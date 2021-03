Rostou jako ze… ŽELEZA! Na co dát pozor, aby dětem nechybělo?

Rodiče obvykle dávají pozor na to, aby jejich děti měly dostatek jídla. Jenže neméně důležité je, aby ve stravě byl i potřebný obsah živin, mezi něž bezesporu patří také železo. Jde o stopový prvek nezbytný jak pro správnou činnost imunitního systému, tak pro normální rozpoznávací funkce a celkový psychosociální vývoj.

Ke zdravému růstu ho potřebují ti nejmenší, stejně jako téměř dospělí. Každá z těchto životních etap má svá specifika a faktory, na které je zapotřebí brát ohled.

Téměř dvě třetiny železa v těle jsou vázány na hemoglobin, tedy červené krevní barvivo, jehož hlavní funkcí je transport kyslíku z plic tepnami do všech tělesných tkání. Asi čtvrtina železa v organizmu je tzv. záložní, tedy pomalu se uvolňující, a zbytek je železo tzv. funkční. I když naše tělo umí se železem dobře hospodařit, jde o minerál, a tak si ho samo vytvořit nedokáže. Je tedy třeba, abychom ho pravidelně doplňovali, ideálně formou pestré stravy.

Uváděná denní potřeba železa se v závislosti na zdrojích mírně liší, nicméně u dětí od šesti měsíců do šesti let se mluví o přibližně 8 mg/den a množství postupně roste. Největší spotřebu mají dospívající děti, u dívek jde o 13 až 15 mg železa na den, u chlapců o přibližně 12 mg denně.

Na co dát pozor, když máte doma…

… kojence

Děti přicházejí na svět se zásobou železa na první měsíce a riziko nedostatku železa se tak týká spíš vybraných skupin. Patří k nim dvojčata, nedonošené děti či jedinci s nízkou porodní váhou. Samostatnou kapitolou jsou pak specifické diagnózy jako perinatální ztráta krve a podobně.

V období kolem 3. měsíce věku novorozenecké zásoby železa docházejí, a tak se poměrně často vyskytuje kojenecká chudokrevnost, která se však díky mateřskému mléku velmi rychle upraví. U dětí v této věkové skupině je třeba dát pozor na poměrně častou chybu. Ačkoliv kravské mléko obsahuje podobné, a leckdy i vyšší, množství železa jako lidské mateřské mléko, je mezi nimi zásadní rozdíl. „Zatímco železo z mateřského mléka je pro tělo dítěte vstřebatelné až ze 70 %, v případě kravského mléka a umělých výživ na jeho bázi klesá vstřebatelnost až na pouhých 10 %,“ upozorňuje MUDr. Kočnarová, praktická lékařka pro děti a dorost. V případě náhrad mateřského mléka je tedy lepší volit z přípravků obohacených o železo.

Od ukončeného šestého měsíce přestává samotné mateřské mléko pokrývat potřebu energie a živin včetně železa, a tak je načase začít s příkrmy. Po dovršení 1. roku života je dítě schopno zpracovat a strávit pevnější stravu, a proto je třeba věnovat pozornost vyváženému jídelníčku. Riziko nedostatku železa a rozvoje anémie je podle zkušeností praktické lékařky pro děti a dorost nejvyšší u dětí do tří let a poté u dospívajících.

… dospívající

V období puberty souvisí nedostatek železa s jeho zvýšenou potřebou, která je u chlapců dána především nárůstem svalové hmoty a krevního objemu, zatímco u dívek je spojena s krevními ztrátami s nástupem menstruace.

I když se už téměř dospělé děti méně stravují doma a jejich představa o jídelníčku se často neshoduje se zásadami pestré a vyvážené stravy, je právě v období pubertálního růstového výšvihu nutný nejen dostatečný energetický přísun, ale i vysoká biologická hodnota stravy.

„S anemií se až třikrát častěji, než tomu je u dětí s běžnou stravou, setkávám u vegetariánů. Přestože je obsah železa ve vegetariánských dietách velký, jde o takzvané nehemové železo, jehož využití pro organizmus je nižší. Ve stravě dětí pak často chybí i dostatek látek, které jsou zapotřebí k tomu, aby tělo železo správně využilo. Jde například o vitamíny B12, C a D, ale také o kyselinu listovou, měď či kobalt,“ podotýká MUDr. Kočnarová.

Železo na talíři

Chcete-li svým dětem dopřát stravu bohatou na železo, zařaďte do ní například libové hovězí, telecí a jehněčí maso, mořské plody, listovou zeleninu, luštěniny, sušené ovoce a houby, ale i ořechy. Cenným zdrojem železa jsou také vnitřnosti, například játra. Zařaďte je tedy do menu dětí v chutné úpravě předtím, než jim je v některých případech stihnou zprotivit v jídelnách.

Nedostatek? Jak se projevuje

Na nedostatek železa vás může upozornit celá řada projevů, byť jsou samy o sobě často nespecifické a lehce je přisoudíte úplně jiným příčinám. Varovat vás může například nápadně bledá pokožka, ale také častá únava a vyčerpání vašeho potomka. Dokonce i neuspokojivé výsledky ve škole mohou souviset s nedostatečným množstvím tohoto minerálu. K viditelným projevům často patří i lámavé vlasy a nehty.

Náš tip:

K doplnění železa pro dospělé a děti od tří let můžete vyzkoušet rovněž tekutý doplněk stravy Salus Floradix Železo+. K jeho přednostem patří komplexní složení. Kromě dobře biologicky dostupného železa jde o vitamíny B2, B6, B12 a C. Poslední jmenovaný navíc zvyšuje vstřebávání železa. V komplexním složení najdete i výtažky z bylin a ovocných šťáv, které blahodárně působí na naše tělo a podporují například správné trávení. Patří k nim fenykl, kopřiva dvoudomá nebo ibišek. Přípravek je slazen výhradně ovocným cukrem, medem a ovocnými šťávami. Doplněk stravy ale nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.