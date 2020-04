Poradna: Jak vybírat prádlo na internetu

Zdá se, že vybrat na e-shopu toustovač či pračku bývá snadnější, než vybrat vhodnou a dobře padnoucí podprsenku. Jak se trefit do správné velikosti a střihu, který mi skvěle sedne?

Nejlépe se prádlo na e-shopu vybírá štíhlým ženám s menšími velikostmi prsou. Prostě u takových velikostí, kde například obvod 75 je opravdu pevných 75 cm. A kde do košíčků B opravdu vklouznou pevná prsa velikosti B a nikde nic „nepřetéká a nepne“.

Ale co my, maminky, které jsme přes hrudník občas měkoučké a sem tam povolené? Jak vybrat správnou podprsenku?

Dobře se změřte!

„Pokud si opravdu chcete prádlo vybrat na internetu a netušíte, na co brát zřetel, nezapomeňte na několik zásad. Předně se musíte správně změřit. Jedna míra vede přes prsa – asi ve výšce, kde máte bradavky. Druhá míra definuje obvod vašeho hrudníku. Veďte ji čistě kolem hrudníku ve výšce hned pod prsy. Nadechněte a po výdechu se změřte. Metr by měl pevně přiléhat k pokožce a mírně ji stáhnout. Maximálně se pod něj dostanou špičky jednoho či dvou prstíků. Víc ne! Podle tabulky na konkrétním e-shopu s prádlem si vypočítáte svoji velikost. Pozor, výsledná velikost je pouze orientační a může se malinko lišit od té, jakou jste doposud měla, “ – radí Žaneta Ilutanová, profesionální stylistka prádla.

Velikosti obvodů v tabulkách e-shopů jsou pro středně těsné obvody. V případě, že preferujete více těsný obvod, rovnou zvolte velikost obvodu o jednu velikost menší (než určila velikostní tabulka). Zároveň ale musíte přidat jednu velikost košíčků. Například: vychází-li vám velikost D 80 a chcete těsnější obvod, jako vaši orientační velikost zvolte E 75,“ – radí zkušená stylistka.

Studujte detaily!

Až si budete vybírat na e-shopu konkrétní model, vyberte si u něj obě výše popsané velikosti. Nezapomeňte také, že krajkové obvody jsou u podprsenek pružnější (a tedy méně těsné), že komfort při nošení ovlivňují i různé fazony košíčků (balkonetky, s T-švem, hladké lisované či vyšší uzavřené). „Pokud jste korpulentní, máte velká prsa a širší obvody (nad 85), hledejte košíčky s FLEXI kosticemi. To jsou takové kostice, které mají vnější pružné konce kostic. Oceníte je, pokud máte tukové vrásy po obvodu a v podpaží a k tomu ještě silné paže. Nebudete mít otlaky ani odřeniny a nošení podprsenky s FLEXI kosticemi bude mnohem pohodlnější a příjemnější.“

Prohlédněte si také počet háčků na zapínání. Větší počet háčků značí širší obvod a lepší fixaci velkých prsou. Ke komfortu při nošení také přispívají ramínka. Pokud máte velká prsa, nebojte se širších ramínek. Uleví se vám při celodenním nošení a zvýší se váš pocitový komfort.

A na závěr: na obrázku vypadají některé podprsenky velmi krásně, ale vždy vycházejte z toho, jakou máte postavu a velikost prsou a pro jaký účel si podprsenku kupujete.