Připravte si osvěžující letní kávu!

Léto je v plném proudu a v sezóně dovolených představuje Tchibo praktickou novinku pro všechny kávové nadšence. Nový kávovar Cafissimo now široký jen 11,4 cm ukazuje, že na dobré kávě není nutné šetřit ani v malém prostoru. Cafissimo now spojuje čistý design s plnohodnotnou přípravou espressa, caffè crema i filtrované kávy – ať už jste doma, na chalupě nebo právě na cestách.
Zdroj fotografie: Tchibo.cz
Na první pohled rozhodují rozměry. Šířka pouhých 11,4 cm posouvá kávovar do kategorie spotřebičů, které se skutečně přizpůsobí prostoru, ne naopak. Bez obtíží se vejde do menších nájemních kuchyní, studentských pokojů na kolejích i do víkendového zázemí na chalupě nebo v obytném voze. Právě tato subtilnost z něj dělá praktického společníka pro prázdninové přesuny i každodenní fungování ve městě.
Cafissimo now připraví espresso, caffè crema i filtrovanou kávu – vždy jedním tlačítkem. Třítlakový spařovací systém automaticky volí správný tlak pro daný typ nápoje, takže výsledek zůstává stabilní bez nutnosti nastavování. Odnímatelná odstavná plocha umožňuje použít i vyšší šálky (až 14 cm), což ocení ten, kdo preferuje větší porci nebo kávu do cestovního kelímku.
Za minimalistickým vzhledem stojí i praktická výbava. Nádržka na vodu o objemu 670 ml vystačí na několik šálků, zásobník pojme až pět použitých kapslí a automatické vypnutí po přibližně devíti minutách zajišťuje úspornost i bezpečnost.
K tomu se přidává široká nabídka kapslí Tchibo, která umožňuje měnit chuť podle denní doby i nálady.
Design kávovaru pracuje s jednoduchými liniemi a čistými plochami. Bez zbytečných prvků, v barvách, které mohou doplnit interiér – bílá, černá a červená. Cafissimo now tak funguje jako přirozená součást prostoru, ne jeho dominanta. Dostupný v prodejnách Tchibo i online na www.tchibo.cz za 1 799 Kč.
Recept na letní karamelové cappuccino:
Kapsle Cafissimo Espresso Buttertoffee patří k těm, které si necháte na chvíle, kdy chcete od kávy víc než jen povzbuzení. Vyvážené espresso s jemnou chutí máslového karamelu funguje skvěle samo o sobě, ale skutečně vynikne na ledu – bez přidaného cukru, přesto s plným, lehce dezertním charakterem. Ideální základ pro letní kávové drinky, třeba Buttertoffee Frappuccino.
Na Buttertoffee Frappuccino budete potřebovat:
• 2 kapsle Cafissimo Espresso Buttertoffee
• cca 20 kostek ledu
• 150 ml studeného mléka
• 2 lžíce karamelového sirupu
• 1 lžíce kakaa
• 2–3 lžíce ušlehané smetany
• karamel nebo karamelový sirup (na dozdobení)
Postup: Připravte dvě espressa z kapslí Buttertoffee a nechte je krátce vychladnout. Led, kávu, mléko, karamelový sirup a kakao dejte do mixéru a mixujte, dokud směs nebude hladká a lehce krémová. Nalijte do vysoké sklenice, navrch přidejte šlehačku a ozdobte karamelovým sirupem
Pokud chcete jemnější variantu, přidejte kapku více mléka. Pro intenzivnější chuť naopak uberte mléko a přisypte víc ledu – výsledkem bude svěží „ledová káva“ s výraznějším charakterem.
Kapsle Cafissimo Espresso Buttertoffee a Espresso Toasted Nut zakoupíte v kamenných obchodech Tchibo i online na www.tchibo.cz za 124 Kč/10 kapslí.