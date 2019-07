„Do pyžam“ se převléknou herci na Letní scéně

Premiérou letošního 8. ročníku populární Letní scény Galerie Harfa je divadelní hra A do pyžam!, ve které se herecky představí Leoš Noha, Lucie Zedníčková a Lukáš Langmajer. Diváci se mohou těšit na celkem 45 představení, která budou probíhat až do 1. září na střeše Galerie Harfa!

A do pyžam! je brilantní komedie Marca Camolettiho, jejíž cílem není nic jiného než pobavit diváka. Příběh pevně utkaný z vtipných dialogů a nestárnoucího kouzla záměn kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Milostný čtyřúhelník je provázen smrští zmatků a kamufláží, v nichž však divák neztratí nit. Autor umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, přičemž se neobává ani jiného druhu pikantérie. Francouzský dramatik 20. století Marc Camoletti se narodil ve švýcarské Ženevě v rodině italského původu. Divadelní kariéru započal v roce 1958, kdy byly v Paříži uvedeny tři jeho hry souběžně. Divácky velmi oblíbený a úspěšný autor se dokonce dočkal i zfilmování několika svých her. Jeho nejslavnější titul Létající snoubenky byl v roce 1991 dokonce zapsán do Guinessovy knihy rekordů jako nejhranější francouzská hra na světě. Camoletti byl vyznamenán řadou cen a přeložen do 55 světových jazyků.

Hra „A do pyžam!“ byla inscenována poprvé v roce 1985 v divadle Michel v Paříži, režíroval ji sám autor a inscenace dosáhla 900 repríz. V Londýně se hrála s velikým úspěchem více než 400x. V rámci Letní scény bude hra uvedena celkem desetkrát. Hlavní hrdiny Leoše Nohu, Lukáše Langmajera a Lucii Zedníčkovou v ní doplní Barbora Mottlová, Libor Jeník, Eva DeCastelo a Kristýna Podzimková.

Kromě této hry se mohou diváci letní scény těšit na osvědčené tituly, jako je např. kultovní představení komedie Natěrač a Blbec k večeři. Vedle oneman show Caveman bude letos uváděna i onewoman show Cawewoman. Dále nesmí chybět show Haliny Pawlowské nebo Zdeňka Izera. V případě nepříznivého počasí je připravena „mokrá varianta“, kdy se představení přesouvá do Divadla Gong vzdáleného 200 m od Galerie Harfa. O případném přesunu je rozhodnuto vždy v den konání představení nejdříve tři hodiny před začátkem akce a informace je zveřejněna na webových stránkách.

Vstupenky je možné zakoupit online na webu www.letniscenaharfa.cz nebo na infostánku v OC Harfa.