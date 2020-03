Remoska – Klasiku doplňují tři nové řady produktů

V domácnostech je už tři generace! Naše babičky i maminky v ní vařily na chatách, chalupách, ale i doma, když chtěly ušetřit a neroztápět troubu. Tento český kuchařský unikát z Beskyd je dodnes na trhu a v domácnostech, co víc, i na světovém trhu! Nyní samozřejmě v již modernizovaných verzích.

I dnes je Remoska svědkem prvních kulinářských krůčků, hodí se totiž i do malých bytů bez trouby nebo na vysokoškolské koleje. A svoji slávu si získala i ve světě, z kolébky v Beskydech se dostala až do kuchyně prince Charlese.

Remoska zúročila více než 60 let zkušeností s výrobou mísy s pečícím víkem a na trh uvedla nové produkty.

Zákazníkům nabízí hrnce, pánve a další kuchyňské příslušenství, které sbírá ocenění na mezinárodních soutěžích. Vývoj ale není u konce – Remoska plánuje do roku 2023 postavit výzkumné, vývojové a výrobní centrum v Kopřivnici.

Před několika lety Remoska změnila tvar, barvu a snížila energetickou náročnost. Dnes se rodina Remosky rozrůstá o novou řadu hrnců, pánví a kuchyňského vybavení. Řady nádobí Prima, Tria a Vega míří do polic a na kuchyňské linky za 5 miliony prodaných kusů klasických Remosek. „Máme radost, že Remoska nyní vybaví celou kuchyni. Zachovali jsme českou kvalitu a fortelnost, jen do světa odchází v moderním designu a na nových typech nádobí,“ říká Petr Vaněček, ředitel společnosti Remoska.

Remoska Tria (na ilustračním snímku) například přidala k pečicímu víku ještě klasickou pokličku a soft-tlakové víko. Proto v ní lze péct, dusit a vařit i pod tlakem. Její součástí je i odnímatelný kabel a stojánek, takže čerstvě upečený koláč nebo dušený guláš lze servírovat přímo z Remosky na stole. Mísu o objemu 4,5 litru z litého hliníku stačí po použití vytřít ubrouskem, v myčce místo nezabere. Řada Remoska Tria se umístila ve výběru Solutions 2020 na veletrhu kuchyňského vybavení a domácích potřeb Ambiente, kterého se účastní 4 500 firem z celého světa. Další úspěch si odnesla z britské soutěže Housewares Innovation Awards, kde se umístila mezi čtyřmi finalisty v kategorii malých elektrospotřebičů.

„Chceme ukázat, že Remoska už není jen o jediné míse s pečicím víkem. Plánujeme rodinu Remosky rozšiřovat o další elektrospotřebiče do kuchyně, a neustále přemýšlet nad možnými inovacemi,“ dodává Petr Vaněček. Firma spolupracuje s Fakultou informatiky Univerzity Hradec Králové na vytvoření systému chytrého řízení produktů. V Kopřivnici chce Remoska postavit do roku 2023 výzkumné a vývojové centrum s výrobou, pronikat do obchodů u nás i na Slovensku a dále se účastnit zahraničních veletrhů.