Praktické tipy na cesty: Jak je to s dětskou autosedačkou?

Pokud se s dětmi chystáte na cesty, mohou se vám hodit praktické rady připravené ve spolupráci s Hanou Hoffmannovou z nezávislé spotřebitelské organizace dTest.



• Předně je důležité zmínit, že každé dítě, které neváží alespoň 36 kg nebo neměří alespoň 150 cm, musí být při jízdě usazeno v autosedačce. Věk v tomto ohledu nehraje roli.

• Stejně tak při výběru sedačky nerozhoduje věk, ale váha a nověji také výška dítěte. Dělení sedaček do skupin pro různě velké děti je totiž v současné době složitější. Příčinou je existence dvou platných směrnic, které určují kritéria pro homologaci a potažmo povolení dostat autosedačku na trh. Starším standardem je směrnice ECE R44/04, která je s jistými změnami platná již od osmdesátých let minulého století a sedačky se podle ní řadí do jedné z hmotnostních skupin, tedy 0, 0+, I, II, III a jejich případné kombinace, tedy „rostoucí sedačky“. Sedačky s označením i-Size však podléhají normě ECE R129. Poprvé je bylo možné na trhu zaregistrovat v roce 2013 a na rozdíl od tradičních hmotnostních skupin se řídí výškou dítěte. Nová směrnice je výsledkem snahy Evropské hospodářské komise OSN o zvýšení bezpečnostních standardů pro povolení prodeje autosedaček a zároveň usnadnění jejich instalace. V současné době je tato směrnice považována za nejvyšší evropský bezpečnostní standard. Její zavádění je však postupné a není ani znám termín zrušení staré normy.

• Každopádně máte-li autosedačku zvolenou podle hmotnosti dítěte, může se stát, že jí malý pasažér odroste, aniž by překročil váhový limit. Poznáte to například podle výšky zádové opěrky. Pokud hlava dítěte okraj opěrky převyšuje a opěrku již nelze zvýšit, je čas na přesednutí do větší sedačky.

• Velmi důležité je dostatečně pevné a zároveň pohodlné připoutání dítěte k sedačce. Mezi tělíčko a bezpečnostní pásy by se neměly vejít více než dva vaše prsty.

• Zvlášť při dlouhých cestách mohou být užitečné sedačky s pultíkem, o nichž se mezi rodiči šíří informace o rizicích spojených například s podklouznutím dítěte pod pultíkem. Statistiky však ukazují, že míra závažnosti následků bouraček nesouvisí se způsobem poutání dítěte, ale s kvalitou provedení daného modelu sedačky. Zda je s pultíkem nebo bez, o bezpečnosti dítěte nerozhoduje.

• Převážíte-li v autě více dětí, než kolik může být do vozu umístěno autosedaček, pak vězte, že v takovém případě musejí být další děti, jsou-li starší tří let, připoutány bezpečnostním pásem. Děti mladší tří let musí být vždy přepravovány v autosedačce. Autosedačka může být umístěna i na předním sedadle, a to jak po směru jízdy, tak i proti němu. Je-li umístěna proti směru jízdy, je nutné vypnout airbag.

• Samostatným tématem jsou podsedáky, tedy sedačky bez zádové opěrky. Na internetu se objevují informace, že již nejsou legální, což je pravda jen částečně. Od ledna 2017 nesmí být podsedáky spadající do váhové kategorie II (pro děti vážící 15 až 25 kg) nově homologované. Dříve homologované výrobky však mohou být dále používány. Pokud chce výrobce na trh vypustit nový podsedák, musí být řazen do kategorie III (pro děti o hmotnosti 22 až 36 kg) a zároveň musí být označen vysvětlivkou, že je určen pouze pro děti vyšší než 125 cm.

Zdroj: dTest