Pšeničná, rýžová nebo pohanková – jaké mouky používají ve světě?

Naše oblíbená pšeničná hladká mouka je typická výhradně pro nás. Ve světě ji prakticky neseženete. Naopak třeba rýžová mouka, pocházející původně z oblasti Číny je ve světě poměrně rozšířená. Stejně tak mouka pohanková, která je skvělá nejenom na sladké pečení.

Mouka, rozemleté obilné zrno, je v naší kuchyni téměř nepostradatelnou surovinou. Dříve byla známkou kvality a hojnosti mouka takzvaně bílá, tedy ta zbavená otrub, slupky obilného zrna. Nechyběla samozřejmě ani mouka žitná, bez které se klasický český chleba zkrátka neupeče. Postupem času se do popředí dostávají mouky, které už nejsou zbavovány otrub a jsou tak pro tělo mnohem výživově hodnotnější.

Dvounulka jako česká vzácnost

Pro nás takřka nepostradatelná hladká bílá pšeničná mouka je v zahraničí poměrně vzácná. Dalo by se říci, že je to takový náš malý český unikát. Upečete z ní honzovy buchty, klasické rohlíky nebo s ní zahustíte jakoukoli omáčku. Pernerka ji postupně začala dodávat například i do Spojeného království. Seženete tam i jinou pšeničnou mouku, do té je ale velmi často přimícháván kypřicí prášek, který není vždy žádoucí.

Špaldová mouka

V posledních letech velmi oblíbenou alternativou pšeničné mouky je mouka špaldová. Tato odrůda se začala pěstovat pravděpodobně na území dnešní Gruzie, odkud se rozšířila do Egypta, střední a severní Evropy. Nejčastěji se z ní pekl chléb a různé placky, které se povětšinou skládaly pouze z mouky, vody, soli a trochy oleje. Později samozřejmě nechyběly ani koláče a další sladké dobroty.

Rýžová mouka

Rýžová mouka je typická pro oblast Asie. Připravíte z ní skvělé a lehce stravitelné rýžové nudle či nejrůznější dezerty. Připravuje se z ní i rýžový papír, ze kterého snadno vykouzlíte tolik oblíbené jarní závitky. Kromě toho můžete vyzkoušet například rýžové sušenky, které jsou nejenom velmi snadné na přípravu, ale také velmi chutné.

Pohanková mouka

Pohanková mouka původně pochází z oblasti střední Asie, odkud se rozšířila do Japonska, Severní Ameriky a Evropy. Prvními evropskými zeměmi, kde se pohanka začala pěstovat, a dodnes pěstuje, jsou Polsko, Německo, Rusko a Ukrajina. V menším množství se pěstuje i v České republice. Ve Francii z ní připravují tradiční crêpes. Pohanková mouka obsahuje spoustu prospěšných minerálů a živin a je proto velmi vhodná pro zařazení do jídelníčku. Vy si z ní můžete například připravit snadné a výborné palačinky.

NÁŠ TIP: Rýžová hladká mouka Pernerka

Rýžová hladká mouka Pernerka se hodí pro pečení dezertů, přípravu sušenek, lívanců, bábovek i palačinek. Nepostradatelná je pro milovníky asijské kuchyně, kteří si doma rádi připraví autentický dezert. Do jídelníčku přinese zpestření, zajímavou chuť, a navíc je lehce stravitelná.

Rýžová hladká mouka Pernerka pochází z kvalitní rýže Arborio pěstované v Itálii. Rýžová Pernerka je namleta unikátní mlecí technologií, která výrazně méně poškozuje škrobové zrno. Díky tomu získává rýžová Pernerka vynikající pečící vlastnosti.

Zdroj: www.pernerka.cz