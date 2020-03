Poradna: Dobré prádlo zvedne naše prsa i sebevědomí

K tomu, abychom se cítily celý den dobře, je zapotřebí mnoha věcí. Jednou z maličkostí je i správný výběr podprsenky. Nesmí nás nikde škrtit, škrábat a moc stahovat. Prostě by měla být tak akorát. Profesionální stylistka prádla, Žaneta Ilutanová z Trioly, nám v několika pokračováních radí, na co si dát při výběru pozor, jak v obchodě zkoušet a jak o prádlo pečovat, aby si udrželo svoje funkční i estetické vlastnosti co nejdéle.

Asymetrie prsou? Nejste v tom sama

Různý stupeň asymetrie prsou se běžně vyskytuje u 70 % žen. Po porodu a kojení se může ještě více projevit. Asymetrie je zcela přirozený jev, například levá polovina naší tváře je jiná než pravá, ani nos nemusí být symetrický, uši máme také rozdílné. Prsa ženám dorůstají do finální podoby mezi 18. a 23. rokem. Ale ani potom to není definitivní stav. Prsa jsou živá tkáň a de facto se nám mění celý život. Asymetrie prsou může být také typickým rodovým znakem a zpravidla bývá po kojení výraznější. Jen malé procento žen řeší tuto situaci invazivním způsobem (operací, implantátem), ostatní ženy s ní žijí docela spokojeně.

Pokud odhadujete, že velikostní rozdíl mezi prsy je u vás asi o jednu velikost, pak vám doporučuji vybírat modely podprsenek s řasení na koších, které elegantně vyřeší menší problémy. Ideální jsou modely podprsenek, které mají spodní či boční část košů tence vyztuženou (samostatně všitý vyztužený díl, upevněný např. ke kostici a teprve přes něj je svrchní řasená látka). Takto zpevněné řasené koše dokážou zformovat hezký dekolt. Řasení pak pojme onen nežádoucí velikostní rozdíl.

Svůj malý problém ženy častěji řeší podprsenkou push-up s odnímatelnými polštářky (vycpávkami). Přiznejme, že některé ženy nerady nosí push-up podprsenky a dávají přednost modelům s nevyztuženými koši, kde se, podle jejich názoru, prsa pohodlně usadí. Ale pozor – v případě větších prsou a výrazné asymetrie je velikostní rozdíl navenek občas viditelný.

Asymetrii řešíme hlavně v létě, kdy odhalujeme dekolty. Existuje hodně stylistických triků, jak asymetrii v našem outfitu opticky potlačit a zneviditelnit. Asymetrii můžeme řešit i pomocí tence vyztužených košů podprsenky. Podprsenku s tzv. T-švem (má koše ušité ze tří dílů do písmene T, také se jí říká T-FIT) koupíme podle velikosti většího prsu. U menšího pak mírně utáhneme ramínko. Pokud nepotřebujete podprsenku do dekoltu, ale stačí vám více uzavřená s vyššími koši (vhodná pro TOP velikosti), vyberte si opět velikost podle většího ňadra a u menšího jemně utáhněte ramínko. Kontrolujte vždy po 5-6 praních, zda se posunovač na ramínku používáním nepřemístil a délka ramínka nepovolila.

Také můžete nosit designově uvázané šátky a šály, přes přiléhavý top si oblečte lehký kardigan, vestičku, sáčko, lehkou bundičku. Můžete zvolit halenky, šaty a topy na předním díle s „vodou“ či jiným efektním řasením. Asymetrie prsou se dá řešit. Občas je to jen náš „problém“ v hlavě, kterého si nikdo jiný v našem okolí nevšiml, ačkoliv my s ním vstáváme a usínáme.