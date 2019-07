Rychlá letní večeře? Výživný salát je ideální!

S přibývajícími teplotami většinou máme chuť spíše na odlehčené pokrmy, po kterých nám nebude těžko. Z jídelníčku tak zmizí smažená jídla i česká klasika. Když ale místo toho na oběd zvolíte zeleninový salát, máte za chvilku hlad. Co s tím? Nebojte se do salátu přidat maso, se zeleninou si výborně rozumí zejména kuřecí.

Při výběru kuřecího masa je ale nutné se soustředit na kvalitu, která se odráží především na struktuře a chuti masa samotného. Salát také nutně neznamená pouze nakrájenou zeleninu, prozradíme vám pár tipů, jak ho udělat výživnější, ale zároveň pořád lehce stravitelný. Základem správné chuti jsou kvalitní potraviny. Ať už jde o zeleninu nebo maso. Opravdovou záruku hledejte u potravin označených zkratkou BIO, kterou v obchodě poznáte také podle loga biolistu či biozebry. Produkty z ekologického zemědělství ale najdete i u lokálních farmářů, kam se pro ně můžete vypravit. Zelenina nebude obsahovat stopy chemických hnojiv a postřiků, a zároveň podpoříte zemědělství, které neznečišťuje životní prostředí, ale naopak přírodu pomáhá zachovat v dobrém stavu pro budoucí generace.

Co se týče masa, nabídka kvalitního kuřecího se postupně rozšiřuje. Bio kuřata jsou chována tradičním způsobem, rostou přirozeně a v souladu s přírodou. Chov bio kuřat podléhá welfare zásadám. Kuřata žijí na čerstvém vzduchu, mají dostatek volného prostoru a výběh na pastvinu.

Podmínky chovu se odráží především na struktuře masa, které má díky vyvinuté svalovině delší vlákna a také silnější kůži s mírně žlutějším zbarvením. Maso je křehké a zároveň pevné s výraznější chutí. Například kuřata v ekologickém zemědělství rostou i více než 80 dní, což je jejich přirozená doba, kterou potřebují k růstu. Bio kuře za jeden měsíc nevyroste. To se samozřejmě musí odrazit právě ve struktuře a kvalitě masa a také v ceně.

A co tedy do salátu?

K oblíbeným druhům zeleniny přidejte orestované jemně osolené a opepřené maso, s jiným kořením to příliš nepřehánějte, abyste zbytečně nepřebili jeho přirozenou chuť. Co se týče zeleniny, nemusíte se omezovat pouze na rajčata a papriky, zkuste sáhnout třeba po čerstvém špenátu. Nezapomínejte také na zdravé tuky, ty dodáte v podobě kvalitního bio olivového oleje nebo přidáním oříšků, například vlašských či kešu. Přisypat můžete také různá semínka, lněná a slunečnicová.

Jak už bylo řečeno, salát rozhodně neznamená jen nakrájenou zeleninu. Aby vás zasytil na delší dobu a dodal vám potřebnou energii v běžném pracovním dnu, je potřeba do něj dodat komplexní sacharidy. Do směsi tak můžete pokrájet vařenou či pečenou bramboru ve slupce, přidat vařené fazole, cizrnu nebo kuskus. Nabízí se také trochu pozapomenuté plodiny, jako je pohanka a jáhly, které pro jejich výživné složení rádi vyhledávali už naši předci.

Kombinací je nespočet a je jen na vás, co máte nejraději a z čeho si svůj salát sestavíte. Vždy se ale soustřeďte především na kvalitu surovin, protože to je základ úspěchu a výborné chuti.

Víte, co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, jenž dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jedenkrát za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou, která je nadstavbou pro standardní kontroly v konvenčním zemědělství.