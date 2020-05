Puberta od A po Z

Malý krizový lexikon pro snad největší výzvu v životě rodiče.

ALKOHOL

Nejen kvůli začátečnímu písmenu stojí alkohol na vrcholu tohoto žebříčku ukazatelů puberty. Rodiče zpravidla těžko věří svým očím, když v dětském pokoji najdou prázdné plechovky od piva, mini lahvičky od destilátů či stopy po nějakém cideru . To sice vypadá vcelku nevinně, ale jejich obsah má stejné účinky jako jiný alkohol – zamlžuje zrak i vnímání, způsobuje ztrátu kontroly a má potenciál způsobovat závislost. Opilost dítěte je pro rodiče noční můrou. Každým rokem skončí v nemocnici s otravou alkoholem mnoho mladistvých a v jedné anonymní zdravotní studii prováděné univerzitou v Heidelbergu připouští 12 % mladistvých od dvanácti let, že konzumují alkohol pravidelně alespoň jedenkrát týdně. To však také znamená, že 88 % mladistvých nesahá po pivu, vínu, destilátech nebo koktejlech příliš často. A právě ti, kteří to jednou přehnali, jsou zpravidla vyléčeni z podobných pokusů: jen velmi zřídka se stává, že by byl pro otravu alkoholem ošetřen mladistvý opakovaně. Podle odborníků z heidelbergské univerzity takový zážitek ve většině případů spolehlivě odradí. Ale přesto by rodiče, jimž opakovaná konzumace alkoholu jejich potomka dělá starost, neměli strkat hlavu do písku. Měli by s ním otevřeně pohovořit, klást otázky: Naléhají na tebe kamarádi? Dodává ti pivo v ruce sebevědomí? Piješ spíš bez rozmyslu (dělají to přece všichni), anebo ti zastřené vědomí dělá dobře? Pitím alkoholu může dospívající také demonstrovat svou samostatnost: já si budu pít, co chci, kdy chci a kolik chci. Rodiče, kteří v debatě o alkoholu zmíní svou bezmoc, ale zároveň sdělí své strachy a obavy, mají reálnou šanci, že jejich potomek bude o věci přemýšlet.

BLBINY

Jednoduše se vám chce, s prominutím, říci: „To je ale kráva!“ či „Neskutečný vůl…!“ Ano, blbnou, je to tak. Dělají kraviny a voloviny. Chlapci jsou ve své hormonální bouři stejně nevyvážení, náladoví a snadno zranitelní jako děvčata. Dospívající dělají hlouposti, kromě jiného i proto, že neoplývají zrovna přemírou sebejistoty, přičemž je pro ně důležité, zda a jak je okolí přijímá. Vydržte to!

DEODORANT

Zadržet dech! Teenageři si musí teprve vybudovat shovívavý vztah ke svému měnícímu se a ještě jen tak napůl dospělému tělu. Dokud se proměna neuskuteční, budou bojovat s tělesným zápachem zvýšeným počtem sprchování za den a litry deodorantu. V rodině se tak zvýší průměrná spotřeba vody na osobu a i kosmetika bude něco stát.

EXPERIMENTY

Jezdit v metru na bruslích, podnikat tajné půlnoční výlety, ukrást nějakou drobnost v supermarketu – teenageři milují tento druh „adrenalinu“. I to má co do činění s přestavbou mozku: myelinová vrstva, která izoluje mozkové buňky, a tak zajišťuje rychlý přenos vzruchů, ještě není dostatečně vyvinutá, proto dospívající vzrušují jen velmi silné podněty. Poslouchají hlasitou hudbu, používají silně vonící deodoranty a jejich činy jsou divoké.

FAST FOOD

Polovina dívek v období dospívání a asi třetina chlapců se domnívá, že jsou tlustí. Ve skutečnosti je to však zhruba jen každá osmá dívka a každý desátý chlapec, kteří mají problém s nadváhou – jen u malé části dětí vede obliba hamburgerů & spol. k problémům s kondicí či zdravím. Mimochodem, dospívající se stravují zdravěji, než se při pohledu na vršící se kartony od pizzy může zdát. Podle jedné studie zaměřené na stravování dospívajících, kterou prováděla Světová zdravotnická organizace, jí až 70 % dívek denně ovoce a zeleninu a až polovina chlapců má rovněž dostatečný přísun vitaminů.

HLUK

Duc-duc-duc… Dunění. Skandování. Rachot. To že má být hudba? Jasně, ale tomu přece rodiče nerozumějí. A tak to vždycky bylo. Hudba, kterou poslouchají mladí, je specifická pro každou generaci právě proto, že se díky ní mládež vůči rodičovské generaci vymezuje. Mamince se snad nelíbí, jaké zvuky se linou z dětského pokoje? Prima, to znamená, že to je fakt dobrá hudba.

