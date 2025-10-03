Recept na víkend: Hřejivá mrkvovo-zázvorová polévka pro celou rodinu

Podzim s sebou přináší proměnlivé počasí a výkyvy teplot. Osvědčená kombinace mrkve a zázvoru může být to pravé na zahřátí. Připravili jsme pro vás recept na rychlou mrkvovo-zázvorovou polévku z pár obyčejných surovin, do jejíž přípravy můžete zapojit i ty nejmenší děti.
Hlavní hvězdy tohoto receptu? Mrkev a zázvor – dvě potraviny, které nejen skvěle chutnají, ale navíc pomáhají posílit organizmus, a to zejména v chladnějších měsících. Zázvor se svou charakteristickou mírně pálivou chutí patří mezi nejpoužívanější bylinky napříč kulturami. Má výrazně protizánětlivé účinky, často se používá jako přírodní pomocník proti nevolnosti a v kuchyni má nespočet využití – od čaje a limonád až po polévky nebo exotická jídla.
Mrkev je naopak jemná a sladká, krásně vyváží ostrost zázvoru. Je to sezónní zelenina, která se sklízí už od května. Mladá se prodává ve svazcích s natí, ta pozdní už bez. Kromě toho, že dodá jídlu sytou barvu a svěžest, je také plná benefitů – od protizánětlivých účinků až po vysoký obsah vitamínu A, C a K .
„V podzimním období je velmi důležité preventivní posilování imunity nejen u dětí. A právě výživa nás v tomto ohledu může efektivně podpořit. Třeba právě taková chutná kombinace zázvoru a mrkve díky obsahu antioxidantů, vitamínů, minerálních a protizánětlivých látek přirozeně podporuje obranyschopnost a zároveň dodá tělu potřebnou energii a teplo,“ říká Markéta Veverková, výživová specialistka v Nestlé a vedoucí projektu Nestlé pro zdraví dětí.
Mrkev navíc obsahuje i betakaroten, který prospívá očím, a karotenoidy, které přirozeně podporují imunitu a chrání buňky. Skvěle ladí třeba s hráškem, brokolicí nebo dýní. Díky své jemné chuti a nutričním hodnotám je oblíbenou složkou i v dětské stravě.
Suroviny: 500 g mrkve; 400 ml plnotučného mléka; 20 g čerstvého zázvoru; 1 lžička citrónové šťávy; 1 šalotka; sůl; čerstvý pepř
Postup: Šalotku nakrájíme najemno a krátce osmažíme na pánvi. Přidáme mrkev nakrájenou na menší kousky, zalijeme mlékem a necháme ji vařit, dokud nezměkne. Uvařenou směs přelijeme do mixéru, přidáme zázvor, dochutíme solí, pepřem a citrónovou šťávou. Mixujeme, dokud nezískáme jemnou konzistenci polévky. Můžeme dozdobit čerstvě namletým pepřem, čerstvými bylinkami či smetanou.