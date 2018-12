Přešlapy při úpravě obočí

Správně definované obočí hraje důležitější roli, než si možná myslíte. Nejenže dokáže úplně proměnit výraz tváře, ale může být zodpovědné i za to, jak sympaticky dáma působí a vůbec jaký dojem zanechává.

Jako s pravítkem?

Přísně načrtnuté souvislé linky pozitivní dojem neudělají, naopak mohou působit až zlověstně. Takže upravit ano, ale respektovat přirozenou linii. Někdo má obočí vysoko posazené, jiný klenutější, další do oblouku a někdo zase spíše rovné. Nesnažte se tento tvar radikálně měnit a překreslovat, výsledek by působil komicky. Vyjděte z toho, co máte naděleno od přírody, a to jen lehce doupravte – vytrhejte přebytečné chloupky a decentně vymodelujte. I takto se dá hodně pomoci ke kýženému a esteticky působícímu tvaru.

Pár chloupků vs. hustý porost

Každý máme obočí různé nejen co do tvaru, ale také hustoty a šířky. Zatímco někdo musí jeho bujnost krotit často a s vynaložením většího úsilí, jiný je prakticky bez práce. Udělat z velkého menší jde snadno, vyčarovat však z pár chloupků husté a silné obočí už vyžaduje trochu námahy. Nicméně částečně si můžete pomoci i použitím různých růstových sér, které jsou na tru. Co se dokreslování týká, dokreslujte jen malé linky, které imitují chloupky obočí včetně směru jejich růstu.

Pozor na směr vytrhávání

Pracujete-li s pinzetou, postupujte po směru růstu. Velkou chybou je vytrhávání shora. Celkový tvar to deformuje a navíc obočí s věkem jakoby „padá“ dolů. Vašemu výrazu to dodá jen na zamračenosti. Trhejte svižným a přesným pohybem, aby se vám nestalo, že chloupek přetrhnete v půli a zůstane vám po něm černá tečka. Platí také „dvakrát měř, jednou řež“, protože obočí, kterého se nechtěně zbavíte, by už nemuselo na daném místě dorůst.

Obočí i vlasy musí ladit

Pokud jste zastánce vlasových experimentů a vaše přírodní barva vám přijde nudná, nezapomeňte k tomu patřičně doladit i obočí. Není snad nic nevkusnějšího než odbarvená blondýna s obočím jako uhel, nebo naopak – nabarvená černovláska s nevýrazným, příliš světlým obočím. Nikdo neříká, že se musí jednat o totožný barevný odstín. Důležité je, aby k sobě na barevné škále měly blízko a ladily spolu, ne se tloukly.

Jak začít, jak postupovat a jak skončit?

Rovněž častá chyba. Začátek obočí by měl mít širší základnu, směrem ke konci se pak zužovat. Celý tvar by měl mít také svůj nejvyšší bod, jakýsi vrchol, aby bylo alespoň trochu klenuté a lichotilo vaší tváří. Opět platí výše zmíněné pravidlo: s tím, co vám bylo shůry dáno, zacházejte s citem a nepřehánějte to s množstvím a intenzitou úprav. Nechcete přeci působit uměle.

I když je obočí dominantním prvkem každé tváře, bývá paradoxně často podceňováno nebo úplně opomíjeno. Věnujte mu proto náležitou pozornost a dobře se o něj starejte.