INTERNET

Je to přirozené životní prostředí mladých. Sociologové nazývají „digitálními domorodci“ facebookovou generaci, která je doma ve virtuálním světě. Odborník, zabývající se vývojem mládeže, Klaus Hurrelmann se o tomto jevu rozepisuje ve své knize „Generace Y“, která dnes začíná již kolem čtrnáctého patnáctého roku. „Pro ně nejsou nová media ani nová, ani cizí, takže zdrženlivost nebo varování nedoléhají k jejich sluchu. Ovládají tyto nové technologie intuitivně, takřka symbioticky a snad i ve spánku. Rodičům se o tom ani nemůže zdát. Jsou zkrátka obyvateli digitálního světa. Jejich motto: Bez smartphonu ani ránu. Ale pokud se nedokážou navečeřet, aniž by při tom odpovídali na zprávy přátelům, nebo nemají napsané úkoly, protože museli pověsit to nové video s kočkou, zvláště pokud jim ještě není ani patnáct, pak je čas na vážný rozhovor. Pomoci mohou například domluvené „offline hodiny“, aby mládě vědělo, že život se odehrává i mimo svět WWW.

JOINT

Našli jste ve školní tašce podivné drobky? Rodiče, kteří najdou u dítěte drogu nebo den po mejdanu zaregistrují u svého potomka podezřele červené oči, by měli být ve střehu. I když může být joint jen jednorázovým experimentem, je třeba o tom hovořit. Marihuana poškozuje ještě ne zcela vyvinutý mozek, vzbuzuje otupělost a zapomnětlivost. Mladí musí být v otázce konopí důkladně informováni, aby si nenamlouvali, že jde o neškodnou drogu. Rodiče by se měli zajímat o pozadí toho, proč jejich dítě drogu užilo: jsou důvodem problémy, zvědavost, tlak party? Včasný pohovor u odborníka (který je vždy vázán mlčenlivostí) pomůže dát tématu dostatečnou vážnost.

KAPESNÉ

Je to něco jako bezpodmínečný příjem dětí. Jeho výše může být různá a odpovídá situaci rodiny. Další výdaje jsou otázkou dohody. V některých rodinách dostávají děti něco jako roční ošatné, ze kterého si kupují dle svého vkusu třeba nové džíny nebo kozačky. Co je třeba projednat, jsou výdaje na mobilní telefon, bez čehož se dnes mladí neobejdou. Je jasné, že z kapesného to asi nepůjde. Ale lze udělat opět dohodu: „My budeme platit tvé výdaje za tarif na telefon a internet a ty budeš sekat trávu a v zimě uklízet sníh.“

KONDOM

Je to jediná antikoncepce, kterou mohou požívat chlapci a navíc chrání před pohlavně přenosnými nemocemi. Rodiče, kteří tohoto pomocníka dostatečně propagují, udělají svým dětem na startu sexuálního života velkou službu. Jak matky, tak i otcové mohou poskytnout cenné rady pro nákup, vysvětlí, že použití tohoto druhu ochrany není limitováno věkem a lze si jej obstarat anonymně nákupem přes internet nebo v automatu. Přehled a srovnání všech druhů ochrany lze rovněž najít na internetu nebo například v čekárně u gynekologa.

KONÍČKY

Dnes volejbal, zítra snowboard, pak hra na bicí – nadšení pro nové koníčky se střídá nebývale rychle. To je v pořádku, mladí hledají svou identitu a musí proto hodně věcí vyzkoušet. Co je skutečně zaujme, to jim půjde. Sport, hudba, ale i další koníčky nejsou zadarmo, proto musí být rodiče opatrní při svém souhlasu s dalšími aktivitami. Mohou například říci: „Dobrá, jsme rádi, že se o to zajímáš, ale zkus se nejdříve zeptat, zda nabízejí i zkušební lekci, a pak uvidíme.“

NIKOTIN

Viz písmeno A jako ALKOHOL. Užívání návykových látek mezi mládeží platí jako znak dospělosti a tudíž cool. Rodiče mohou pouze upozornit na možná nebezpečí a doufat, že kamarádi jejich potomka se rozhodnou být nekuřáky. Všeobecně vidíme u mladistvých zvyšující se tendenci spíše nekouřit, což zvyšuje šanci, že se i naše dítě vyhne kouření. A pozor: jen velmi málo nekuřáků sáhne po své první cigaretě po svých 16. narozeninách. Kdo přešel tímto mezníkem, je pravděpodobně venku z největšího ohrožení.

