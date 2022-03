Probuďte se bez jarní únavy

Místo toho, aby se lidské tělo začalo s prodlužujícími se dny probouzet, je tomu naopak. Organismus je mnohdy po dlouhé zimě vyčerpaný respiračními nemocemi, přetopeným interiérem, nedostatkem vitaminů či chybějící pohybovou aktivitou. Výsledkem je známá jarní únava, mnohdy spojená s poklesem nálady, až depresemi. MVDr. Jiří Pantůček, zakladatel společností Green idea a Topvet, radí, které bylinky a doplňky stravy povolat na pomoc!

Proč vůbec dochází k jarní únavě?

Jedná se o následek dlouhé zimy. Náš organismus tak reaguje na období, kdy bylo vystaveno vyššímu riziku respiračních onemocnění, chybělo mu sluneční záření a s ním spojená tvorba vitaminu D, ale i dalších živin. Je to následek i jakési stagnace, kdy se méně hýbeme a tělo není udržované v takové kondici jako během léta. V zimě častěji saháme po hutnějších jídlech, která tělu nemusí dělat úplně dobře. Jedná se o soubor vícero faktorů.

Může být jarní únava nebezpečná ze zdravotního hlediska? Kdy bychom měli zpozornět?

Jarní únava obvykle nepředstavuje významnější riziko a není považována ani za diagnózu. Nicméně může nám znepříjemnit život a každodenní fungování. Problémem může být organismus vyčerpaný z různých viróz a zánětů. Jestliže je imunita dlouhodobě přetěžována, mohou se v těle rozvinout některé nemoci – astma, alergie a také onkologická onemocnění. Za sebe doporučuji imunitu stimulovat vitaminem C v kombinaci s výtažkem z třapatky – echinacey. Je to silný antioxidant, který podporuje správnou funkci imunitního systému, dýchací soustavy a močových cest.

Na hypovitaminózu, tedy nedostatek vitaminů, jde jistě použít některé preparáty a doplňky stravy. Jaké byste doporučil?

Největším problémem je v zimních měsících nedostatek vitaminu D, protože si ho naše tělo umí vyrobit pouze kůží vystavenou slunečnímu záření. Jestliže je tedy v zimě podstatně méně slunečních dní a ještě chodíme zahalení od hlavy až k patě, pokožka nemá šanci si vitamin vytvořit. Proto je nutné jeho zásobu zvýšit doplňky stravy, protože ani pestrá strava mnohdy nestačí k pokrytí naší spotřeby. Vitamin D neplní důležitou úlohu pouze při stavbě kostí, ale také v imunitě. Tu lze posilovat ještě vitaminem C, E a minerály – především zinkem a selenem. Hořčík je skvělou volbou na únavu nebo úzkosti a deprese.

A co na celkovou vzpruhu organismu? Oblíbený je také jarní detox. Jak se k němu stavíte?

Náš organismus se umí do jisté míry detoxikovat sám. Nicméně, současný styl života a prostředí, v němž se pohybujeme, může představovat zvýšenou zátěž pro naše tělo. Množství volných radikálů v našem organismu bývá větší, než by tělo dlouhodobě zvládlo udržet na uzdě. Je vhodné podpořit činnost jater, perfektní volbou je ostropestřec. U výtažků z něj jsou pozorovány příznivé účinky na činnost jater a jejich regeneraci. Jejich zhoršená funkce nesouvisí pouze s vyšším příjmem alkoholu nebo kouřením, ale také s užíváním léčiv, s přemírou cukru, tuků a soli ve stravě. Horší funkcí jater trpí obzvláště diabetici a obézní lidé. Silymarin obsažený v semenech ostropestřce chrání jaterní buňky před oxidativním stresem a tím přispívá k jejich správné funkci. Laicky řečeno, játra se tak s negativními vlivy našeho životního stylu poperou o něco lépe.

Jak můžeme ovlivnit jarní únavu potravou?

Velmi dobře, protože organismus musíme zásobit výživnými lehkými jídly bohatými na zdravé tuky, bílkoviny, vlákninu, vitaminy, minerály a další prospěšné látky. Na jaře omezte průmyslově zpracovaná či smažená jídla, polotovary a pokrmy s vysokým obsahem tuku. Zařaďte do jídelníčku zelené potraviny – brokolici, kadeřávek, řapíkatý celer, špenát a mořské řasy. Skvělá je spirulina, která obsahuje hodně vitaminů a minerálů a přirozeně podporuje obranyschopnost. Podobně funguje i zelený ječmen, ten je u našich zákazníků na jaře velmi oblíbený. Obsažený chlorofyl pozitivně působí na červené krvinky, jejichž nedostatek nebo zhoršená funkce mohou nepříznivě působit na naši vitalitu a zapříčinit únavu a dýchavičnost.

