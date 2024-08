Z prázdninového režimu zpět do školy s lehkostí!

Letní prázdniny pomalu končí a s nimi i bezstarostné dny plné her a odpočinku. Návrat do školy je na obzoru

a s ním i návrat do školního rytmu. Pro děti to může být trochu výzva, ale s trochou přípravy a pozitivního přístupu je to čas, na který se také mohou těšit.

Jak si usnadnit přechod z prázdnin do školy:

1. Postupná změna režimu: zapomeňte na ranní vstávání v poledne a večerní hraní do pozdních hodin. Začněte nyní

s nenápadnou změnou režimu a postupně posouvejte spánek a vstávejte o něco dříve.

2. Vytvoření „školního koutku“: děti se cítí bezpečněji a klidněji v prostředí, které znají. Připravte „školní koutek“ s jejich oblíbenými věcmi a pomůckami. To pomůže s plynulým přechodem do nového režimu.

3. Návštěvy a aktivity: Pokud máte možnost, navštivte s dětmi školu a seznamte je s učiteli a prostředím. To jim usnadní první dny ve škole a pomůže jim to cítit se jistěji. Zařaďte do programu aktivity, které jim pomohou rozvíjet dovednosti potřebné pro školu, například čtení, kreslení nebo hry rozvíjející logické myšlení.

4. Udělejte z nakupování zábavu: Nakupování školních potřeb se může stát zábavnou událostí. Zapojte děti do výběru batohu, penálu, sešitů a dalších věcí, které budou používat. Bude je to bavit a budou se do školy více těšit.

Nezbytnost pitného režimu:

Kromě přípravy do školy je důležité myslet také na zdraví. Pitný režim je pro děti školního věku velmi důležitý.

O co se dětem postará pravidelný příjem tekutin?

● Dodává energii.

● Zvyšuje soustředění.

● Zlepšuje trávení.

● Posiluje imunitní systém.

● Pomáhá odstraňovat toxiny z těla.

Jak naučit děti pravidelně pít:

● Dejte dětem vždy láhev s vodou, kterou si mohou vzít s sebou do školy.

● Povzbuzujte je, aby pily vodu i během vyučování.

● Vyhýbejte se sladkým nápojům, které dětem škodí.

● Vodu ochuťte ovocem nebo jejich oblíbeným mikronápojem bez cukru.

Náš tip:

Nyní najdete v sortimentu waterdrop® výhodné nabídky kvalitních skleněných a nerezových lahví, které se díky svému designu hodí do každé školní tašky nebo batohu.

Termo nerezová lahev Waterdrop o objemu 400 ml, 600 ml nebo 1 l z dvoustěnné nerezové oceli udrží nápoj studený až 24 hodin. Lahev je vyrobena pouze z jednoho odlitku, má zaoblený tvar a zajistí maximální pohodlí při pití. Zaujme vás nadčasovým designem a udržitelností. (Cena: od 529 Kč)