ODSTUP A INTROVERTNÍ PUBERŤÁK

Existují i tací – nenápadní, tiší, nerevoltující, introvertní puberťáci. Své hnutí ze změn vlastního těla a mysli neprožívají navenek, nedělají problémy, neporušují pravidla, nestaví se na zadní. Naopak: hledají v rodině pocit bezpečí, udržují si dětské zvyky, raději tráví dny zavření ve svém pokoji než někde venku s partou. Rodiče, kteří očekávají pubertální bouři, si pak mohou dělat starosti, zda se jejich potomek vyvíjí přiměřeně svému věku. To je však zbytečné: každý dospívající má své tempo vývoje a vybírá si svou cestu do dospělosti.

ORGASMUS

Osvěta je v době existence mnoha velice otevřených stránek prostě jiné. Děti jsou dříve a mnohem detailněji informované o sexuálních praktikách, než si rodiče vůbec umí představit. Znají výrazy z pornografie ještě předtím, než si s někým vymění první ostýchavý polibek. Nestačí tedy hovořit pouze o ochraně při styku. Je nezbytné mluvit i o emocionálním a intelektuálním zahlcení, které jde ruku v ruce s dnes všudypřítomnou sexualizací v běžném životě. Děti musí chápat, že pornografii vytváří komerční průmysl a nejedná se o žádné příběhy skutečných lidí. Musí vědět, že orgasmus není žádný požadovaný výkon, ale krásná zkušenost. Doporučte dětem vhodnou literaturu nebo kvalitní zdroj na internetu, nejlépe s autentickými výpověďmi mladistvých. Výsledkem bude pochopení, že až opravdu o něco půjde, není třeba být za každou cenu cool.

PARTA

Jednoho dne se nastěhuje do „dětského“ pokoje. Alespoň rodičům se to tak jeví, když vidí za dveřmi spoustu tenisek a v předsíni haldu školních batohů. Bez kamarádů to prostě teď nejde. Vývojoví psychologové i neurologové to vidí tak, že dnešní mládež bude za několik let organizovat život celé generace, musí se tedy včas stmelit.

PROVOKACE

„V tomhle chceš jít do práce? Rok výroby: pravěk!“ nebo „S tímhle účesem raději někam zalez!“ Teenageři znají slabiny svých rodičů a umějí je použít, lépe řečeno i zneužít. Hrotit, vyzývat, provokovat – jeden z důvodů, proč to dělají, že si ověřují loajalitů svých rodičů. Rodiče by ale měli stanovit hranice: „Mám tě rád/a, ale nenechám si všechno líbit. Jestli chceš mít můj respekt, musíš si ho zasloužit a chovat se ke mně s respektem.“ Kdo se cítí dotčený, měl by o tom mluvit. Jak neurologové zjistili, přestavba mozku dospívajícího je provázena dočasným omezením vnímání pocitů ostatních lidí, tj. empatie. Proto těm, kteří obzvláště rádi útočí, je třeba vysvětlit, jaké má jejich chování účinky a možné důsledky.

PRSA & VOUSY

V metabolismu dívek nyní bouří pohlavní hormony estrogen a gestagen: boky se rozšiřují, rýsuje se pas, pohlavní zralost se projeví pravidelným měsíčním cyklem. U chlapců dochází k prvnímu výronu semene, stávají se plodnými. U děvčat se objevuje pubické ochlupení a chlapcům začíná rašit vous. Tělo se mění a je i jinak vnímáno. Toto vše signalizuje nástup puberty, kritickou situaci, ve které jak chlapci, tak dívky potřebují spoustu porozumění a povzbuzení. Jemné, přátelské poznámky o proměně zevnějšku, jako širší ramena nebo ženská postava, dělají dobře jejich sebevědomí.

RANNÍ MRZUTOST

Večer čilý, ráno mátožný – zde není sám dospívající nijak na vině, to jeho měnící se metabolismus produkuje hormon melatonin, který zároveň mění rytmus spánku a bdění a způsobuje asi dvouhodinovou prodlevu.

RODIČE

S ohledem na četné cedule na dveřích dětského pokoje hlásající „Vstup zakázán!“ by se o tom možná mělo pochybovat, ale ve skutečnosti jsou rodiče pro puberťáka důležitou oporou, jak v emocionální, tak i praktické rovině. Dokážou poskytovat cenné rady, pokud je ovšem přímo nevnucují. Pokud dítěti nakloněnému k revoltě nabídnou zajímavě strukturovaný program všedního dne, bude se ho rádo držet. Klid, tolerance, soudržnost a vzpomínka na vlastní pocity v tomto životním období pomáhají rodičům udržet kontakt se svým dospívajícím dítětem, které, ač by to za nic nepřiznalo, ještě stále se rádo nechá ovlivnit.

