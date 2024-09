Půl hodinu pro rodinu zaměřte tentokrát na kvalitní čas před spaním

Děti na celém světě věří, že snění je důležité a pomáhá jim být kreativnější, a také potvrzují, že každodenní emoce mohou ovlivňovat jejich sny. Skupina LEGO Group uvedla v loňském roce na trh nové stavebnice s názvem LEGO® DREAMZzz™, které vycházejí ze síly snů a jsou vytvořeny pro děti, aby rozvíjely jejich kreativitu a představivost.

V rámci celoroční iniciativy Půlhodinu pro rodinu se společnost LEGO nyní zaměřuje na kvalitní čas před spaním a v rodinném kruhu. Ve spolupráci se spánkovou odbornicí Annou Růžičkovou přináší užitečné tipy pro rodiče, jak připravit dětem co nejlepší předspánkový čas, protože kdo spí ve velkém, ve velkém také sní.

Podle aktuálního průzkumu společnosti LEGO Group, kterého se zúčastnilo více než 1 000 dětí ve věku 6-12 let z České republiky, více než dvě ze tří (70 %) dětí věří, že jejich sny pomáhají přinést výhody i do jejich reálného života. S tímto tvrzením souhlasí 70 % rodičů a více než tři čtvrtiny z dotázaných (79 %) ví, že mluvit s dětmi o jejich snech může být významným faktorem pro zvýšení jejich kreativity v životě. Kvalitní sny však předpokládají také kvalitní spánek.

Hra před spaním zlepšuje kvalitu spánku, stačí i půlhodina společného hraní s dětmi

I jednoduché rituály mohou mít velký význam pro kvalitu spánku. Když děti dokončí školní úkoly dříve, je pro ně snazší se dostatečně uvolnit před samotným spánkem. Když vymění elektronická zařízení za stolní hry nebo kostičky LEGO, vystoupí z digitálního světa, který udržuje náš mozek v neustálé pohotovosti, tak mohou konečně zpomalit.

Hraní se stavebnicemi LEGO DREAMZzz jsou ideální aktivitou, které se mohou děti před spánkem věnovat. Čas strávený hraním zároveň ovlivňuje i dětské sny. Nové stavebnice LEGO DREAMZzz děti seznámí se světem snění tím nejlepším způsobem. Pro rodiče je společná hra před spaním zase momentem, kdy si s dítětem mohou o snech povídat a zjišťovat, jaký mají vliv na kvalitu jejich spánku.

Deset tipů pro kvalitní dětský spánek od spánkové terapeutky Anny Růžičkové

Spánková konzultantka Anna Růžičková, která pomáhá rodičům pochopit a řešit nejčastější problémy se spánkem jejich dětí, doporučuje několik jednoduchých kroků, které mohou rodiče pro dobrý a kvalitní dětský spánek udělat:

1. Děti by neměly používat elektronická zařízení minimálně 60 minut před spaním.

2. Pokud děti nemají rády úplnou tmu, používejte noční světlo, bez modrého spektra.

3. Před spánkem nezapomínejte na společné chvilky se svými dětmi. Nerušený a vědomě strávený čas s nimi je také důležitý pro klidný spánek.

4. V případě, že to děti potřebují, dopřejte jim při uspávání svou přítomností pocit bezpečí.

5. Pokud vaše dítě bojuje se špatnými sny, nemluvte o nich těsně před spaním, ale proberte to jindy, například dopoledne.

6. K boji s nočními můrami můžete také využít hru, například s kostkami LEGO, nebo kreslení, kdy vám dítě těmito prostředky může popsat, co se mu zdálo.

7. Nezlehčujte strach dítěte, přijměte ho jako fakt. Noční můry mohou být opravdu nepříjemné i pro nás dospělé, pro dětskou fantazii je to ještě intenzivnější.

8. Během dne se vystavuje několikrát dennímu světlu, ideálně hned po probuzení.

9. Během dne nezapomeňte trávit dostatek času venku.

10. Zaměřte se také na zdravou výživu a klidné rodinné stolování, které může opět pozitivně ovlivnit psychiku dětí včetně spánku.

Přestože si ne každé dítě pamatuje své sny každou noc, neznamená to, že nesní. Chceme-li se ponořit do snů našich dětí, vytvořme snový deník a společně sny nakresleme nebo zapisujme. Povídejme si o barvách, postavách a místech, které si pamatujeme, a diskutujme o tom, co bychom změnili nebo zachovali. Klást otevřené otázky a nechat děti barvitě popsat své sny vlastními slovy je nejlepší způsob, jak projevit zájem o jejich sny.



TIP

LEGO® DREAMZzz™ Cooper a jeho robotický dinosaurus C-rex

Rozvíjejte fantazii dětí se stavebnicí LEGO® DREAMZzz™ Cooperův robotický dinosaurus C-rex (71484) pro děti od 9 let. Tato sada inspirovaná televizním seriálem nabízí dvě možnosti stavění – T-rexe nebo pterodaktyla. Zloduši z nočních můr unesli Sandmanovu věž a Zoey s Cooperem ji musí získat zpět. Děti jim pomůžou tím, že z LEGO kostek promění Cooperovo vrakoviště v akční model T-rexe nebo pterodaktyla s pohyblivou hlavou, čelistmi a vystřelovači. Postavičky Sneaka a jejich temní dvojníci Doey a Dooper dodávají hře na dynamičnosti. Součástí je i příběhem vedený návod, který podněcuje dětskou představivost a kreativitu.