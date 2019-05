Poradíme vám: Nebojte se odhalit své křivky!

Profesionální stylistka Žaneta radí maminkám, jak vybírat plavky, aby decentně schovaly problematické partie a naopak vyzvedly a vytvarovaly svůdný dekolt.

Některé maminky zůstávají v létě na pláži raději v triku, protože nemají dost sebevědomí ukázat se před ostatními v plavkách. „Chcete-li se v plavkách cítit skvěle, odhalte jen to, co chcete, aby bylo vidět. A vyberte takový model, který schová vše, co chcete ukrýt“, radí v takovém případě populární stylistka Žaneta, která objíždí regiony v ČR a učí ženy správně vybírat plavky a prádlo.

Český výrobce plavek TRIOLA se vždy ptá svých zákaznic, jaké modely by rády nosily. A desítkám z nich umožní před každou sezónou nové modely plavek otestovat. Takže i podle jejich přání jsou opět v kurzu chytré modely plavkových podprsenek, které zformují svůdný dekolt, pozvednou prsa do ideální výšky a sebevědomí k výšinám. Střihy kalhotek decentně schovají problematické partie, zpevní boky a zkrotí bříško. Plavkovou podprsenku a kalhotky si můžete u TRIOLY nakombinovat sama podle své postavy.

Ke každému modelu podprsenky (s koši tence vyztuženými, hladkými, formovacími, nevyztuženými či bandeau) má zákaznice k výběru dvoje až troje kalhotky různého střihu – klasické, bokové, pasové či variabilní s nastavitelnou výškou. Záleží jen na představě a odvaze každé ženy.

Vyberte střih vhodný na svoji postavu

„Někdy jsou ženy plavkami tak nadšeny, že úplně zapomenou na velikost a typ své postavy, věk, na strie či jizvy po operacích,“ komentuje častou chybu českých žen stylistka z TRIOLY. Až doma v klidu si uvědomí, že z minitrojúhelníčků jim prsa propadávají a spíše než šňůrku u bokových kalhotek by přivítaly vyšší kalhotky s klasickou gumou. „Vybírejte střih plavkové podprsenky a kalhotek v souladu s tím, jakou máte postavu. Vše si důkladně vyzkoušejte v kabince – poskočte si ve vybraném modelu, předkloňte se, několikrát rozpažte a sledujte, zda je vše na svém místě. Plavky, stejně jako spodní prádlo, obchodníci zpět či na výměnu neradi berou,“ radí stylistka.

Prsa v ideální výšce

Prsa bychom měly mít v šesti osminách své výšky – a plavková podprsenka je na tom místě musí udržet. Pro malá a pevná prsa můžete vybrat nevyztužené koše – např. pojíždějící či pevné trojúhelníčky na vázací šňůrce. Lepší oporu poskytnou prsům nevyztužené košíčky s kosticemi v koších, všité již do pevného obvodu. Ty dokážou zkrotit prsa i při plážových aktivitách. Nejoblíbenější fazónou jsou plavkové podprsenky s tence vyztuženými koši a s kosticemi. Dokážou vyzdvihnout prsa do očekávané výšky a díky kosticím a tenkému vyztužení zformovat prsa do svůdného dekoltu. „Současným hitem jsou plavkové podprsenky střihu bandeau. Můžete je nosit s ramínky nebo bez. Ta můžete uvázat vzadu za krk, asymetricky nosit jen jedno. Nevyztužené plavkové podprsenky s řasením zase pojmou menší asymetrii prsou,“ doporučuje stylistka Žaneta.

Nechte promluvit své boky!

Máte-li pevné boky, tak je opravdu ukazujte a noste nízké plavkové kalhotky. Máte-li na bříšku tukovou vrásu či jizvy, asi uvítáte elegantní způsob, jak tyto problematické partie schovat. „Výrobci vycházejí i těmto přáním vstříc. V nabídce TRIOLY naleznete vedle klasických a bokových kalhotek také kombinovaný střih kalhotek s nastavitelnou výškou. Mají ozdobnou pasovou légu a jejím ohrnutím získáte kalhotky bokové. Existují také tzv. variabilní pasové kalhotky vhodné pro větší velikosti. Dvě symetrická řasení na předním díle ukryjí problémové partie bříška i boků,“ vyjmenovává výhody stylistka. U českého výrobce si můžete koupit plavkovou podprsenku a plavkové kalhotky zvlášť. Sama si vyberete tyto součásti do setu.

Materiál vás může zradit

„Doporučuji ženám, aby se vyhnuly plavkám s velmi jemným materiálem. Ten je zrádný. Plavky nejsou prádlo a nechceme, aby o nás prozradily vše. Plavkovina musí mít vyšší gramáž a pevnost. V plavkách jezdíme na klouzačkách, poposedáváme s dětmi v písku i na kamenech. Materiál musí odolat námaze, slunečnímu záření, opalovacím krémům, našemu potu, sladké i slané vodě, která dokáže přes tenký materiál vše odhalit.

Nezapomeňte ani na to, že výrazný detail (ozdobu, nápadný vzor, sponu atd.) umístěte na ty partie, které chcete zdůraznit! Výrazným detailem také rozbijete velké plochy. Pokud patříte ke stydlínkům, uvažte si přes plavky pareo vždy, když se zvednete z lehátka či deky.