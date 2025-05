První auto vašeho dítěte: Na co myslet, než opravdu vyjede na silnice?

Váš syn nebo dcera právě udělali řidičák a přemýšlejí o svém prvním autě? Gratulujeme! Je to velký krok směrem k samostatnosti – ale také k první opravdové zodpovědnosti. S prvním autem přichází i první zkušenost s pojistkami, provozními náklady a administrativou, kterou není radno podcenit.

Ojetina jako první volba – ale pozor na pojištění

Mladí často sáhnou po starším voze – logicky kvůli nižší pořizovací ceně. Ale právě u těchto aut může být povinné ručení překvapivě drahé. Pojišťovny totiž považují mladé řidiče za rizikovější skupinu, což se promítá do vyšších sazeb. Pomoci může porovnání nabídek online (např. Klik.cz, ePojisteni.cz), které může ušetřit tisíce korun.

Rodičovská pomoc je cenná – ale i vzdělávejte

Mnoho mladých spoléhá, že vše „zařídí táta“ – výběr auta, servis, pojistku. To je pochopitelné, ale klíčové je, aby mladý řidič chápal, co podepisuje a za co platí. Znalost obsahu pojistky, výluk a výše limitů je dnes stejně důležitá jako technická zdatnost.

Tipy pro rodiče i jejich děti:

• Nepodceňujte výběr auta z hlediska nákladů na pojištění. U některých značek může být ručení výrazně dražší.

• Povinné ručení lze snadno sjednat online – a často za lepších podmínek.

• Každý rok bez nehody = sleva. Motivujte děti k ohleduplné jízdě – šetří to nejen nervy, ale i peněženku.

• Naučte své dítě, že pojistné podmínky nejsou formalita. Neznalost se může prodražit.

Auto z vlastních úspor, nebo na dluh?

Mnozí mladí si auto pořizují sami – z brigád, úspor nebo peněz k maturitě. Ale v některých případech volí i půjčku. Zvažte společně, zda není lepší volbou jednodušší vůz bez splátek. Finanční klid na začátku je často víc než reprezentativní karoserie.

Za volantem většinou do roka

Ne každý nový držitel řidičáku sedne hned za volant. Důvodem může být čekání na rodinné auto, nebo finanční náročnost provozu. Většina mladých se ale do roka rozjezdí – třeba jen na víkendy nebo kratší trasy.