Porodnice ve Šternberku bilancuje první měsíce porodů do vody

Menší bolest, hluboký prožitek a rekordně nízký počet porodních poranění. Nemocnice AGEL Šternberk vyhodnotila první skupinu žen, které se rozhodly přivést své děti na svět do vody. Výsledky překvapily i zkušené zdravotníky: celých 55 % maminek porodilo do vody zcela bez porodního poranění.
Foto: www.agel.cz
Šternberk se tak stává vyhledávaným místem pro nízkorizikové rodičky, které hledají maximálně přirozený, ale bezpečný porod. Zatímco dříve byl porod do vody v regionu spíše raritou, od května 2025 se v Rodinné porodnici AGEL Šternberk stal pevnou součástí nabídky a od srpna probíhá v nově zrekonstruovaném pokoji se špičkovou porodní vanou. Do konce ledna 2026 zde tímto způsobem přišlo na svět 36 dětí. Přestože se hmotnost novorozenců pohybovala v širokém rozmezí od drobnějších dětí až po rekordních 4720 gramů, zdravotníci nezaznamenali žádné závažné komplikace.
„V našem souboru 36 rodiček jsme potvrdili, že pro vybranou skupinu nízkorizikových žen je porod do vody bezpečný a přináší řadu výhod. Patří mezi ně menší bolestivost kontrakcí, snadnější změna polohy při porodu, větší intimita a silnější prožitek ze samotného porodu,“ uvedl MUDr. Tomáš Látal, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice AGEL Šternberk.
Podle zkušeností zdravotníků má teplá voda analgetický a relaxační efekt, podporuje vyplavování endorfinů a umožňuje rodičkám lepší kontrolu nad průběhem porodu. Díky nadnášení vodou mohou ženy snadněji měnit porodní polohy. „U žen, které rodily do vody, byl zaznamenán také velmi nízký výskyt porodních poranění hráze. Bez porodního poranění porodilo do vody celkem 55 % rodiček,“ upřesnil MUDr. Tomáš Látal.
Porod do vody však není vhodný pro všechny rodičky. Kontraindikací jsou například infekce matky nebo plodu, porod před 37. týdnem těhotenství, vícečetná gravidita, porod koncem pánevním, hypertenze, použití epidurální analgezie či opiátů, hypoxie plodu, výrazně zkalená plodová voda, významné krvácení nebo snížená mobilita rodičky. Metoda je určena výhradně ženám s nízkorizikovým těhotenstvím.
Porodnice Nemocnice AGEL Šternberk plánuje i nadále nabízet porod do vody jako jednu z možností individuálního vedení porodu při zachování maximální bezpečnosti matky i dítěte.