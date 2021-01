Recept: Muffiny z červené řepy

Věděli jste, že červená řepa patří mezi nejsladší druhy zeleniny? Obsahuje totiž až 8 % přírodního cukru, a ačkoliv se může zdát, že právě proto by měla být oblíbená, ne vždy tomu tak je. Naše babičky ji však hojně používaly a věděly, že její konzumace přispívá k odolnosti organizmu, pomáhá trávení, působí jako prevence před různými nemocemi a je také silným antioxidantem.

Pokud bychom každý den vypili sklenici řepné šťávy, velmi rychle by se to odrazilo na celém našem organizmu. Je prokázané, že konzumace červené řepy má blahodárné účinky na pročištění těla, speciálně střev, ze kterých odstraňuje jedovaté látky a pomáhá také v případě zácpy. Řepa má rovněž močopudné účinky, čímž podporuje vylučování vody a nežádoucích kyselin z těla. Čistí krev, posiluje krevní oběh a aktivuje tvorbu červených krvinek. Obsahuje vitamín B, C a A, bílkoviny, vlákninu, antioxidant betanin a spoustu minerálů. Je to zkrátka a jednoduše kořenový zázrak. Z řepy se navíc dá, kromě slupky, upotřebit vše – její mladé listy jsou skvělé například do salátů, ale můžete si například upéct i vynikající muffiny.

Muffiny z červené řepy

Ingredience: 1 sklenice/balení strouhané červené řepy (např. Bonduelle Řepa strouhaná Vapeur (425 ml), 200 g hořké čokolády, 200 g polohrubé mouky, ½ prášku do pečiva, 100 g hnědého cukru, 2 lžíce kakaa, 3 velká vejce, 100 g másla, 80 g slunečnicového oleje, 100 ml mléka, zakysaná smetana k podávání

Příprava: Troubu předehřejte na 180 stupňů a muffinový plech vyložte papírovými košíčky. Smíchejte mouku s práškem do pečiva, cukrem, kakaem a nahrubo nalámanou čokoládou. Směs důkladně promixujte, aby z čokolády zůstaly kousky o velikosti hrášku. Vajíčka, rozpuštěné máslo, olej, mléko pokojové teploty a slitou Bonduelle Řepu strouhanou Vapeur rozmixujte na řídké pyré. Ochucenou mouku s řepným pyré smíchejte v misce, aby se směs hezky spojila. Rozdělte ji do připravených papírových košíčků a vložte do trouby. Pečte 20-25 minut a servírujte vlažné se zakysanou smetanou.