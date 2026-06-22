Přírodní kosmetika GEODERM – vhodná i pro alergiky

Výhradní distributor prémiové přírodní kosmetiky BIOBAY má ve svém portfoliu certifikovanou, dermatologickou BIO značku GEODERM, která se vyrábí ve španělském Alicante. Patentovaná značka s klinickými testy je vhodná i pro tu nejcitlivější pokožku ekzematiků. Používané ingredience jsou dokonalou kombinací vědy a přírody pro různé potřeby pleti.
Mottem GEODERM je: Vyvíjet ty nejčistší produkty, které vyživují pokožku a neškodí přírodě. V produktech jsou použity suroviny organického původu včetně přírodních esenciálních olejů a minerálních pigmentů.
Účinnost produktů je ověřována nejen dermatologickými, ale i klinickými studiemi. Značka v sobě snoubí středomořský šarm, ekologický přístup a více než dvě dekády vědeckého bádání. Produkty jsou certifikovány organizací COSMOS Organic Ecocert. GEODERM se tak profiluje jako značka pro náročné spotřebitele.
GEODERM má vynikající krémy a séra na redukci vrásek a na pigmentové skvrny. Za zmínku stojí i krém na jemné oční okolí a pleťové masky nebo čisticí pěna, která pleť nevysušuje. Z tělové řady tekuté mýdlo s jemnou vůní magnolie, regenerační krém na ruce, sprchový gel a tělový krém s měsíčkem. Ikonická je výrazně červená rtěnka s minerálními pigmenty. Chystáte se na léto? Doporučujeme vyzkoušet sluneční řadu s minerálním filtrem a SPF 30 nebo SPF 50. Všechny produkty jsou veganské. GEODERM dodává pokožce přirozený lesk. Byl vyvinut pro krásnou, zdravou a hydratovanou pleť za příznivou cenu.
Co můžete udělat pro hydrataci své pokožky?
V nabídce GEODERM naleznete Hydratační pleťové sérum, emulzi pro mastnější typy, denní i noční hydratační krém a krém na oční okolí, který je skvělý i na rty – kromě kyseliny hyaluronové obsahuje také kofein, který je skvělý na kruhy pod očima a dodá okamžitou energii. Komplex Antipollution Ferment® tvoří v produktech ochranný štít, který chrání pleť před škodlivými účinky znečištěného ovzduší. BIO hydratační krém s intenzivním a okamžitým účinkem. Pleť viditelně rozzáří díky vitamínu C. Hedvábně jemná textura se snadno a rychle vstřebává – bez pocitu mastnoty. GEODERM BIO Hydratační pleťová emulze pro mastnou pleť je lehký fluid s regulačními a zklidňujícími účinky speciálně vyvinut pro aknózní pleť. Velmi lehká textura se rychle vstřebává a zanechává pleť matnou a svěží. Obsahuje navíc vrbovku alpskou a CBD. Výsledkem je matná, hydratovaná a zdravě vypadající pleť. GEODERM BIO Hydratační pleťové sérum obsahuje vysokou koncentraci přírodních aktivních látek, které zajišťují intenzivní hydrataci pleti v celé její hloubce. Lehká textura se rychle vpije. Biosacharidy společně s kyselinou hyaluronovou zajišťují intenzivní hydrataci a stimulují buněčnou regeneraci. Tím účinně předcházejí vzniku vrásek a redukují stávající známky stárnutí.
V létě chránit pokožku je nutné!
Opalovací krémy GEODERM se 100% minerálními filtry přírodního původu SPF 30 a SPF 50 jsou bez nanočástic s širokospektrální ochranou. Ochrání pokožku před slunečním zářením, UVA a UVB. Jsou šetrné k hormonálnímu systému a tudíž vhodné pro celou rodinu. Zásadní je zde složení s malinovým olejem, které se hladce roztírá a dokonale splývá s tónem pleti. Verze s barevným tónem SPF 30 s vitamínem E navíc přirozeně sjednocuje pleť bez make-up efektu. Mineral Body Glow SPF 50 s antioxidantem z mikrořas kombinuje maximální ochranu s jemným zlatavým třpytem pro zářivou pokožku.