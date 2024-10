Jak prodloužit krásu a životnost dámského spodního prádla?

Dámské spodní prádlo, jako jsou podprsenky, krajkované kalhotky, ale i stále populárnější dámské trenýrky, má omezenou životnost. Aby vydrželo co nejdéle, hraje roli nejen z jakého je materiálu a jak kvalitně je vyrobeno, ale také jak se o něj staráte. O tipy se s vámi podělí odborníci, kteří k spodnímu prádlu mají hodně blízko.

Spodní prádlo je velmi důležitou součástí oblečení a často i rozhoduje o tom, jak se přes den cítíte. Poskytuje podporu, pomáhá tvarovat postavu a je zásadním faktorem při výběru ostatního oblečení. Aby vám spodní prádlo dobře padlo a plnilo svou funkci tak, jak má, je dobré o něj i správně pečovat. Kvůli nesprávné péči se totiž může snadno vytahat, potrhat nebo změnit tvar.

Jak se starat o podprsenky? Perte je ve studené vodě, neždímejte je ani nežehlete

Ať už je to oblíbená krajková braletka, kterou nosíte občas, nebo jednoduchá bavlněná podprsenka, kterou nosíte každý den, je důležité, abyste si všechny podprsenky vypraly ručně. Čím lépe se o ně postaráte, tím déle vydrží. Jak na to?

Podprsenky vždy perte ve studené vodě. Horká voda by mohla narušit jejich pružnost i tvar. Podprsenky také raději perte ručně a častěji. Pračka by mohla poškodit kostice. Pokud ruční praní není možné, použijte nejjemnější nastavení pračky a umístěte je do speciálních sáčků na praní spodního prádla, abyste je udržely ve formě co nejdéle.

„Zásadní je také vhodný prací prostředek. Vyberte takový, který je bezpečný pro jemné oděvy. Nepoužívejte bělidlo, to může poškodit látku i kostru podprsenky. Podprsenky nikdy neotáčejte ani nemačkejte, to může zničit tvar košíčků nebo poškodit kostice,“ doporučuje Ruslan Skopal ze specializovaného internetového obchodu Trenýrkárna.cz.

Podprsenky sušte na rovné ploše, nikdy je neupevňujte kolíčky na šňůře za košíčky, mohly by je poškodit, nebo se v důsledku nasáknuté vody roztáhnout. Také uskladnění je následně vhodné na plocho, tedy nesložené, protože i skládaní a přetáčení může poškodit jejich tvar.

Jak pečovat o kalhotky? Jemné materiály perte v ruce, při praní v pračce je obraťte na ruby

Vždy oddělte při praní světlé a tmavé barvy, aby se neobarvily nebo nesepraly. Jemné materiály, jako je krajka nebo hedvábí, perte raději ručně ve studené vodě, aby je horká voda nepoškodila, mohlo by dojít i ke zmenšení velikosti kalhotek. „Pokud se vám ruční praní jeví jako obtížné, obraťte kalhotky na ruby a dejte je do sáčku na spodní prádlo, než je vložíte do pračky,“ doporučuje Adam Rožánek, zástupce české značky spodního prádla Styx.

Používejte prací prostředek určený pro jemné oblečení a vždy dobře zvažte jeho množství. Příliš mnoho prášku by mohlo způsobit, že se na kalhotkách usadí zbytek prášku, což je nejen nevzhledné, ale může zapříčinit i zdravotní potíže. Po vyprání jemné materiály neždímejte, abyste nevytahali látku. Položte je naplocho na ručník, aby uschly a neztratily svoji pružnost.

Jak pečovat o menstruační kalhotky?

„Občas se setkáváme s mýtem, že menstruační kalhotky se smí prát pouze v ruce. Není to pravda, menstruační kalhotky se mohou prát v pračce a opravdu jsou od toho, aby ženám život zpříjemnily, ne komplikovaly (kdyby tomu tak nebylo, těžko by byly u žen tak oblíbené). Prát se mohou bezevšeho dohromady s běžným prádlem podobných barev. Většina kalhotek se smí prát pouze na nízkou teplotu, tj. max. 30 °C, některé na 40 °C. Prací instrukce se liší výrobce od výrobce, zkontrolujte tedy štítek s pracími symboly na vašich menstruačních kalhotkách. Obecně platí doporučení prát menstruační kalhotky v tekutém pracím gelu, určeném na jemné prádlo. Nepoužívejte sypké prací prostředky, mohly by poškodit membránu ve funkční vložce,“ říká Ilona Bittnerová ze specializovaného e-shopu Maluna.cz.

Péče o trenky? Je snadná, ale také má svá pravidla

V případě dámských trenýrek je pak péče nejjednodušší, avšak i zde se často napáchá řada zbytečných chyb. „Důležitá je především vhodná teplota při praní v pračce. U bavlněných trenýrek, ale například také u saténových ze 100% polyesteru, je to na 30 °C, a to především proto, aby nedocházelo ke změnám barevnosti nebo tvaru trenýrek. Nedoporučuje se ani sušení v sušičce. Trenýrky ale můžete po uschnutí na šňůře klidně vyžehlit a naskládat dle libosti,“ uzavírá Adam Rožánek, zástupce značky Styx.