Recept na víkend: MELTAMISU

Tradiční cereální nápoj Melta, který Pardubická společnost Kávoviny vyrábí více než 80 let, se nyní zákazníkům představuje ve zbrusu nové podobě. Nová Melta má intenzivnější chuť a barvu i atraktivnější balení. Úplnou novinkou na trhu je pak Melta Frenchpress, díky které se výrazně zjednodušila příprava oblíbeného nápoje.

Melta je bez kofeinu

Společnost Kávoviny uvedla na trh novinku, bezkofeinový kávový nápoj vhodný na přípravu tzv. frenchpressu. Díky inovovanému způsobu mletí Meltu Frenchpress stačí zalít vroucí vodou. Nová Melta je ideálním nápojem, pro všechny, kdo si chtějí dopřát „kávový“ zážitek, ale bez kofeinu. Na rozdíl od kávy, která se musí kofeinu zbavovat různými technologickými procesy, je Melta bezkofeinová zcela přirozeně. Melta sypaná, stejně jako Melta Frenchpress a Melta porcovaná prochází při výrobě jen minimálním procesem zpracování. Přírodní složení je v souladu s doporučením odborníků na zdravou výživu, kteří jednoznačně upřednostňují potraviny co nejméně průmyslově zpracované.

Krok pro zdravý životní styl

Klíčovou složkou Melty je pražený kořen čekanky, který obsahuje pro zdraví velmi cenný inulin. Tato vláknina pomáhá udržovat stálou hladinu krevního cukru a zlepšuje vstřebávání minerálů. Díky tomu, že podporuje růst přátelských střevních bakterií (prebiotické působení), má inulin příznivý vliv na trávení a pomáhá chránit střeva před záněty. Vedle toho má také mírně sytící účinek a celkově podporuje správnou funkci trávicího systému. Pití Melty je tedy vhodné i při dietním režimu.

Tradičními konzumenty Melty jsou také nastávající a kojící maminky. Těhotné ženy mnohem hůře metabolizují kofein, zpracovávají ho až dvakrát pomaleji. Pro kojící a maminky s malými dětmi je Melta vhodným doplňkem pitného režimu a alternativou kávy. Mnohé maminky navíc podle svých zkušeností potvrzují, že pravidelné popíjení Melty podporuje tvorbu mateřského mléka.

RECEPT: Meltamisu



Meltu nemusíte jen popíjet, skvěle ji využijete i v kuchyni, například při přípravě oblíbených moučníků. Tipy na využití Melty sdílí společnost Kávoviny nejen na sociálních sítích, ale také přímo na obalech. Nabízíme vám variantu na tiramisu bez kofeinu, vhodné pro celou rodinu včetně malých dětí:

Ingredience:

1 balení piškotů (pro zdravější variantu použijte např. špaldové piškoty Kávoviny); 500g mascarpone; 400g zakysané smetany; 3 sáčky vanilinového cukru; 6 čajových lžiček Melty sypané; kvalitní kakao na posyp

Postup:

Do hrnce s 0,25 vroucí vody nasypte Meltu a 3 minuty povařte. Vypněte a nechte 5 minut odstát. Přeceďte a nechte vychladnout.

Mezitím v míse smíchejte mascarpone, zakysanou smetanu a vanilinový cukr. Vznikne hladký krém. Piškoty důkladně namočte v Meltě a vrstvěte do formy (28 x 24cm) střídavě s krémem. Poslední vrstvu tvoří krém. Povrch posypejte kakaem a dejte na hodinu do lednice.