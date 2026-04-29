Rozšířené, populární, ale někdy také nebezpečné

S rostoucí popularitou elektrokol, elektrokoloběžek a dalších drobných dopravních prostředků na elektropohon přibývá také počet jejich požárů. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) jich za loňský rok evidoval více než stovku, zranilo se při nich 46 lidí a přímé škody dosáhly desítek milionů korun.
Ve většině případů stojí za vznikem požáru lithium-iontový akumulátor a technická závada, která se projeví následkem nevhodného používání nebo poškození zařízení. Podle statistik HZS ČR v roce 2019 hasiči zasahovali jen u 4 takových požárů, v minulém roce to už bylo v 109 případech. Nárůst požárů souvisí se zvětšující se oblibou těchto dopravních prostředků. Jen elektrokol se každý rok prodá více než 100 000.
Podle plk. Ing. Martina Legnera, MBA, ředitele odboru integrovaného záchranného systému HZS ČR, jsou tyto požáry plošným rizikem a lze předpokládat, že v budoucnu jich bude dále přibývat. Srdcem elektrických dopravních prostředků a taky zdrojem požárů jsou lithium-iontové baterie. „Lithium-iontové baterie jsou momentálně nejlepší volbou pro pohon elektrokol. V malém a lehkém balení dokážou uchovat velké množství energie, nemají paměťový efekt a nevadí jim ani přerušované dobíjení. K provozu kol s těmito bateriemi je však třeba přistupovat zodpovědně, jak nabádá platforma ebikebezpecne.cz,“ vysvětluje Tomáš Jančárek z firmy Bosch eBike Systems.
Hrozbu pro lithium-iontový akumulátor představuje především mechanické poškození a dále jeho vystavení extrémním teplotám a vodě. Poškození akumulátoru vyvolává termální únik, což je řetězová chemická reakce, při které se baterie začne rychle přehřívat, uvolňovat plyny a může dojít k náhlému a prudkému zahoření. Požár lithium-iontového akumulátoru má velmi nebezpečný průběh. „Při požáru lithiového akumulátoru vzniká tzv. „toxická past“, kdy se během několika sekund místnost zaplní hustým toxickým kouřem, ve kterém člověk okamžitě ztrácí orientaci. Pro hasiče je problém, že požár lithiové baterie probíhá i bez přístupu kyslíku, a i po uhašení plamenů hrozí opětovné rozhoření. Zařízení musíme často na desítky hodin ponořit do vodní lázně,“ vysvětluje plk. Martin Legner.
Nebezpečí spočívá zejména v tom, že požár může vzniknout i z nárazu, který baterii poškodil třeba i před několika dny a uživatel si následků ani nevšiml. „Nárazem nebo vibracemi se vnitřní struktura akumulátoru mnohdy naruší jen drobně. V takových případech se problém s každým dalším nabíjením, zatížením nebo namáháním stav baterie postupně zhoršuje. Potíže se pak projeví až po delším čase, typicky při nabíjení, kdy je baterie namáhaná nejvíc. Proto je důležité po každém výraznějším nárazu zařízení zkontrolovat a při podezření na poškození ho dál nepoužívat ani nenabíjet, dokud neprojde odborným servisem,“ říká plk. Ing. Ondřej Šafránek, vedoucí oddělení požárně technických expertíz z Technického ústavu požární ochrany.
Vyšší bezpečnosti se snaží dosáhnout také výrobci. Moderní baterie jsou vybaveny systémem správy baterie, tzv. Battery Management System (BMS), který neustále sleduje jejich stav a v případě hrozícího problému dokáže systém okamžitě odpojit. Podle Tomáše Jančárka renomování výrobci podrobují akumulátory stále přísnějším testům a kvalitní značky využívají vysoce automatizovanou produkci, kde jednotlivé články skládají roboti, čímž se minimalizuje riziko lidské chyby.
Zástupci HZS i výrobců se shodují, že velké riziko představuje také používání neoriginálního a necertifikovaného příslušenství a repase baterií.
„Baterie je velmi komplexní systém, jejím otevřením při repasi může dojít k narušení její mechanické, tepelné i elektrické izolace nebo k porušení ochrany proti vniknutí vody,“ říká plk. Ondřej Šafránek. „Neodborné otevření může mít také vliv na garanci od výrobce,“ doplňuje Tomáš Jančárek.
Jak předcházet nebezpečí a chovat se při vzniku požáru
o Sledujte své zařízení, pozornost věnujte zejména výraznému zahřívání při nabíjení, jakýmkoliv deformacím nebo nafouknutím (baterie „roste”), vzniku štiplavému chemickému zápachu a dále nestandardním zvukům, jako je syčení či praskání. Při těchto příznacích zařízení okamžitě odpojte a přestaňte používat, dejte na bezpečné místo mimo byt a mimo dosah hořlavých předmětů, a poté jej nechte prohlédnout v servisu.
o Nenechávejte elektrokola a elektrokoloběžky v únikových cestách, jako jsou chodby nebo předsíně, zejména při nabíjení. Požáry lithium-iontových akumulátorů bývají velmi rychlé a intenzivní. Zároveň se při nich během krátké doby uvolňuje velké množství toxických zplodin, které můžou rychle zaplnit prostor domu nebo bytu a výrazně ztížit orientaci i evakuaci osob.
o Nikdy nenabíjejte elektrokolo nebo elektrokoloběžku v noci, bez dozoru, nebo v blízkosti hořlavých materiálů. Před odchodem z domova nebo před spaním je vždy bezpečnější odpojit nabíječku ze zásuvky i z elektrokola.
o Pokud je to bezpečné, při požáru ihned odpojte nabíječku ze zásuvky.
o V případě požáru nepřeceňujte síly. Požár lithiové baterie je chemický proces, který nepotřebuje kyslík z okolí. Běžný práškový přístroj ho obvykle neuhasí, jen zpomalí šíření do okolí. Pokud si nejste stoprocentně jistí, že situaci zvládnete, opusťte prostor, zavřete za sebou dveře (zpomalíte šíření kouře), varujte sousedy a volejte 150 nebo 112.
(Zdroj: HZS ČR)
Jak bezpečně nakládat s elektrokolem
o Baterii byste neměli nechávat úplně vybít do nuly a před každým nabíjením ji zkontrolujte, zda není poškozená například po pádu nebo nárazu.
o Při delším nepoužívání vyjměte akumulátor z kola a skladujte jej v suché, dobře větrané místnosti s teplotou mezi 0° a 20 °C, ideálně vybavené detektorem kouře. Je lepší kvůli nízkým teplotám skladovat akumulátor v garáži či ve sklepě, nikoliv v obytných místnostech.
o Riziko může vzniknout i při kontaktu s kovovými předměty. Elektrokolo ani samotnou baterii byste neměli skladovat nebo nabíjet v blízkosti volně položených kovových předmětů, jako jsou klíče, šrouby nebo nářadí.
o Důležité je také hlídat, aby konektory a akumulátor nebyly mokré. Z důvodu ochrany před deštěm proto před převozem e-biku na nosiči automobilu vyjměte baterii. Vyhněte se také čištění elektrokola proudem vody.
o Akumulátor nevystavujte přímému slunečnímu záření a dalším tepelným zdrojům.
o Akumulátor vyndávejte před každým čištěním a nikdy jej nemyjte přímým proudem vody.
o Akumulátor nepatří do domovního odpadu. Po skončení jeho životnosti jej vraťte prodejci nebo odevzdejte do sběrného dvora.
(Zdroj: Bosch eBike Systems)