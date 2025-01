Recept: proteinový superčokochlebíček

Pro mnohé z nás je cesta k dokonalé postavě dost náročná. Důsledné cvičení, pravidelný kardio trénink a disciplinovaná strava jsou klíčové k dosažení cíle. A přestože se zdá, že sladkosti jsou na této cestě nepřítelem číslo jedna, existuje možnost, jak spojit příjemné s užitečným. Vyzkoušejte proteinový superčokochlebíček, který je zdrojem bílkovin.

Jsou proteinové produkty jen trendem?

Protein není jen obyčejnou složkou našeho jídelníčku – je to základní stavební kámen našeho těla. Jakmile začneme chápat jeho význam a úlohu, pochopíme, proč je tak důležité zahrnovat ho do našich stravovacích návyků, zejména při cvičení a budování svalů.

Bílkoviny jsou nezbytné pro růst, opravu a udržení svalové hmoty, ale jejich význam přesahuje pouhé svaly. Jsou klíčové

i pro regeneraci tkání, podporu imunitního systému a transportní funkce v těle. Když cvičíme, naše svaly potřebují dostatečné množství proteinů k regeneraci a růstu, což pomáhá zvyšovat naši výkonnost a sílu.

Ale protein není jen o mase a rybách, jak si stále spousta lidí myslí. Existuje celá řada alternativních zdrojů, které jsou vhodné pro různé stravovací preference a potřeby. Rostlinné proteiny, jako jsou luštěniny, ořechy a semena, poskytují vynikající alternativu pro ty, kdo upřednostňují nebo potřebují omezit konzumaci živočišných produktů.

A právě zde vstupuje na scénu proteinový prášek, který může sloužit jako alternativní zdroj bílkovin. Díky tomu může být skvělou volbou pro každého, kdo hledá efektivní a chutný způsob, jak dodat tělu potřebné živiny po náročném cvičení. Chlébíček s tímto proteinovým práškem není jen sladkou odměnou, ale může být také zdravou a vyváženou složkou vašeho jídelníčku.

Levná špaldová mouka – zázrak nebo podfuk?

Špalda, někdy nazývaná i špalda nebo špalice, je starobylé obilí, které se v posledních letech stává stále populárnější alternativou k běžné pšenici. Jedná se tedy o starobylou odrůdu pšenice, která se vyznačuje vysokým obsahem bílkovin, minerálů a vlákniny. Díky své odolnosti vůči škůdcům a nepříznivým podmínkám je špalda často pěstována bez použití chemických pesticidů a herbicidů, což ji činí atraktivní volbou pro ty, kdo preferují bio a ekologické produkty.

Špalda se může používat místo běžné pšeničné mouky v mnoha receptech na pečení oblíbených moučníků.

Od bábovky a perníků po kynuté buchty, koláče, sušenky a cukroví, palačinky, chléb, rohlíky a housky – špalda přidává

do pečiva jemně oříškovou chuť a aroma. Výsledné produkty jsou obvykle trochu tmavší a méně nadýchané než ty

z pšeničné hladké mouky, ale nabízejí výjimečnou chuťovou zkušenost a výživovou hodnotu. Je však důležité vybírat kvalitní špaldovou mouku, která není znehodnocena přídavkem pšenice seté. V tomto ohledu pomůže vybírat mouku

od ověřených dodavatelů.

Ingredience na proteinový superčokochlebíček:

• 60 g hladké špaldové mouky (např. Babiččina volba)

• 60 g čokoládového proteinu

• 60 g jemných ovesných vloček

• 45 g třtinového cukru

• 1 zralé jablko

• 2 lžíce holandského kakaa

• 2 vejce

• 1 kypřicí prášek do pečiva

• 120 g řeckého jogurtu

• 150–180 ml mléka

K dokončení: tabulka kvalitní hořké čokolády a drcené pistácie nebo lyofilizované maliny

Postup:

Připravte si suroviny a rozdělte je do jednotlivých částí. Do mísy vsypte nejprve suché suroviny a ty jemně promíchejte vařečkou. Do směsi následně přidejte jogurt, mléko, vejce a nahrubo nastrouhané jablko – ideálně oloupané (pokud jsou slupky jemné, můžete ho nechat neloupané).

Důkladně míchejte, dokud nevznikne hladké a tekuté těsto. Formu na chlebíček nebo hluboký plech vyložte pečicím papírem a těsto do ní stáhněte stěrkou. Vložte do předehřáté trouby na 190 °C a pečte přibližně 30-40 minut, nebo dokud není chlebíček propečený. Propečenost si můžete ověřit v mezičase špejlí.

Po upečení nechte chlebíček schladnout, ideálně na mřížce. Poté ho polijte rozpuštěnou čokoládou a případně ozdobte drcenými oříšky nebo lyofilizovaným ovocem, podle chuti. Tento krok dodá chlebíčku dokonalou chuť a bude vypadat ještě lahodněji.