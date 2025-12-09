Poškozené auto na parkovišti? Co teď?

V předvánočním shonu často parkoviště u nákupních center praskají ve švech. Není výjimkou, že se po návratu ke svému vozu můžete setkat s odřeninou, promáčklinou nebo poškozeným zrcátkem – a viník je pryč. Jak
v takové situaci postupovat a na co máte nárok?
Nejnovější analýza Portálu nehod dokládá, že předvánoční období přináší nárůst počtu nehod o třetinu oproti ostatním měsícím. Portál již přes dekádu monitoruje nehody na parkovištích 15 nejnavštěvovanějších obchodních center v Česku
a výsledky jsou alarmující. Dochází zde v průměru k 335 nehodám ročně, přičemž na předvánoční období (listopad a prosinec) připadá 69 z nich – tedy téměř pětina. Zatímco v lednu na parkovištích obchodních center tvoří nehody
v průměru 7,5 % celoroční nehodovosti, v listopadu a prosinci je to téměř 10 %.
Data dále dokládají, že k největšímu počtu nehod v předvánočním období, v necelé polovině případů (44 %), dochází
v pátek a sobotu. Celoročně pak tvoří páteční a sobotní nehody pouze 32 % všech případů.
„Dopravní nehody v okolí obchodních center se naštěstí většinou stávají při nízkých rychlostech, a tak jsou jejich následky méně vážné. Nejčastěji jde o odřený lak, promáčknutí nebo poškození zrcátka. Řešení těchto nehod a úhrada jejich následků záleží především na tom, jaké pojištění mají účastníci uzavřené a zda viník zůstal u místa nehody. Odřené vozidlo doporučuji vždy nafotit či natočit. Záběry z místa nehody budou důležité při řešení události s pojišťovnou,“ komentuje situaci Karel Šultes, ředitel produktu a datové analýzy, Skupina Klik.cz
V případě, že se viník k nehodě přihlásí, náhrada škody se zaplatí z jeho povinného ručení. „Je-li vzniklá škoda nižší než 200 000 Kč a nedošlo ke zranění ani poškození majetku třetí strany, nemusíte volat policii. Vždy však vyplňte záznam
o dopravní nehodě,“ upozorňuje Šultes a dodává: „Pokud ale nastane situace, kdy viník nechce vinu uznat, je přivolání policie určitě na místě.“
Policii volejte vždy, když viník nehody odjede. Policisté vám pomohou zajistit klíčové důkazy – mohou si vyžádat kamerové záznamy, oslovit případné svědky a společně s vámi sepíší protokol. Ten budete následně potřebovat při řešení události s pojišťovnou. Zároveň se sami zkuste poptat lidí v okolí, zda nehodu neviděli. Svědky můžete hledat i prostřednictvím skupin na sociálních sítích, které se věnují místním událostem. Nejčastěji se viníka podaří dohledat díky kamerovým záznamům. Na soukromých parkovištích u obchodních center obvykle pořizuje záznam jejich provozovatel, veřejné prostory pak monitorují bezpečnostní kamery. Pomoci mohou i záběry z palubních kamer – mnoho z nich umožňuje automatické nahrávání při nárazu do vozidla.
Kdo uhradí škodu na poškozeném voze?
Pokud se viník nehody nenajde, úhrada škody se odvíjí od sjednaného havarijního pojištění. Nejste-li pojištěni, hradíte opravu z vlastních prostředků. Pokud havarijní pojištění máte, plnění půjde z této pojistky. Je však nutné počítat se spoluúčastí, která bývá procentem z výše škody a zároveň má minimální hranici – obvykle 5 000 až 10 000 Kč.
V některých případech tak může spoluúčast přesáhnout samotnou výši pojistného plnění.
V situaci, kdy jste viníkem škody vy, měli byste počkat na příchod majitele vozu a společně sepsat záznam o nehodě.
V případě, že spěcháte nebo se nikdo dlouho neobjevuje, zavolejte policii. Ta s vámi sepíše potřebné náležitosti a kontaktuje majitele vozu. Škodu za vás poté zaplatí pojišťovna z vašeho povinného ručení. Pokud byste odjeli bez ohlášení, hrozila by vám pokuta až 5 000 Kč za ujetí od dopravní nehody a 7 trestných bodů.