou nebo vlažnou vodu s citronem, zázvorový čaj, bylinné čaje nebo ovocné čaje bez cukru.
Pro zpestření vyzkoušejte třeba i nealkoholické ovocné punče – dávejte si ale pozor na vysoké množství cukru. A kvůli odvodňování se v chladném počasí vyhýbejte nadměrné konzumaci kávy a černého čaje.
2. Voda s ‚kouskem přírody‘
Základem každého pitného režimu by měla být čistá voda. Ochutit si ji můžeme třeba plátky pomeranče, citronu, skořicí nebo zázvorem, což je nejen chutné, ale i příjemně osvěžující.
3. Polévek není nikdy dost
Skvělým zdrojem tekutin během zimy jsou i polévky. Oceníte je třeba ke snídani. Teplé zeleninové polévky nebo vývary jsou chutné a zároveň dodávají tělu tekutiny a vitamíny. Také do nich můžete přidat koření na podporu imunity, jako je kurkuma, česnek nebo zázvor.
4. K pravidelnosti pomůžou „apky“
Zkuste si vypěstovat zvyk vypít sklenici vody ihned po probuzení, další během dne k jídlu a dále při každé příležitosti, kdy si vzpomenete. V zimě člověk žízeň nevnímá tak výrazně jako v létě, proto pomáhá nastavit si připomínky na pití. Existují různé aplikace, které vás během dne upozorní na potřebu vypít sklenici vody. Nepijte naráz ovšem více než 2 dcl, abyste nepřetížili ledviny.
5. Ke sportování patří tekutiny, a to i v zimě
Zimní sporty (lyžování, bruslení, běžky aj.) přispívají k dehydrataci, i když zvýšené pocení nevnímáme. Dbejte na to, abyste vždy měli po ruce nejlépe lahev s vodou.
Nezapomínejme, že se skládáme především z vody
• Začněte nový den sklenicí vody, která pomůže tělu nastartovat metabolismus a hydratovat po noci.
• Pokud popíjíte alkohol, střídejte ho s vodou.
• Jídla doplňujte vodou. Usnadní trávení a pomohou se vyhnout pocitu „těžkého žaludku“.
• Pijte průběžně celý den, nečekejte na žízeň.