Poškozené vlasy? Klíčem je regenerace a správná péče

Když vlasy ztrácí lesk, třepí se, slábnou nebo nadměrně vypadávají, je to jasný signál, že volají o pomoc. Ačkoliv některé vnější faktory jako UV záření, znečištěné ovzduší nebo sezónní výkyvy počasí ovlivníme jen stěží, celkový stav vlasů ale můžeme. Dokonce i viditelná a hlubší poškození mají svá řešení, když víme, co může být za oslabením, jaký typ vlasů máme, jakou vlasovou kosmetiku vynechat a jakou naopak volit.

Příčin je hned celá řada

Denně jsou vlasy namáhány a vystavovány vlivům, které na ně negativně působí – pokud jim přitom chybí dostatečná ochrana a síla, je jen otázkou času, kdy dojde k jejich viditelnému poškození. Kromě vnějších faktorů, jako je UV záření, znečištěné ovzduší nebo změny ročního období, vlasy nejvíce zatěžuje náš vlastní každodenní přístup. Jednou z hlavních příčin je nadměrný tepelný styling bez použití ochranných prostředků v podobě sér, sprejů či olejů. Velmi časté fénování, žehlení a kulmování vysušuje a poškozuje vlasovou strukturu. Vlivem vysokých teplot trpí především kutikula neboli vnější vrstva vlasu. Riziko představují také chemické úpravy. „Barvení, trvalá nebo zesvětlování v mnoha případech zanechávají vlasy suché, křehké a lámavé. Velmi však záleží na frekvenci, způsobu a volbě samotných chemikálií. Barvení samo o sobě totiž nepředstavuje automaticky poškození. Pokud je prováděno šetrně s použitím kvalitních přípravků a následnou péčí, mohou být vlasy stále zdravé a silné. Naopak u časté či agresivní aplikace barvy může dojít k značnému narušení vlasové struktury. Vždy je proto důležité dopřát vlasům dostatečnou regeneraci po každém barvení, aby se minimalizovalo poškození,“ vysvětluje MUDr. Jana Míková, lékařka a dermatoložka. Jedním z často přehlížených faktorů, který může mít na zdraví vlasů výrazně negativní dopad, je také jejich fyzické poškození. Špatně zvolený kartáč, těžké a příliš utažené účesy nebo časté mechanické namáhání při rozčesávání mokrých vlasů rovněž zvyšují možné riziko oslabení. Speciální kapitolou je poté vlasová kosmetika, jejíž nevhodné složení si mnozí z nás často ani neuvědomují – přitom může vlasy zatěžovat stejně výrazně jako již zmíněné faktory.

Svou roli navíc může sehrát i životní styl. V případě nevyváženého jídelníčku, kterému chybí dostatek bílkovin, omega-3 mastných kyselin a klíčových vitamínů a minerálů, jako jsou železo, zinek, selen či většina vitamínů skupiny B, chronického stresu, nedostatku kvalitního spánku a každodenních zlozvyků v podobě kouření a alkoholu dostávají vlasy rovněž zabrat.

Mnohdy se první problémy s vlasy projeví v těhotenství a do šesti měsíců po porodu. I když to souvisí především

s hormonálními změnami, ve skutečnosti se ženské tělo dostává do svého běžného stavu a hladina estrogenů v těle se navrací na původní hodnoty. Pokud dochází k nadměrnému vypadávání vlasů ještě během kojení, měla by žena s touto skutečností seznámit svého ošetřujícího lékaře. Produkce estrogenu klesá ještě jednou – v menopauze, i zde tedy hrozí větší vypadávání vlasů.

Rozhoduje i typ vlasů!

A jak vypadají vlasy, které jsou dlouhodobě namáhané? Oslabení bývá patrné už na první pohled. Vlasům chybí pružnost a lesk, působí tedy matně, suše a na dotek drsně. Zároveň jsou méně poddajné, snadno se lámou a na konečcích se začínají třepit. To se však netýká jen samotných konců – postupem času může být třepení patrné i po celé délce. Výsledkem je úbytek hustoty a celkově nezdravý vzhled vlasů, které ztrácejí pevnost i vitalitu. Typickým znakem špatné kondice je také časté cuchání a obtížné rozčesávání. Při dlouhodobém a vážném poškození navíc dochází ke ztenčování vlasového vlákna a zvýšenému vypadávání. Řídnutí pak může postupně vést až k tvorbě drobných lysinek.

Každý vlas je přitom jiný, proto i reakce jednotlivých typů na zátěž se může výrazně lišit. Rovné a silné vlasy jsou díky své struktuře a vyššímu obsahu keratinu relativně odolné a často vydrží víc než například jemné vlasy. Tenčí vlasové vlákno se snadno láme a relativně rychle podléhá nešetrnému přístupu. Podobně jsou na tom i kudrnaté vlasy, které bývají přirozeně sušší, křehčí a jejich struktura je méně odolná vůči vnějším faktorům. Snadněji se tak vlivem vysokého tepla, chemických zásahů či mechanického namáhání poškodí. Barvené vlasy jsou poté zvláštní skupinou. Bez ohledu na přirozený typ jsou již oslabené, vyžadují proto pečlivější a skutečně šetrný přístup, který pomůže obnovit jejich ochrannou vrstvu, udržet hydrataci a zachovat pružnost i lesk.

Co dělat, když vlasy volají SOS?

Prvním krokem k obnově je odstranění roztřepených a poškozených konečků. Vlasy tak získají zdravější vzhled, snáze

se budou rozčesávat a člověk zároveň zabrání dalšímu třepení, které by mohlo ohrozit i zbytek vlasu. Důležité je zaměřit se také na správně zvolenou kosmetiku, která podpoří hloubkovou hydrataci a vlasová vlákna patřičně vyživí. „Různé typy vlasů mají odlišné potřeby. Suché vlasy vyžadují především hlubokou výživu a hydrataci, kterou nabízí například revitalizační řada Revalid Bond Repair, zatímco mastnější vlasy ocení lehčí péči, která je nezatíží,“ dodává odbornice Míková. Nasnadě je rovněž omezení nadměrného tepelného, chemického a fyzického stylingu, a naopak zařazení regenerace v podobě šetrného mytí a česání, masáží vlasové pokožky, občasné pečující kúry a omezení těsných a příliš utažených účesů.

Podpořit zdraví vlasů je možné také vnitřně. Mezi základní nezbytnosti patří okamžitá změna životního stylu a především jídelníčku. Přidejte si do svého menu více ryb, rýže, luštěnin, zeleniny a ovoce. Doplňte jej o semínkový program. Lněná, sezamová, dýňová, slunečnicová a přidejte ještě vlašské ořechy, protože jsou důležitá pro svůj obsah minerálních látek, stopových prvků a nenasycených mastných kyselin. Ideální je zaměřit se na potraviny a doplňky stravy bohaté na aminokyseliny DL-methionin a L-cystin, které hrají klíčovou roli v produkci keratinu, vitamíny B5, B1, B6 a B10, železo, zinek a měď.



Náš tip:

