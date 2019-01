Dopřejte rukám a nehtům zimní péči

Krásné nehty jsou nezbytné pro elegantní a upravený vzhled. Není nic horšího na rukách ženy, než loupající se lak na nehty. Jednoznačně můžeme říci, že péče o nehty je stejně důležitá, jako používání krému na obličej nebo holení nohou. Ruce jsou prostě vizitkou každé z nás.

Jak na hebké ruce a krásné nehty

„Věk ženy nejlépe poznáme podle rukou,“ upozorňuje Dana Hodanová, osobní terapeutka ze Studia Danah. „Je zima a s ní přichází chlad a mrazivý vítr, to je čas, kdy ruce nejvíce trpí. Pokožka se může velmi rychle vysušit a může bez dostatečné péče i rychleji zestárnout.“ Ruce používáme každý den, a tak je nutné se o ně náležitě starat. Máčíme je ve vodě, působí na ně různé saponáty, a tím trpí nejen pokožka, ale především nehty. Ujistěte se, že používáte co nejšetrnější prostředky na mytí rukou, např. hydratační mýdla s vysokým obsahem aloe vera, která vaši pokožku nevysušují. Ruce jednou měsíčně ošetřete jemným peelingem s přírodními složkami. Odstraní se tak odumřelé buňky a pokožka lépe přijme a vstřebá hydratační krémy a výživu.

Pokud chceme mít krásné a zdravé nehty, musíme jim čas od času dopřát oddech od lakování. Nehty pečlivě odlakujte bezacetonovým přípravkem a dopřejte si kvalitní manikúru. Dodržujte následující kroky. Po odlakování ruce dobře umyjte, nehty šetrně, ale důkladně vyčistěte a řádně vysušte. 100% suchost je pro nehty nezbytností, jinak si je následným pilováním poškodíte. Nehty upravujte od kraje do středu. Používejte výhradně papírový pilník, nikdy ne kovový, který nehty ničí.

Kůžičku zatlačujte a hydratujte

Kůžička kolem nehtů plní ochranou funkci, proto o ni pečujte, abyste zabránila nepříjemným záděrkám, ale nezapomínejte, že se nesmí stříhat, pouze jemně ošetřit. Začněte změkčovačem a nechte působit po dobu deseti minut, a pak ji teprve můžete zatlačit dřevěnou tyčinkou, speciálně určenou na ošetření kůže. Závěrem kůžičku potřete výživným kokosovým nebo mandlovým olejem.

Čas na regeneraci

Nyní nastal čas nechat rukám nějaký čas na regeneraci, ideálně čtrnáct dní. Každý den je minimálně 3x řádně promažte vysoce hydratujícím krémem s aloe vera. Večer, když už nebudete nic dělat, natřete pokožku na rukou i nehty přírodním kokosovým nebo jojobovým olejem. Docílíte tak zpevnění nehtů a vaše ruce budou hedvábně jemné a viditelně omlazené.

Nezapomínejte na výživu pro nehty

Základními prvky, které potřebujete vnitřně pro krásné nehty, jsou selen a zinek. Tyto látky je vhodné v těle doplnit. S tím mohou pomoci některé potraviny, jakou jsou například dýňová semínka, para ořechy, tuňák žlutoploutvý, fazole, mořské řasy či pšeničné klíčky. Výhodou je, že jde o potraviny, které můžete snadno po troškách přijímat během dne. Pokud si nejste jistá, zda máte dostatek selenu a zinku v běžné potravě, sáhněte po doplňcích stravy.

Masáž rukou

Ruce vám slouží každý den od rána do večera, proto jim také čas od času dopřejte regenerační masáž, která unavené ruce uvolní, prokrví a pohladí i vaši duši. „Masáž horních končetin začínáme promasírováním a uvolněním prstů, věnujeme se jim jednotlivě a pečlivě. Pokračujeme dlaní, dále promasírujeme hřbet ruky, uvolníme klouby zápěstí dále předloktí, paže a nakonec ramena a šíji,“ vysvětluje terapeutka a zkušená masérka. „Lidé se velmi často při práci hrbí, což vede k nepřirozenému sklonu v této oblasti. Svaly bývají i díky každodennímu stresu v oblasti ramen a šíje velmi ztuhlé a napjaté.“ Díky klasické masáži se krásně uvolní a zregenerují, budete se cítit odpočatá a plná energie.

Zdroj: www.studiodanah.cz