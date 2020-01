Proč máme bolestivé koutky?

Někdy se to opravdu nehodí, ale v tomto ročním období na nás doslova útočí různé bakterie a viry, a dají zabrat naší imunitě. K tomu ještě více stresu, se kterým se denně setkáváme při plnění povinností v práci či v soukromí. A právě oslabená imunita je důvodem, proč jsme náchylnější ke spuštění nepříjemného zánětu v podobě bolestivých koutků rtů.

Jde o zánětlivé onemocnění rtů, odborně nazývané cheilitis angularis. Problém postihuje buď jeden, nebo dokonce oba koutky rtů. Častěji se s ním setkáme u dětí než u dospělých. Jeho vznik zapříčiňují bakterie nebo kvasinky, nejčastěji však jde o kombinaci obou faktorů. Přestože se tyto mikroorganismy běžně nacházejí na naší kůži či sliznicích, potíže se odstartují až po jejich přemnožení nebo když se dostanou do otevřené rány. Vlhké prostředí v ústech navíc podporuje vznik a rozvoj tohoto problému.

Nedostatek vitaminů

Přispět ke vzniku koutků může i nedostatek některých vitaminů skupiny B, konkrétně B2,5,7,9 a 12. Do určité míry může zhoršení stavu způsobit i nedostatek minerálů jako železo či zinek. I proto jsou koutky především problémem lidí bojujících s anémií nebo trávicími obtížemi, či chorobami trávicího traktu (jako je například Crohnova nemoc, kdy se do těla hůře vstřebávají některé zmíněné vitaminy).

Další skupinou lidí, u kterých se koutky objevují, jsou ti, kteří užívají antibiotika. To je však individuální a týká se především těch, kteří musí užívat antibiotika dlouhodobě.

Nesprávná ústní hygiena

Péči o chrup a ústa bychom neměli podceňovat. I to je totiž jedna z příčin, která může přispět k progresi praskajících koutků. Infekce totiž může pocházet i z úst. Občas si lidé zaměňují zanícený koutek s herpes, což je však již virové onemocnění.

Jak se koutky projevují

Koutky vznikají v podobě zarudnutí a bolestivých skvrn na rozhraní sliznice úst a rtů. Charakterizuje je prasklinka, která se nachází uprostřed. Koutky mohou svědit, být pokryty žluto-hnědavým strupem, mokvat nebo dokonce začít krvácet. Jde o velmi nepříjemné projevy, které umí negativně zasáhnout do každodenního života, zejména při konzumaci jídla a nápojů. Nemluvě o tom, že jsou projevem mnohem vážnějších, výše zmíněných procesů, které v těle probíhají.

Léčba

Základ léčby tvoří nanášení protikvasinkových a antibakteriálních mastí, které usnadňují hojení. Před samotným nanesením je důležité ranku nejdříve vydezinfikovat, například borovou vodou. V lékárně vám vhodně poradí, které další roztoky jsou k dezinfekci vhodné a které naopak ne.

Přírodní přípravky

Pokud upřednostňujete spíše přírodní léčbu, vhodné jsou preparáty s beta glukanem. Dostanete jej v různé formě a na trhu je od vícera firem. Beta glukan může pomoci imunitě vnitřně, a k lepšímu hojení a regeneraci poškozených tkání je pak výborný beta glukanový gel. Gel je na rozdíl od jiných přípravků průhledný, diskrétně podporuje hojení a po jeho nanesení můžete bez obav vyrazit do ulic.

Dalším velmi dobrým pomocníkem ze skupiny babských receptů je propolisová tinktura, hojení urychluje i čajovníkový olej a aloe. Doporučuje se dokonce i potírání ran čerstvým česnekem, což však může být trochu problém, pokud se chystáte do práce nebo kamkoliv mezi lidi.

Doplňovat by se měly vitaminy skupiny B, železo a zinek. Zda je budete tělu dodávat ve formě stravy, nebo výživových doplňků, je jen na vás. Samozřejmě, výživná a čerstvá strava je to nejlepší pro naše tělo, ale pokud potřebný přísun vitaminů nedokážete zajistit tímto způsobem, pak jsou výživové doplňky správnou volbou.

Pokud by se koutky vyskytovaly často a jejich hojení trvalo nepřiměřeně dlouho, je vhodné navštívit lékaře, protože někdy mohou být projevem jiných, závažnějších onemocnění.

Možnosti prevence

Kromě zásobování těla potřebnými minerály a vitaminy, aby bylo schopno bránit se zánětu, je důležité udělat i další preventivní opatření. Jelikož zdrojem infekce bývá zejména ústní dutina, základním předpokladem zamezení vzniku koutků je správná péče o ni. Zuby bychom si měli čistit minimálně dvakrát denně, ideálně zubní pastou, která neobsahuje sodium-lauryl-sulfát. Zdravou mikroflóru v ústech udržují například i probiotika na cucání. Jako prevenci lze používat i ochranné balzámy na rty s obsahem zinku. Pokud však žádné ze zmíněných postupů nezabírají, je nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu přesně podle potřeb vašeho těla.