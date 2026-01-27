Pospěšte si, Křišťálová zahrada v Troji je otevřena jen do 15. února!

Druhý ročník výstavy Křišťálová zahrada, který rozzářil zimní expozice Botanické zahrady hl. m. Prahy, skončí
15. února vždy od čtvrtka do neděle od 17 do 21 hodin. Zájemci tedy mají už jen krátkou dobu na zhlédnutí pohádkových scenerií. Ve dne okouzlí křišťálové objekty hrou přirozeného světla, po večerech se pak zahrada proměňuje v magickou krajinu propojující světlo, hudbu a obraz.
Druhý ročník výstavy Křišťálová zahrada, který mohou návštěvníci zhlédnout už jen do 15. února, nabízí bohatou přehlídku skleněných objektů z dílny Jiřího Pačinka a jeho týmu. Vedle zcela nových instalací se představují i oblíbené dominanty loňského ročníku, včetně kompozice z unikátního uranového skla zářícího pod UV světlem. Zimní expozice ozdobily pestrobarevné skleněné květy, zvířecí motivy i novinky inspirované jarními rostlinami, jako jsou modřence, tulipány či narcisy. Součástí výstavy je také symbolická část Archa Krystalika, upozorňující na ohrožené druhy rostlin. Expozice ve výstavním sále seznamuje s příběhem skla – od jeho původu a vzniku přes barvení až po samotný proces umělecké tvorby. Představuje se jedinečná kolekce váz Breeze od sklářů Pačinek Glass. Ve druhé části vnitřní expozice návštěvníky přímo pohltí Magie skla, kde se v přítmí propojuje krása živých rostlin s křišťálovými květy a vytváří jedinečnou atmosféru na pomezí umění a fantazie.
Kouzelná atmosféra po setmění: hudba, světlo, obraz a emoce
S příchodem soumraku se Křišťálová zahrada proměňuje v působivou multimediální scénu. Skleněné instalace ožívají
v rytmu hudebního vyprávění orchestru Prague Philharmonia, jehož dramaturgii připravil skladatel a klarinetista Jindřich Pavliš. Program propojuje díla českých hudebních klasiků, jako je Dvořák, Suk či Novák, s tvorbou současných autorů Beaty Hlavenkové, Miloše Vacíka a Clarinet Factory a vytváří silný emocionální rámec celé večerní prohlídky. Výjimečnou atmosféru doplňuje audiovizuální projekt Photosystema vzniklý ve spolupráci Botanické zahrady Praha a UMPRUM, který prostřednictvím videomappingu vykouzlí na kapli sv. Kláry živý obraz plný světla, barev a pohybu. V kombinaci
s nasvícenou zahradou a křišťálovými objekty vzniká neopakovatelný zážitek.
Praktické informace
Denní prohlídky Křišťálové zahrady probíhají do neděle 15.února každý den od 9.00 do 16.00 hodin, večerní program
je přístupný od čtvrtka do neděle mezi 17. a 21. hodinou. Pro večerní návštěvu jsou otevřeny vstupy u pokladny Kovárna
a v Nádvorní ulici. Vstupné na večerní část je shodné s běžným vstupným – 180 Kč pro dospělé, 120 Kč pro děti
od 3 do 15 let a 95 Kč pro seniory nad 60 let.
Aktuální informace jsou k dispozici na webu Botanické zahrady Praha www.botanicka.cz.