ŠTĚSTÍ / NEŠTĚSTÍ

Štěstí je chichotání s kamarádkou. Poflakování se s kamarády. Velká porce tátových špaget. Teenager žije okamžikem. Může být přecitlivělý, vzteklý, uzavřený – a pak přijde hezká chvilka a je to zase to šťastné dítě jako dřív. Neštěstí je to v tomto věku stejně časté jako štěstí: v jednu chvíli je dítě na vrcholu blaha, v dalším okamžiku v propasti nejhlubšího zoufalství. Není to jenom působení hormonů, co ovlivňuje časté střídání nálad u dospívajících, přispívá k tomu i přestavba mozku, který neumí zaměřit svou pozornost na budoucnost. Život dospívajících se soustřeďuje na právě probíhající okamžik.

TRABLE S LÁSKOU

Pokud vás potomek zahrne svými stesky, jedná se o maximální důkaz důvěry. V žádném případě jeho pocity nebagatelizujte ani nezačínejte mluvit o jiných v tomtéž věku, kteří… Nemocnému láskou prospěje odvedení pozornosti – pozvěte jej na výlet, udělejte si brambůrkový večírek u televize, zahrajte si karty, něco společně uvařte – to všechno mu/jí dodá pocit bezpečí a ochrany, s čímž se už dá ledacos lépe vydržet. Třeba i to, že ten borec z vyšší třídy ještě neodpověděl na žádost o přátelství.

ÚKLID

Chuchvalce prachu pod postelí v „dětském“ pokoji mohou žít nyní spokojeným životem. Pokud tedy ve své uklízecí vášni neporušíte zákaz vstupu. Což byste rozhodně neměli. Jeho pokoj je výsostné území, privátní zóna, úkryt. Pomocí jehož viditelného stavu demonstruje puberťák svou vůli. Je možné udělat s ním třeba takovouto dohodu: „Můžeš si to tu mít, jak chceš zanedbané, dokud tu nebudou živí tvorové nebo něco páchnoucího, co patří do popelnice.“

VÁNOCE

Jé, to bylo hezké! Rodinné oslavy jsou zhruba od třinácti čtrnácti let neskutečně nudné, ale nemyslete si, puberťáci si je potajmu také užívají. Rodinné rituály nabízejí pocit stability, bezpečí a dávají životu pevnou strukturu. A toto prožívají dospívající stejně jako malé děti nebo dospělí. Nevšímejte si proto jejich odpor („Já tu pitomou husu jíst nebudu!“) a pro jejich dobro vyviňte mírný nátlak: O Vánocích vždycky jezdíme všichni k babičce. Stejně jako o Velikonocích, kdy hledáme na zahradě velikonoční vajíčka.

VZTEK

Jde jen o to, aby dítě vyklidilo nádobí z myčky, ale způsobí to u něj nečekaný výbuch vzteku. Křičí: „Pořád jen já!“, tříská dveřmi, chová se jak pominuté. A v jistém smyslu skutečně jde o pominutí smyslů. V době, kdy se nervové spoje nově strukturují – některé se rozpadají a jiné se zase utvářejí, mohou vypadnout jakési nervové pojistky v mozku. Pak jejich majitele zaplaví přemíra intenzivních pocitů, které musí uvolnit a pustit ven. Rodiče udělají nejlépe, když v daném okamžiku konfliktní téma myčky vypustí a vrátí se k němu později, až bude klid.

Y-GENERACE

Když anglicky vyslovujeme písmeno Y, řekneme jakési „WHY“ – tedy v překladu PROČ. Odborník zabývající se vývojovou psychologií a zaměřený na mladistvé, Klaus Hurrelmann říká: „Hledání smyslu je jejich poznávacím znamením.“ Studie dokazují, že mladí mají své ideály a takřka utopistickou vizi. Jejich utopie spočívá v přesvědčení, že společnost upřednostní zájmy jednotlivců před různými skupinovými zájmy. Vědí, že mají menší jistoty než jejich rodiče a prarodiče, ale jak říká Hurrelmann, „vědí jak s nejistotami zacházet a nepřišli by na myšlenku vinit z toho předcházející generaci“.

NAŠE RADA NA ZÁVĚR

Nezbývá nic jiného, než to vše láskyplně vydržet. A oči obracejte v sloup raději jen potajmu.