Příkrmy na obzoru…

Každá návštěva u pediatra znamená také, že se sleduje, jak děťátko prospívá. Obzvlášť to platí po narození a v kojeneckém a batolecím věku, protože to je období, kdy se miminko vyvíjí mílovými kroky. Ve svém prvním roce života ztrojnásobí svou hmotnost, vyroste o polovinu a také jeho nároky na výživu se značně mění.

Přibližně do 4. až 6. měsíce věku dítěte nárokům na výživu plně odpovídá mateřské mléko, které je pro děťátko ideální a nejvhodnější stravou. Po 6. měsíci věku však mnoho dětí přestává být kojeno částečně či úplně a součástí jídelníčku se stávají zeleninové, ovocné, mléčné i nemléčné příkrmy.

Plán přikrmování je jednoduchý:

6-7 měsíců: zeleninová kaše, resp. kaše se zeleninou, bramborem a masem

7-8 měsíců: mléčno-obilná kaše

od 8. měsíce: obilno-ovocná kaše

Při zavádění nových druhů potravin je velice důležité začínat s takovými, o kterých je známo, že nevyvolávají alergické reakce (z obilovin například rýže a kukuřice).

Mrkvička & spol.

Podívejme se na to z pohledu miminek: naprostá většina z nich považuje mrkev jako první zeleninu za znamenitou. Má nasládlou chuť podobně jako mateřské mléko. Ale nelze to však úplně zobecnit, některá miminka ji třeba odmítnou. Jako alternativa je vhodná dýně, kedlubna nebo fenykl. Miminka dobře snášejí také pastinák, brokolici či květák.

Ostatně: Některé děti přeskočí fázi s kaší a raději prvními zoubky chroupají jablka, chlebovou kůrku, uvařenou mrkev nebo rýžové chlebíčky. Vedle těchto příkrmů však dále kojte nebo podávejte mléčnou stravu, aby miminko dostalo vše, co potřebuje.

Přestože každá maminka chce dát svému dítěti to nejlepší, aby dobře rostlo a prospívalo, nedostává řada dětí ve věku od šesti měsíců do tří let ve stravě odpovídající množství živin a nemá správný energetický příjem. Vědecké studie například ukázaly (zdroj: www.vyzivadeti.cz), že velké množství dětí starších šesti měsíců dostává menší než doporučené množství základních vitaminů a minerálů, a to se týká bohužel i vyspělých zemí.

Jde i o „techniku“

Miminka se na začátku podávání příkrmů nejprve musí naučit posouvat potravu jazykem dozadu směrem k jícnu. Právě proto zpočátku kaši spíše sají než jedí. Tomu je dobré přizpůsobit také lžící, která by z tohoto důvodu neměla být příliš velká. Ideální je lžíce z měkké umělé hmoty, resp. ze silikonu s plochou úzkou hlavou, kterou dítě před prvním krmením dostane do ruky na hraní nebo jen tak k ocucání. Zabírá i trik se dvěma lžičkami, jednu má miminko v ruce pro své první pokusy trefit se do pusy a druhou je pak krmeno.

Náš tip: Při přechodu na kašovitou stravu můžete miminku lžíci ochutit několika kapkami mateřského mléka a pak mu nabídnout jeho první kaši.

První pokusy selhaly. Co teď?

Zvídavé a dobře naladěné miminko, které vyrůstá i všeobecně v klidné atmosféře, v podstatě by nemělo mít problém s přechodem na příkrmy. Samy můžete vysledovat, že se k tomu dítě postaví spíše s rezervovaným zájmem. Důraz je na slově zájem! Čili, když budete postupovat s klidem a trpělivosti, obvykle se to podaří.

Když první pokusy s podáváním tuhé stravy evidentně selhávají, může to znamenat, že miminko je ještě moc malé a nevyzrálé. Kojenci zvládnou jíst lžící nejdříve v pěti měsících, protože se k tomu musejí naučit zcela nové pohyby jazykem, patrem i rty (viz výše). U některých dětí se to povede až později. Což ale není důvod ke starostem, neboť mateřským mlékem je miminko v tomto období ještě dobře nasyceno.

Ale když dítě příkrm odmítá, může to znamenat i pouhou momentální indispozici – je unavené či nasycené. Nebo tak hladové, že mu krmení po lžičkách připadá příliš pomalé. Proto je velmi důležité, aby jste první pokusy se lžičkou učinili v takové době, kdy má miminko dobrou náladu a je hladové tak akorát, tedy asi půl hodiny před obvyklým krmením mlékem.

Uvařit doma, nebo koupit hotové?

To je otázka, kterou si každá maminka musí rozhodnout sama. Některým se zdá, že čas strávený přípravou tak malého množství, které miminko ve svých prvních týdnech přikrmování sní, je neadekvátní. I když i tady je pomoc: uvaří se větší množství a zmrazí se ve formě na ledové kostky. Po zmražení se kostičky kaše uchovávají v mrazničce v sáčku a vybere se jen potřebné množství. Nespornou výhodou průmyslových výrobků však je, že při jejich výrobě je velmi pečlivě kontrolován obsah škodlivin v použitých potravinách, navíc hodnoty pro stravu miminek a batolat jsou ještě přísnější než v případě dospělých. Když připravujete příkrm doma, položte si především otázku, nakolik jste schopny zabezpečit kontrolované suroviny na jejich přípravu.

A nakonec: proč nesolit?

Možná se vám hotové příkrmy pro miminka zdají chuťově trochu nezajímavé. Ale pozor! Neochucujte je. I z toho důvodu, že ledviny miminek nefungují stejně jako ledviny dospělých. Kuchyňská sůl by pro ně představovala extrémní zátěž. Dostatečnou zásobu minerálů si pak dítě dělá ze zeleniny obsažené právě v příkrmech.